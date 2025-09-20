深圳福田南山美食｜海膽熱狗超滿足　串燒迷必食中日融合特色燒鳥

海膽熱狗，終於吃上了。「巨型帆船日料店」烏君，在這能吃到深圳最特別的燒鳥：富婆燒鳥、油潑辣子燒鳥、黑松露葱絲燒鳥 。 還有一隻賣188元（人民幣，下同）的海膽熱狗，還有一碗三文魚熔岩流心飯。輕鬆的氛圍，適合下班來小酌一杯。



360°開放式料理台 當面現燒

烏君，以一條巨型帆船為主題的日料店。

這裏有深圳少見的燒鳥：富婆雞腿串、油潑辣子雞腿串。大船之下是一個360°開放式料理台，板前位可看着師傅日式技法花哨的燒鳥過程。入夜後，一串熱氣騰騰的燒鳥撫慰整日的疲憊。

188元的「海膽熱狗」

藍鰭金槍魚現磨成泥+大連海膽+魚子醬

第一次聽到「海膽熱狗」這個詞，還以為烤腸界出了什麼新鮮玩意，原來是海膽壽司的升級版本，放大到和熱狗一樣大的壽司。當季金黃的大連海膽蓋滿表面，放得滿滿當當，188元實現海膽自由。

酥脆的海苔包裹了軟糯的壽司米，擠上一層蛋黃醬，再放上以現磨成泥的藍鰭金槍魚，整勺的現開大連海膽一一排列在頂部，最後點綴上顆粒分明的魚子醬，五重口感在嘴裏糅合，既有海膽天然的鮮甜，又有海水淡淡的鹹味。覺得太大份還可以讓師傅切成兩個上桌。

深圳少見的燒鳥👇👇👇

（1）富婆雞腿肉：「辣椒界愛馬仕」湖南樟樹港椒

雞腿肉是燒鳥最基礎的部位，烏君在雞腿肉串的發揮上不走尋常路。招牌的「富婆雞腿肉」，用到了價格昂貴的湖南樟樹港椒，包在雞腿肉中烤制，因此有了「富婆」一稱。以鹽烤的方式對雞肉進行簡單處理，外皮香酥，油脂滲到辣椒中，帶着微辣入口椒香爆汁。

（2）油潑辣子雞腿肉：自創中日融合特色燒鳥

因為老闆喜歡吃辣，所以腦洞大開自創了這串「油潑辣子雞腿肉」，在烤到冒油的雞肉上抹上秘製的油潑辣子，醬汁是特意調整成適合廣東人的辣度，吃着麻辣上頭，雞肉嫩滑細膩，這對組合真的很對頭。

（3）黑松露京絲雞腿肉：首創必點招牌

烏君首創燒鳥「黑松露京絲雞腿肉」，在烤好的雞腿肉上放上濃郁的黑松露和解膩的京葱絲，吃着嫩滑不柴又有醇厚的香氣。

（4）火炙鵝肝：人氣TOP1

厚切鵝肝在高温火炙下嗞啦冒油，蓋在壽司米之上。

烏君 火炙鵝肝（深圳吃貨小分隊提供）

入口先有油脂的醇厚香味，再是醬汁的鮮鹹，鵝肝入口軟糯，打底的芒果起到中和膩感的作用，口感經歷三重變化，層次繁多。

（5）菠蘿和牛串&牛肋條聖女果：水果&和牛，酸甜解膩

M9澳洲雪花和牛搭配菠蘿或聖女果，都是人氣很高的燒烤。牛肋條有着豐富細膩雪花紋理，肥瘦比例恰到好處。入口時牛肉的油脂在嘴巴炸開，嚼勁十足，酸甜的菠蘿和聖女果更是起到解膩的作用。

（6）碳烤金錢肚：新菜上線

膠質感滿滿的金錢肚在備長炭的高温下，迅速烤熟，吃着還是脆爽的口感，不會乾柴，這是最適合來一杯冰鎮啤酒或清酒。

（7）經典燒鳥拼盤：兩串隨機燒鳥串盲盒

經典燒鳥拼盤主打葷素搭配，能吃到首創招牌「黑松露京絲雞腿肉」&高人氣的「菠蘿和牛串」，還有兩串隨機燒鳥串。

最適合喝酒的日料酒場的招牌料理👇👇👇

（1）三文魚熔岩流心飯：火炙三文魚+芒果夾心+温泉蛋

火炙系列亦是烏君的特色料理，最近很火的三文魚熔岩流心飯也能在這吃到了。高温火炙過的大片三文魚緊緊包裹的米飯，一顆温泉蛋點綴中間。

吃前先把流心蛋劃開，拌勻蛋液、沙拉醬、魚籽和玄米，多重口感在嘴巴里交織，米飯裏還放了芒果夾心。

三文魚熔岩流心飯（深圳吃貨小分隊提供）

（2）川香椒麻雞：下酒涼菜

下酒涼菜推薦嚐嚐「川香椒麻雞」，雞腿肉剔骨取肉，肉質細嫩，底部以黃瓜打底，浸泡了清爽麻辣的涼拌汁，吃着開胃，麻而不辣，直呼過癮。

（3）地獄拉麪：網友推薦日式拉麪

新鮮豚骨熬煮的湯底，加入辣椒紅油，辣度飆升。Q彈爽滑的日式拉麪挾裹着紅湯，還搭配了豚骨肉、溏心蛋和玉米筍，第一口還不覺得辣口，越嗦越上頭。

（4）魚身手握六貫：三文魚/北極貝/牡丹蝦/真鯛/金槍魚

一次性吃到6種刺身：北極貝、真鯛、牡丹蝦、三文魚、金槍魚，搭配秘製醋飯當堂手握，新鮮魚身入口鮮甜。

（5）油炸三文魚：三文魚骨/三文魚鰭/三文魚腩

裹上一層輕薄炸衣的三文魚，品嚐起來又是另一種體驗。烏君供應3個部位的油炸三文魚，肉感更足的厚切三文魚腩最受歡迎，焦香乾爽。三文魚骨和魚鰭連同骨頭都炸得酥脆。

（6）20+款酒水 最合適喝酒的日料小館：清酒/威士忌/啤酒

店裏還供應了多款經典清酒、啤酒。工作日下班或周末休息時，可以約上朋友來小酌一下。飲酒先選杯，以冰酒器盛酒，儀式感滿滿。

深業上城店 首個「白色帆船主題店」

烏君，店名靈感來自日本神鳥烏鴉，而Ark則是方舟的意思，目前在深圳有3家門店。

新店開在深業上城，也是首個主題店，直接把一艘白色方舟懸吊在中庭，氣勢磅礴，「乘着方舟回歸港灣，就是回家的意思。」客人走進店內都會聽到一句「歡迎回家」的日語，很是親切。

多個日式包廂，適合請客吃飯

除了可360°觀看燒鳥過程的板前位，店內還有多個日式包廂，適合請客吃飯用餐更具私密性。

烏君·ARK酒場·炭火燒鳥·刺身

點評人均￥207

深業上城店

地址：福田區深業上城THESTREET外街L2層S22A2（無印酒店對面）

交通：地鐵10號線 冬瓜嶺站E口

電話：18194079923

前海壹方匯店

地址：南山區前海壹方匯商場L3-049鋪

交通：地鐵5號線 桂灣站A口

電話：18682233203

僑城坊店

地址：南山區僑城坊商業中心B座（T6棟正對面）

交通：地鐵2號線 僑城北站D口

電話：13670087879

