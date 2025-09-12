深圳福田美食｜新派福建菜米芝蓮常客　必食醉賽鴿膏蟹燜飯佛跳牆

「CHIC1699遠洋私廚」黑珍珠一鑽福建菜，開在深圳第一高樓，以福建家鄉食材，主打新派福建菜，2015年始於廈門，連續8年上榜黑珍珠餐廳，連續3年登上米芝蓮必比登。1座城市，只開1家店，9年開進7座城市，去年來深圳了。



黑珍珠一鑽福建菜「遠洋私廚」，華南首店

2015-2024，7城7店，一店一主題

「CHIC1699」遠洋私廚，第一家店開在廈門市思明區環島東路1699號，主打新派福建菜。廈門總店連續8年上榜黑珍珠餐廳，上海分店連續3年登上米芝蓮必比登。

從品牌創立，歷時9年，一城只開一家店，終於來到深圳，落地深圳第一高樓——平安金融中心。

22年經驗主廚，巡店坐鎮

主廚黃思，來自閩菜發源地之一福州，有着25年從業經驗，對福建菜有着自己的理解。

他希望在還原家鄉味道的基礎上，對福建菜進行創新升級，讓更多的外鄉人和年輕人喜歡上福建菜。

食材來自福建，還原家鄉味道

遠洋私廚主打「新派福建菜」，店裏的核心食材，來自福建各地。

九龍江入海口的紅膏蟳、廈門同安礁石海蠣、東山島燈捕小管、龍岩小番鴨……就是為了將福建大海與山川的味道，原汁原味地帶到全國各地。

閩南紅樹林膏蟹燜飯，7城7店，皆為點單TOP1

縱貫全國7城的門店版圖裏，這道紅樹林膏蟹燜飯始終穩居人氣榜首。蟹黃流金的閩南至味，穩坐頭把交椅，已成老饕們心照不宣的暗號。每揭砂鍋，鎏金蟹膏滲入米粒的絕色，任是嚐遍南北的舌頭，也要為這一口閩地風華折腰。

只用漳州紅樹林的膏蟹

漳州紅樹林滋養的膏蟹，是閩南人飯桌上的硃砂痣。每兩日到店，活水養着，隻隻生猛。7～8兩重的膏蟳，體態豐腴，揭開蟹蓋，那蟹黃燦若鎏金，濃郁似蜜。入口時鮮甜細膩，膏脂在舌尖化開，盡是紅樹林濕地的精華。

乾貝蝦乾，蝦膏醬炒制收汁

紅蟳經油鎖鮮，高湯慢煨，蟹之精華盡數析出。配以五常新米，佐以乾貝、蝦脯、蟹膏醬同炊。現燜之法，令那金脂玉膏與米粒纏綿交融，鮮甜滲入粒粒分明。揭蓋時蟹香盈室，米粒吸盡海味精華，入口時鮮甜與米香在齒間流轉。

私廚招牌菜，8大必點

（1）福建佛跳牆：福建首席名菜

這道曾登上國宴招待尼克松的佛跳牆，實乃閩菜中的無上至味。老湯需取筒骨、老母雞、豬肘，火腿，煨足12小時，待湯色澄如琥珀，脂髓盡出，再加入山海八珍——幹鮑、海參、花膠、魚翅、蹄筋、花菇……

開壇時香飄四座，入口膠質纏綿。佐以一杯奇異果汁清口，葷鮮中的點睛之筆。

（2）廈門沙茶鍋：每日現熬，閩南沙茶湯底

閩南人刻在骨子裏的煙火氣，廈門沙茶鍋。一鍋濃湯，需得現熬閩南沙茶醬，待醬香四溢時，方入那海陸鮮物——鮮蝦、嫩豆腐、鴨血、大腸......

熱湯一澆，香氣便直往人心裏鑽。蝦肉彈牙帶甜，鴨血滑嫩如脂，小管脆生生作響，最妙是那肥美的大腸頭，咬下去滿口脂香迸濺。

（3）撈汁廈港海蠣：只用廈門同安水域的海蠣

廈門同安灣滋養的肥美海蠣，顆顆圓潤似玉，秘製撈汁既鎖住那爆漿般的本真鮮甜，又添了微辣回甘的妙趣。佐以頭水紫菜輕焙而成的脆片，蠣肉飽滿如珠，酸中帶甜，隱約透着蒜香，清爽得叫人想起初夏的海風。

（4）福建老酒醉賽鴿：一天限量8只

甄選90天的賽鴿，肉質最是緊緻可人。以鼓山陳釀老酒調製的醉滷，如琥珀般醇厚，將鴿肉肌理絲絲浸潤。經6小時冰醉洗禮，鴿身漸染胭脂色，片皮時酒香四溢，醬汁與鴿肉早已你中有我。

