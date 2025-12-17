東湖公園菊花展｜深圳元老級七彩花海　免費參觀打卡　附交通指引

深圳建市46年，而東湖公園的菊花展就已辦了41屆。論資歷，它是深圳當之無愧的「元老級」花展。哪怕常有人說它不如從前，但深圳人每年秋天來這裏打卡的熱情，一點不輸蓮花山的簕杜鵑。



今年一開幕，現場就人山人海。一眼看去，花叢前擠滿了揮絲巾、舉手機的叔叔阿姨，人氣旺得簡直像是提前感受春運一般。

+ 1

鏡頭剛找好角度，叔叔們的揹包、阿姨們的絲巾已經飄進畫面，簡直比花還搶眼。在這兒拍照，沒什麼技巧，全靠走位快、手速準。

這次菊花展布局很順路，五個主題區一條線就能逛完，走起來不累人。

先進西大門看到「深淺畫境」，中式圓窗嵌着菊花景，適合拍張國風打卡照。走一段路到花木園，旁邊藏着「菊雕夢樂園」，有小蘑菇屋和卡通菊雕，孩子會喜歡。

+ 3

接着去陽光草坪的「菊苑仙蹤」，花仙子立在七彩菊叢中，很上鏡。最後到西二門的「溯流芳蹤」，橙紅紫色的菊花組合，呼應着城市與公園相融的意境。

一路下來，菊花的清香味淡淡飄着，心情都跟着放鬆。不用繞路，小半天就能愜意逛遍所有精華展區。

個人最喜歡的，是花木園那片油畫般的「菊繪芳境」。

近千平方米的硫華菊，金黃的花朵擠擠挨挨地開着，風一吹過，整片花田就像活了過來，泛起一層層温柔的波浪。如果來看花展，記得在這片「故事的小黃花」前停一停。樹影藍天襯在後面，隨便舉起手機，框住的就是一個明亮的秋天。

沿路新增了一條兩三百米的小吃街，各色熱食攤檔排開，旁邊還有賣花攤位，逛完順手帶兩盆回家，很方便。

看花看累了，可以在東湖公園裏隨意走走，秋風吹過時，整片花海輕輕搖擺，到處都是笑聲和聊天聲。有花香撲鼻，有滿眼繽紛，還有陽光下那份熱鬧的生活氣。

2025深圳東湖公園菊花展

日期：2025年12月15日至2026年1月4日

地址：深圳東湖公園

地鐵：

①地鐵5號線及7號線至太安站C出口，步行18分鐘可至東湖公園西大門入口

②地鐵5號線至怡景站C出口，步行22分鐘可至西門入口

③地鐵2號線至新秀站A出口，步行17分鐘可至南門入口

公交：

①西大門入口公交站：水庫總站、水庫站、東湖客運站

②南門、西門公交站：羅湖體育館站

門票：免門票、免預約



【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】