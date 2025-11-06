深圳地鐵8號線三期和5號線西延開通在即　4個新站直達溪涌/東門

臨近年底，深圳的在建地鐵線路也來衝！業！績！啦！



就在最近，深圳地鐵「8號線三期」&「5號線西延」都迎來了運營正式進駐，離開通又進一步。

深圳地鐵8號線三期

最新進展

近日8號線三期工程在溪涌站迎來了運營進駐儀式，這標誌着8號線三期的運營工作即將正式拉開帷幕，向開通初期運營的目標邁出了堅實的一大步！

線路亮點

8號線三期不僅僅是一條地鐵線，更是串聯起深圳東西部，連接城市與山海的黃金紐帶。

一線串聯，貫通五區

線路建成後，將與2號線一、二、三期及8號線一、二期貫通運營，形成一條連接南山、福田、羅湖、鹽田、大鵬新區的軌道交通骨幹線！

通勤旅遊，輕鬆切換

既服務鹽田、大鵬的通勤族，也兼顧東部沿海旅遊客流，出行遊玩更便捷啦！上班通勤、周末看海，從此兩不誤！

助力大鵬，區域發展

為大鵬新區建設全球海洋中心城市集中承載區和世界級濱海生態旅遊度假區，提供強有力的交通支撐！

線路介紹

地鐵8號線三期工程起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7km。主要建設內容包括地下軌道、1座地下車站、溪涌車輛段等。正線均為地下線路；共設站1個。

深圳地鐵5號線西延

最新進展

近日，深鐵運營正式入駐接管5號線西延工程，全面啟動運營籌備工作，為線路實現年內開通試運營，築牢「最後一公里」根基。運營團隊入駐後，將開展車站設備調試、人員崗前培訓、運營流程演練等工作，確保各系統達標，為年內開通試運營築牢基礎。

線路亮點

5號線西延工程開通後將從多角度釋放發展勢能。

線路開通後，5號線將形成總長約50.5公里、設37座車站的交通大動脈，貫通城市東、中、西三條發展軸。

市民無需換乘即可直達大劇院、東門等核心商圈，緩解黃貝嶺站早晚高峰換乘壓力。

線路將進一步激活羅湖片區土地價值，為區域產業結構升級與城市更新注入新動能，對提升深圳軌道交通網絡整體效率具有重要意義。

線路介紹

地鐵5號線西延起自目前5號線終點站黃貝嶺站，終至大劇院站，線路全長2.88km。線路共設3座車站：湖貝站、東門站、大劇院站。其中，大劇院站可與地鐵1號線、2號線換乘。

