廣州地鐵22號線後通段月底開通 廣州南站直達荔灣芳村僅需17分鐘
撰文：羊城晚報
出版：更新：
廣州地鐵二十二號線後通段（陳頭崗-芳村）即將正式開通運營，並將與該線首通段（番禺廣場-陳頭崗）貫通運營，二十二號線全程27分鐘，芳村站17分鐘即可直達廣州南站，實現荔灣與番禺之間的快速軌道交通聯繫。
二十二號線全長29.7公里，設車站8座，其中換乘站4座，分別是番禺廣場、廣州南站、西塱和芳村站，定位為時速160公里的南站快線。
其中，二十二號線首通段（番禺廣場-陳頭崗）已於2022年3月31日開通運營，後通段（陳頭崗-芳村）將於本月底開通運營。
廣州地鐵集團黨委宣傳部温美春表示，二十二號全線開通後，從芳村站到番禺廣場站全程約27分鐘，將實現番禺與荔灣的快速軌道交通聯繫，有效串聯起番禺廣場、廣州南站、廣鋼新城、白鵝潭等核心商務區、綜合交通樞紐，增強廣州西部軌道交通密度，進一步優化廣州南站樞紐片區交通銜接。
二十二號線後通段自南向北分別為南浦西、南漖、西塱和芳村站4座車站，將與首通段貫通運營，採用「番禺廣場-芳村」單一路線、站站停方式運行，工作日高峰期安排13輛列車上線，行車間隔約4分50秒。
現在從芳村站搭乘地鐵前往廣州南站，需要換乘一次，耗時約40分鐘，而後通段開通後只需要17分鐘就可以快速到達廣州南站。
記者了解到，二十二號線後通段聯調聯試階段，廣州地鐵組織開展了區段聯鎖級、點式級等各項系統功能驗證與演練，以及信號系統與站台門、防淹門、無線通信、車輛廣播等關鍵接口的一系列測試，累計完成調試序列1300餘條，並開展了連續20天的行車跑圖，各項指標均滿足安全評估規範要求，整體試運行情況良好，為後續開通運營做好了充分準備。
