深珠通道西沿線投資844億直通江門茂名　深圳珠海成30分鐘生活圈

深珠通道建設再度刷新「進度條」。



近日，廣州公共資源交易中心發布《深圳至南寧高速公路珠海至茂名段工程可行性研究報告統籌編制招標公告》。記者從公告中獲悉，深珠通道西沿線已正式啟動前期工作。

深珠通道西沿線總投資將達844億元

深南高速是G4北京-港澳高速公路的聯絡線，這次招標的深南高速珠海至茂名段便是深珠通道西延線。

根據該公告，項目起於珠海市高新區，與深珠通道順接，途經中山、江門、陽江、茂名，終於化州市平定鎮（粵桂界），全長約358.84公里，總投資高達844億元人民幣。

這條線路不僅是深珠通道的延伸，是國家高速公路網的重要組成部分，項目建成後，將從東向西串聯起珠江口西岸多個城市，形成一條貫通粵西的經濟大動脈。

值得關注的是，這條高速公路的設計具有前瞻性：

中山至珠海段擬採用100/120公里/小時、雙向八車道標準；

珠海至江門段採用120公里/小時、雙向八車道/六車道標準；

陽江和茂名段則採用120公里/小時、雙向六車道標準。



該設計充分考慮了不同區段的交通需求，確保未來通車後的通行效率。

珠江口公路+鐵路複合型超級跨海工程

《珠海市綜合交通運輸體系發展「十四五」規劃》曾提到，將積極謀劃深珠通道及深南高速（珠海段），在珠江口再打造一超級跨海工程。深珠通道為公鐵複合型跨江通道，東起深圳前海，跨越珠江口，西至珠海高新區。

從具體規劃來看，深珠通道包含三個重要組成部分：

公路通道：規劃雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎；

高速鐵路：深珠高鐵始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，設計時速350公里；

城際鐵路：深珠城際始於深圳前海站，全長約40公里，設計時速200公里。



這種「三合一」的設計讓深珠通道不僅能夠滿足高速公路的通勤需求，還能承接高速鐵路和城際鐵路的功能，實現多層級交通體系的融合。而其位置位於深中通道與港珠澳大橋之間，恰填補了珠江口現有交通網絡的結構性空缺。

深珠同城「30分鐘生活圈」將到來

目前，從深圳到珠海雖然直線距離不遠，但由於珠江口的阻隔，需駕車繞行，正常情況下的車程需要2-3小時，遇堵車時時間更長。深珠通道建成後，這一時間將直接縮短至約30分鐘。

這一時間變革的意義遠遠超出了交通便利的範疇，30分鐘的通勤時間將徹底打破珠江口的地理屏障，使深圳和珠海首次進入「同城化」時代。這意味着兩地生活、產業協同，未來將成為「更優」選擇項。兩地的人才、資本、技術流動將更加高效，未來深珠通道建成後將成為平衡珠江口東西兩岸區域發展的重要紐帶。