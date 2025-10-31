龍崗「粉紅花海」異木棉正盛放　順遊龍崗河幹流碧道踩單車歎咖啡

秋天的第一場秋遊，去深圳龍崗！



今日出遊工具：雙腿+單車+眼睛，「體驗一場綠色低碳的踏秋」。

接下來的龍崗是粉色的

異木棉花開，龍崗變「粉」了

異木棉（又稱絲木棉、美人樹）綻放，是深圳秋天來臨的信號。

當第一抹粉爬上枝頭，龍崗的秋天便正式拉開了浪漫序幕。不同於春日櫻花的清雅，異木棉如粉雲垂掛枝頭，順着枝幹向外延伸，將整條街道裝點得温柔無比，秋天第一場出遊，從漫步龍崗異木棉花街開始。

+ 1

龍崗異木棉，沿街綻放

在龍崗秋遊第一站，我們動身去尋找街上的異木棉，記錄屬於深圳的浪漫秋意。每年一到十月中旬開始，龍崗龍翔大道附近便漸漸被浪漫的粉色包裹。

ps：目前只是異木棉的初綻放期，最美的花期預計將持續到11月才會是最盛放狀態~



沿著龍崗河幹流碧道遊龍崗

龍崗河幹流碧道，全線貫通

以低碳的方式秋遊，騎行追風便是必不可少的一個環節。

早前龍崗河幹流碧道全線貫通，從嶂背到坪地，全長約20.77公里，一路串聯起U夢廣場、珍珠灘、躍鱗灣、拾光驛、龍園、終點橫嶺水廠等點位。

一路不僅沿河騎行，還可下至親水段戲水、在碧道內品咖啡、看白鷺牛群，在城市與自然之間自如切換。也被不少深圳騎行愛好者稱作「深圳年度最愛騎行道」之一。

+ 2

第一站：珍珠灘

U夢綠谷段的珍珠灘，秋日下更顯清澈寧靜，我們游龍崗河幹流碧道的起點也從這裏開始。

河水利用河牀的自然高差，形成層層疊落的魚鱗堰壩，水流隨之舒緩階梯而下，河灘開闊，水位清淺，只及腳踝，是很受歡迎的戲水地。秋日漸涼，縱使不玩水，駐足河邊，看天光雲影在水面徘徊，感受秋風攜來的絲絲涼意，也別有一番靜美秋趣。

第二站：龍園水岸

踏過河道台階往前，信步走入龍園廣場，整座廣場以「龍」為主題，標誌性的盤龍石柱、龍頭舞台、帶有傳統韻味的飛檐與雕飾的遊廊映入眼簾，這不僅是附近居民平日的休閒公園，也是龍崗的特色地標之一。

第三站：曲水書院

龍園廣場旁就能看見一處幾何錯落建築的書院，這是龍崗區圖書館龍崗河碧道分館「曲水書院·碧道館」。圖書館位於書院三層，是一處可閲讀、自習辦公的綠意安靜空間。

值得一提的是圖書館推門即是碧道，若學習辦公感到疲憊，亦可下至一樓咖啡廳喝杯咖啡「充充電」，又或是在河道旁迎風望景，空閒時分來這度過安靜半日也不錯。

第四站：看河道牛群

從龍園水岸段往前至終點「橫嶺水廠」的碧道近期剛剛開放，全場約11km，與前半段的城市景觀和打卡點位體驗不同，後半段更親近自然，亦有駛進山間的靜謐清曠，終點還會偶遇出來「散步」的牛群。

路徑一路平坦寬敞，是深圳難得的綿長沿河騎行線。而途中最為人稱道的，莫過於終點「橫嶺水廠」處的疊瀑景緻。水流沿階而下，潺潺不絕。若運氣夠好，還能邂逅牛群悠然涉水的身影，與疊瀑的景色相融，宛如走入一幅靈動的山水畫卷。

+ 1

第五站：在碧道喝杯咖啡

龍崗河幹流碧道沿途擁有游龍驛怎生書、拾光驛、祥雲驛等多家咖啡吧，若是騎行或散步感到疲憊，不必出碧道就可以隨時停下喝杯咖啡，休憩片刻。

在龍崗，看天空之盾「大鼓嶺公園」

來龍崗，還可以去大嶺鼓公園內逛逛，一座賽博朋克風格、通體銀亮的環形廊橋落於山間，由於形如盾牌，又被大家叫做「天空之盾」。

天空之盾是一座環廊觀景台，離地面約有8層樓高。登頂之後，彷彿置身空中，視野無比開闊，張開雙手擁抱吹來的風，都帶着自由的味道。站在廊橋各處，都可360°俯瞰龍崗城景，頗為壯觀。

去逛與自然融合的「大運天地」

開在公園裏的mall，你逛過嗎？

既然要將低碳貫徹到底，不妨去逛逛位於公園懷抱，與自然共生的「大運天地」。

作為深圳首個可呼吸開放式商業體，大運天地的每個角落都在「隨機上映」自然的即興片段。自然山湖、開放街區......亦是一處逃離日常的自然棲息地，秋天來這逛逛戶外Mall，再舒適不過了。

+ 2

北湖南驛，慢慢逛，慢慢走

沿着湖岸的林木棧道信步，會在湖邊邂逅黑天鵝，還會在草坪偶遇山羊等可愛小動物。

山湖的生態、與商業的閒適，被巧妙地編織在一起，像是一處公園式的生活小鎮，在這可以放慢步調，慢慢逛，慢慢走。

秋天的龍崗 未完待續

12月是龍崗落羽杉的最佳觀賞期

每年12月底，落羽杉開始褪去一身綠色，漸漸由黃變紅，接近1月份，便是紅意最盛的階段。到了這個時候，龍崗紅花嶺公園裏的落羽杉林已然紅透，色彩濃郁。

若想感受濃郁秋色，建議12月底前往龍崗紅花嶺公園，觀賞這場「遲來」的盛大秋意。



綠色低碳的秋遊還能怎麼玩？

去紅立方看第二屆AI視覺創意作品

來龍崗，可以前往紅立方公共藝術館看一場AI藝術展。這是「第二屆AI視覺創意大賽VACAT瓦卡獎」的獲獎作品展，展期至11月7日，免費對外開放。

+ 2

看瓦卡獎獲獎AI作品

這次瓦卡獎徵集了來自全球的4646件參賽作品，中國台灣AI影像創作者Ivan Yeh、視覺藝術家Jas Black等多位大師級視覺作品都展示於此。

在現場能觀看到《Green Screen》、《完美離線》、《氣味的記憶》等多件AI海報設計、AI創意動畫、電影短片等獲獎作品。若對AI視覺藝術感興趣的朋友，可以來這看看。

第二屆AI視覺創意大賽VACAT瓦卡獎獲獎作品展

展期：即日至11月7日

開放時間：10:00-18:00

地址：紅立方公共藝術館負一樓展廳

門票：免費，需提前預約



出發！去龍崗秋遊吧~