福田美食｜深圳唯一「亞太50最佳Pizza」　那不勒斯披薩嚼勁十足

2025「亞洲最佳50披薩」新上榜餐廳就在深圳。



認準這4大標誌：「90s出爐」深圳少有的雙窯爐披薩店、意大利披薩學院導師的專屬麵糰配方、濕度高達70%的水潤麵糰每天新鮮製作、那不勒斯披薩經典標誌豹紋紋理。

「90 Seconds」主廚現場特製Pizza麵團（ShenzhenLOOK提供）

認識一下，2025亞洲TOP50的「窩饢公司」

最近，全球頂級披薩指南《50 Top Pizza》榜單出爐了，深圳原創Pizza品牌「90 Seconds」入選了2025年亞太區最佳披薩店前50強，中國大陸也就只有2家入選。

來，認識一下這家全球top 50的「窩饢公司」吧。

它，是深圳披薩熱門榜第1名

90 Seconds是大眾點評榜單上深圳披薩熱門榜的TOP 1，只做正宗那不勒斯披薩，圓而立體的餅邊、獨特的豹紋紋理便是其標誌。店內有兩台意大利原裝進口的火山石窯爐鎮場，每個披薩在500°的高温之下，只需90秒即可烘熟。

在意大利披薩學院導師專屬麵糰配方的加持之下，麵糰發酵後含水量高達70%，氣孔組織漂亮，烘烤後吃起來也嚼勁十足。

3大人氣披薩，主廚推薦搭配👇👇👇

1. 18個月風乾火腿披薩

頭一回吃那不勒斯披薩都會選擇的經典搭配，選擇番茄馬蘇里拉芝士餅底，鋪滿新鮮芝麻菜，削成薄片的帕爾馬火腿呈現漂亮的紋理和油花，入口鹹香。

如果想要味覺層次更豐富，建議加多一顆圓滾滾的布拉塔，奶酪與食材混合，奶香濃郁。

2. 主廚特製披薩①號

這是意大利披薩學院導師Valerio的推薦款式，麵糰在送入窯爐烤制之前，還需經過熱油澆淋，這樣的餅底鬆脆十足。同樣用芝麻菜打底，放上煙燻三文魚、牛奶芝士後，再撒下開心果碎、黑松露粉以及黑胡椒，整體層次相當豐富，層層遞進。

3. 主廚特製披薩②號

另一款推薦款式則是以雙味芝士作為餅底，莫特台拉腸搭配絲滑的水牛芝士、開心果碎和羅勒葉。芝士奶香馥郁之餘，也不失開心果醬和羅勒葉的清新。

定製專屬披薩，4款餅底可選👇👇👇

「專屬定製披薩」是90 Seconds的另一大特色，共有4種口味餅底、30多款配料可自主選擇，搭配出屬於自己「定製口味」的披薩，好玩又好吃。

還沒想好怎麼搭的話，可以參考這4款人氣高、踩雷率低的搭配。

1. 番茄馬蘇里拉芝士底

辣薩拉米腸、意式辣肉醬薩拉米、洋葱、羅勒葉。

2. 菌菇馬蘇里拉芝士底

意式熟火腿、意式雜菌。

3. 兩味馬蘇里拉芝士底

薩拉米腸、土豆、開心果碎。

4. 南瓜茄馬蘇里拉芝士底

西蘭花、黑水欖、水牛芝士。

90 Seconds，熱門小吃推薦👇👇👇

1. 香辣蒜片海鮮蝦

蒜粒、辣椒和橄欖油打底，新鮮海蝦吸滿蒜香和辣味，蝦線處理得乾乾淨淨，口感清爽Q彈，很適合下酒。

2. 香橙蜂蜜雞中翅

經過炸制的雞中翅，搭配蜂蜜和新鮮橙絲一同烘烤，鹹甜兩味交織，還透着陣陣清新的橙香。

3. 輕烤爽脆薄皮椒

脆皮椒煎烤至微焦，僅需撒些簡單的調味鹽即可上桌。入口清甜爽脆，辣度也恰到好處。

4. 脆炸薯條

幾乎每桌都點的小吃——脆炸薯條，咬開脆皮外層，內裏香糯，佐以高品質松露油、帕爾森奶酪，層次分明，香氣四溢。

5. 開心果焦糖烤布蕾

店內還有供應創意布蕾，有多種口味可選。推薦試試開心果焦糖烤布蕾，火槍烤制在布蕾表層形成薄脆焦糖，布蕾口感嫩滑，堅果香氣濃郁。

另外還有香草焦糖口味、巧克力香蕉口味可選。

6. 入夜後小酌一杯

來吃晚餐或者宵夜的話，還可以搭配一杯小酒。在戶外落座，享受微醺時刻。

全深圳就1家店，開在福田COCO Park

90 Seconds在這次全亞洲的榜單中排名第47，是華南地區首個獲獎店家，作為深圳本土的披薩品牌，非常爭氣。目前深圳只有一家門店，開在福田COCO Park。

午後時分亦不少人聚在這兒，聽着帶感的音樂，配着披薩和飲品，談天說地，氛圍感十足。

90 Seconds

點評網人均：108元（人民幣）

地址：福田區星河COCO Park一期一樓L1-086-088號商鋪

交通：地鐵1/3號線 購物公園站F口

營業時間：11:00-22:00

