深圳美食｜綜藝一飯封神「葱油麵冰淇淋」農畉上線　健康在地西餐

一飯封神正版「蔥油麵冰淇淋」深圳也能吃到。



誰懂，每次看綜藝《一飯封神》的時候都恨不得換一部能聞到香味的手機。現在不用「爬」進屏幕裏，在深圳也能吃上《一飯封神》的原版菜了。那就是由大廚田澤宇帶來的「葱油麵冰淇淋」，節目播出第二天就在「農畉LONFOOD」同步上線，怎麼不算一種「I want it，I got it」～

農畉×《一飯封神》田澤宇

看節目的時候就很好奇它的味道，本以為葱油和冰淇淋這個搭配會很違和，其實不然。冰淇淋入口後會化開淡淡的葱油鹹香，新奇的味道組合會讓人想一品再品。

+ 5

和底部的小小酥、泡麵碎搭着一起吃，風味和諧，一柔一脆的口感也很有趣。

PS：蔥油麵冰激凌僅在深圳華僑城、深業上城、卓悅中心、萬象天地4店售賣



這可能是深圳最低調的「漂亮飯」

有人說農畉可能是深圳最低調的漂亮飯，開了11年，如果不是因為這次聯名，鮮少能聽到它的新消息。

+ 1

他家主打「亞洲輕食」，是在深圳最常去的「漂亮飯食堂」之一，每次去都發現農畉在悄悄地變着花樣更新菜單，總有些想不到的小驚喜。

在「回歸農場」的農畉好好吃飯

農畉，一直以來都主張「自然生活方式」的理念，今年以「回歸農場」為年度主題，走入自然之中尋找更多的菜單靈感。用味覺，搭建起自然與日常生活的更深鏈結。

+ 3

每季伊始，農畉都會去到不同地區開啟「農場之旅」，從春日的惠東，到秋季的雲南，尋覓各種健康、有在地特色的食材，呈現於農畉的餐桌上。

第一次來農畉必點的「經典菜」👇👇👇

+ 16

1. 培根旋風蛋牛肉堡

培根旋風蛋牛堡，店裏很經典的一道brunch。經過調味的牛肉餅，口感鹹香紮實。頂部的金黃色旋風蛋用足5顆五穀蛋，蛋香濃郁，柔軟順滑。碟邊搭了一勺自調牛油果莎莎醬，為牛肉堡帶來了一絲清新自然的風味。

2. 厚切炙烤牛肋條

厚切牛肋條經過低温慢煮後再炙烤，保留柔嫩多汁的口感之餘，多了一層炙烤焦香。特調的杭椒蕃茄莎莎醬淋在每一塊牛肋條上，酸辣解膩的同時，整體的風味變化也更豐富。

3. 樹番茄肉醬意麵

樹番茄，近期很火的一款食材，農畉用它來做了一道開胃的主食。相比普通番茄，樹番茄的味道和香氣更像清爽微甜的水果，絲絲果香滲入肉醬中，無處不在但毫不搶戲。意麵用到的是寬面，能更好地掛滿醬汁。

4. 黑松露風乾火腿薄餅

農畉的「黑松露風乾火腿薄餅」，像是一張被做的極薄的披薩，更薄、更輕盈的餅底，香香脆脆，讓大家的注意力回到黑松露和風乾火腿這兩位主角身上。將餅捲起送入口中，黑松露濃郁的香氣瞬間佔領口腔，風乾火腿的鹹香也跟着鑽了進來。

5. 酸辣醬烤豬肋排

選用伊比利亞豬肋排（Iberian pork ribs），浸泡於肉骨茶中低温慢煮，炙烤時刷上秘製酸辣醬，爆發出極具東南亞風格的味道。黃檸檬帶來的果酸與南姜賦予的鮮辣，兩種風味交織，讓人胃口大開。

6. 野莓荷蘭鬆餅

下午茶時間來到農畉，推薦試試「野莓荷蘭鬆餅」。波蘭鬆餅的厚實酥鬆、布丁的順滑柔軟、莓果的酸甜果味以及香草冰淇淋的冰涼香甜組合在一起，一口便能吃到多重口感。

7. 三文魚鮮蝦菌菇全餐

現點現做的蛋烘餅打底，依次鋪滿菌菇、芝麻菜、三文魚、蝦，再放上一顆飽滿的温泉蛋。農畉為這道全餐搭配了一款自調酸奶醬，融入蒔蘿、檸檬皮，清新中帶着一點辛香。

8. 迷迭香烤雞

特意選用皮薄肉嫩的三黃雞，用迷迭香、紅酒一同烤制，出爐時雞肉依然鮮嫩多汁，且香氣豐富。烘烤後的雞皮微脆，沒有多餘的油脂，烤雞底下更是搭配了青節瓜、炙烤菠蘿，吃多幾塊肉也不覺膩味。