（5）薑母鴨煎南日鮑：一薑二鮑三品鴨

閩地兩大至味相逢——龍岩番鴨與莆田南日鮑，成就一道海陸雙絕。土榨麻油爆香老薑，鴨肉煸至金黃，再邀那六頭鮑同烹。乾燒之法，既存古意，又顯新趣。鮑魚彈若珠玉，鴨肉糯似瓊脂，麻油薑香纏綿其間。宴客時箸起箸落，既品海味之鮮，又嘗山珍之醇，可謂一舉兩得的風雅之事。

（6）芥子醬安格斯牛肉：安格斯牛肉粒×黃芥末醬

精選安格斯牛里脊，與芥子醬搭配，成就一番東西合璧的妙味。底部炒米鋪陳，托起粒粒飽滿的牛肉方丁。齒尖輕叩，肉香便如瓊漿迸濺，柔嫩肌理間鎖住草原的精華。這般烹法，既留牛肉的本真，又添東方炒米的酥香。

（7）潑椒東山小管：沿海十公里，燈捕小管

東山島十海里燈捕的小管，是閩南人最得意的海味。夜海明燈下剛離水的小管，最宜原味白灼，又妙在川式水煮。待那子彈燈籠椒遇熱油迸發，辛香便與海味纏綿。既留小管本真的脆甜，又添紅油熱辣的酣暢。佐酒時箸尖輕挑，海潮的鮮與川江的烈在舌尖共舞。

（8）青青椒麻蒸龍膽魚：鮮活龍膽魚，每日進貨

東海龍膽石斑，最是細嫩豐腴。去骨分段入蒸，青花椒香便絲絲沁入魚肌。三秒鎖鮮，既存膠質本真之醇厚，又添椒麻靈動之妙趣。

蒸籠啟時，蒜瓣魚肉顫若凝脂，椒麻油光映如琥珀。入口時鮮滑裹着酥麻，餘韻裏竟泛起清冽回甘。

地道福建小吃👇👇👇

（1）廈門土筍凍：地標級閩味小吃

生於閩南灘塗的可口革囊星蟲，經巧手化作晶瑩凍品。只取肚圓體肥的星蟲，慢熬出天然瓊漿，凝若琥珀。佐以自釀蒜醬點睛，匙尖輕觸，涼滑便在舌尖化開，頃刻間海潮的鮮甜奔湧而出。九分天賜一分工，不加雕琢，卻將灘塗的精華盡數封存。

（2）紅葱肉汁香芋酥：選用福鼎檳榔芋

福鼎檳榔芋經千錘百煉化作綿密芋泥，與紅葱肉汁相逢，成就一道酥香佳餚。石鍋端上時滋滋作響，酥皮下肉汁暗湧。齒尖輕叩，紅葱焦香便與芋泥清甜纏綿共舞。既存芋之本真清甜，又得肉汁醇厚滋養，山野清韻與人間煙火完美交融。

（3）福建脆皮五香卷：傳承百年閩南小吃精髓

閩南百年傳承的脆皮五香卷，是刻在閩人味蕾上的鄉愁印記。精選豬後腿肉配馬蹄、洋葱，裹以薄如蟬翼的特製豆衣。先蒸後炸的古法，令外皮金黃酥脆似琉璃，內裏卻仍鎖住肉汁的鮮潤。齒尖輕觸時「咔嚓」脆響，五香料的馥郁、豬肉的醇香、豆衣的酥脆便在口中次第綻放。

（4）芥末青醬八爪魚：精選深海八爪魚最彈嫩的觸鬚部位

深海八爪魚最嬌嫩的觸鬚，與芥末青醬邂逅，成就一番山海相逢的妙味。特調醬汁將芥末的辛烈馴服得恰到好處，蘸取時先是一陣清冽沖鼻，繼而海味的甘甜便層層漾開。

七分海物三分醬，這般搭配，既存八爪魚本真的彈潤，又添芥末靈動的刺激。

在深圳請重要的客人吃飯，就去這家店

「CHIC1699」遠洋私廚，開進深圳第一高樓，平安金融中心。每家店都貫穿着最初的透明水族館概念，保持一城一店一設主題。

深圳CBD宴請新選擇：11間包廂，大-中-小三種規格

深圳新作以「海洋」作為主題延伸，創新運用漸變玻璃營造光影美學，構築起朦朧的視覺屏障，在開放性與私域感之間達成平衡。

11間包廂各具風韻，分大-中-小3種規格，能夠分別滿足4-6人、6-8人、10-12人、12-14人，不同人數用餐，其中大包廂內有專業智能泡茶空間。店內有多個福建專業泡茶區，更有整面牆的藏酒，既合商務宴請的體面，又得老友小聚的閒適。深圳CBD宴請，來這就對了。

「CHIC1699」遠洋私廚（平安金融中心店）

人均：288元

地址：福田區益田路 5033號平安金融中心5樓

交通：地鐵1/3號線購物公園站D口

營業時間：11:00-14:00,17:00-21:00

電話：18098961699；19928751699

