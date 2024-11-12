蓮塘口岸按摩4推介｜足療/頭療/採耳/推拿/免費關口接送/¥99起

蓮塘口岸按摩｜想趁假期鬆一鬆筋骨，不少人都會選擇北上按摩，又想交通近關口。《香港01》好食玩飛記者整理蓮塘口岸附近的4大按摩好去處，其中有多年人氣不減可過夜的皇室假期美食水療會、有網民大讚頭療店、或者是老字號按摩品牌漢仁宮等，價錢最平¥99起。



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蓮塘口岸按摩【1】漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

漢仁宮是深圳主打中式按摩的連鎖老字號品牌，各分店的環境裝修、店員手藝、服務都有一定水準。而就近蓮塘口岸的分店位於蓮塘站附近，位置就腳，店內一貫品牌中式古色古香風格，足療、推拿、採耳等療程¥99起，¥219肩頸推拿大受歡迎，每組客人都有獨立房間。不少本地人指，品牌按摩師都必須經專業訓練，所以手法穩定，不妨購物後鬆一鬆！

漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

地址：蓮塘街道蓮塘社區國威路139號天越翔園二層1號

營業時間：星期一至日 10:30-01:00

交通：深圳地鐵路2號線蓮塘站D出口步行220米



蓮塘口岸按摩【2】大桶大•影院足道SPA連鎖（黃貝嶺店）

同為連鎖店的大桶大，店舖最大賣點就是把每個房間都打造成影院的形式，有大屏幕可以邊按摩邊看電影。而就近蓮塘口岸的黃貝嶺分店屬於新店，價格相宜，最平¥99就可享用70分鐘腳部按摩，套票更包含水果小食。不過要留意的是，店舖所在的大廈仍然有工程，可能會影響體驗。

大桶大•影院足道．SPA連鎖（黃貝嶺店）

地址：黃貝街道文華社區深南東路1003號丹楓白露三層01號鋪

營業時間：星期一至日 10:30-02:00

交通：深圳地鐵路2號線黃貝嶺站D出口步行200米



蓮塘口岸按摩【3】皇室假期美食水療會

皇室假期美食水療會早以多樣化設施服務打響名堂，不僅有中泰式按摩、各式湯池，還可以過夜任飲任食水果。近年翻新過後，裝潢走日式木系風，更增設卡啦OK、遊戲機等多樣娛樂設施，¥239就可以任飲任食於娛樂區任玩24小時，真係抵過住酒店！據網民分享，只要提早聯絡水療會，就可享有免費關口接送服務。不過，由於水療會有多種項目及套票，建議前往前先仔細查閱套票詳情。

皇室假期美食Spa

地址：羅湖區南湖街道春風路2040號金色都匯負1-5樓（春風萬佳）

營業時間：星期一至日 24小時營業

交通：深圳地鐵路2號線湖貝站D出口步行490米



蓮塘口岸按摩【4】施奈兒•洗頭頭療•按摩SPA（萬象城店）

位於大劇院站萬象城附近的施奈兒是人氣頭療店，在頭療開始前，店員會先檢查頭皮狀況再制定適合的療程，最平套餐¥158就包含頭療、肩頸按摩、小食。不少人不但大讚店內氛圍舒適，又表示店員細心按摩手法一按到位，更指出療程有效解決頭痛、頭痕問題。

地址：寶安南路1054號湖北寶豐大廈1104室

營業時間：星期一至日 10:30-23:00

交通：深圳地鐵路2號線大劇院C出口步行320米



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