還有這些，都是推薦菜👇👇👇

燒雞腿肉沙拉飯，香草雞翅，松露芝士培根意麵，牛油果菠菜卷，農畉五青汁。

秋季上新 雲南農場新菜單

雲南，是農畉本季農場之旅的目的地。說到雲南味道，首先想到的大概都是各種各樣的菌子。今年秋天，農畉找到了更多菌菇以外的雲南風味，辛辣霸道的香料、風味獨特鮮明的果蔬、回味悠長的茶葉……

+ 5

農畉將遠在千里之外的山野味道帶回深圳，給大家準備了一桌來自雲南農場的「秋日漂亮飯」，用食物和味覺做註腳，在今秋的記憶裏刻下記號，留住為食物而生、自然而然的温暖記憶。

秋季新菜單現已上線👇👇👇

+ 4

1. 山胡椒奶油燴雞

風味極其濃郁的一道新品，主角是肉質細嫩的清遠雞，另外還有黑雞縱菌、姬松茸、鹿茸菇、洋絲瓜等來自雲南農場的食材。

濃稠順滑的奶油醬以山胡椒為主要風味，加入了雲南的辣椒蘸水、百香果以及多種香料一同熬煮。雞塊蘸滿醬汁，入口時，辛辣間透着若隱若現的果酸。

2. 牛肋肉火腿菌菇飯

本次秋季菜單還上新了一款主食「牛肋肉火腿菌菇飯」，雜糧飯打底，牛肋條、火腿片、以及各種菌菇隱匿芝麻菜中。淋幾圈香氣撲鼻的黑松露葱油汁，戳破無菌蛋後拌勻，讓層次豐富的香氣裹上飯粒。

3. 無花果菌菇沙拉

農畉將雲南味道也帶到了沙拉里。黑雞縱菌、鹿茸菇經過油浸處理，封住了菌子的香氣，搭配雲南波姬紅無花果、香梨，清爽鮮香，入口輕盈。

4. 樹番茄芒果茶&紅豆燕麥普洱

本次上新的飲品，是兩種完全不同的風格。

樹番茄芒果茶，清亮爽口的毛尖茉莉茶湯打底，搗入樹番茄、芒果，酸度和甜度平衡得正好，柔和又解膩，可以配大吸管，將沉在杯底的果肉一同喝下，果汁感更強。

紅豆燕麥普洱則是選用雲南的馬鞍生普，馥郁的茶底搭配燕麥奶，口感醇厚，陳皮帶來風味獨特的微調。紅豆、燕麥仁作小料，豐富口感。

在深圳11年開了12家店

農畉始於2014年，在全國範圍內共開了17家門店，光是深圳就佔了12家，南山、福田、羅湖、龍崗、龍華、寶安都能吃到。

+ 3

它就像日常生活裏自然低調的存在，每每來到農畉，都可以置身於輕盈鬆弛的環境氛圍裏，和親友好好地吃一頓飯。不僅是為了飽腹或品嚐美食，更是一種自在的生活方式。

農畉每家門店都有一個共同特點：都很chill。空間內最常見的元素便是綠植、原木、水泥牆、山峰裝飾畫，這些已然成為農畉的標誌。開闊的空間加上大面積落地窗，讓室內總有明亮日光停駐，讓客人們的心情也跟着一起明朗起來。

深圳的秋天，原來藏在食物裏～

福田區

1. 卓悦中心店

福田區福華路ONEAVENUE卓悦中心商場東區L150

2. 領展中心城店

福田區福華一路3號領展中心城L1層FL1021-1022號

3. 深業上城店

福田區皇崗路5001號深業上城南區一期L3層T3045-T3046號



南山區

1. 華僑城歡樂時光店

南山區香山東街OCTPARK歡樂時光C棟1層L1056-1057

2. 萬象天地店

南山區深南大道華潤萬象天地SL307

3. 萬象前海店

南山區桂灣四路169號萬象前海外圍負1層B189號

4. 寶能太古城店

南山區寶能allcity購物中心南區一層SL112-1號

5. 益田假日廣場店

南山區深南大道9028號益田假日廣場B1層



龍崗區

大運天地店

龍崗區龍翔大道3001號大運天地購物中心中區3棟SL145



寶安區

BREWTOWN啤酒小鎮店：

寶安區創業二路526號深圳啤酒小鎮E4棟EL142



羅湖區

筍崗萬象食家店

羅湖區梅園路筍崗萬象食家2層L202號



龍華區

壹方天地店

龍華區龍華大道壹方天地D區L1-036號

