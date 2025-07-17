福岡地鐵站酒店10間｜天神站＋博多站附近 有免費溫泉 人均$261起

福岡地鐵站酒店推介2025｜福岡是九州最大的城市，吃喝玩樂的經典應有盡有！想在市區City Walk，地鐵是快速便捷的交通方式，連接機場、博多、天神等主要地區。《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近福岡天神、博多、中洲川端車站的酒店，交通方便且鄰近各大景點，人均只需$261起！



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福岡地鐵站酒店【1】福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）

福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）於2025年4月開幕，位於HULIC SQUARE 福岡天神大樓的高樓層，可直通天神站，交通十分方便。酒店提供171間客房，房間均為雙人房房型，房內設備齊全、景觀開揚，空間十分舒適。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧。

福岡休雷克蓋特酒店（THE GATE HOTEL FUKUOKA by HULIC）

房價：人均HK$493起（標準雙人房）

地址：福岡縣福岡市中央區天神2-8-49

交通：天神站步行3分鐘

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福岡地鐵站酒店【2】福岡一號酒店（One Fukuoka Hotel）

福岡一號酒店（One Fukuoka Hotel）於2025年全新開幕，位於城市地標綜合體「ONE FUKUOKA BLDG」的頂層，與天神站直接相連，逛街購物都十分方便。酒店僅提供41間客房，房間均為於高層且配備露台，景觀開揚、空間舒適寬敞。酒店同時配備健身室、桑拿、Spa、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

福岡一號酒店（One Fukuoka Hotel）

房價：人均HK$1,485起（高級特大床房）

地址：福岡縣福岡市中央區天神1-11-1

交通：天神站步行3分鐘

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福岡地鐵站酒店【3】中洲出愛橋東邦宗克酒店（Zonk Hotel Nakasu-Deaibashi）

中洲出愛橋東邦宗克酒店（Zonk Hotel Nakasu-Deaibashi）坐落於福岡博多區，位於天神站及中洲川端中央，距離博多運河城和麵包超人博物館不到10分鐘路程，地理位置極佳！酒店擁有66間工業風格客房，坐擁運河城景色，空間舒適乾淨、基本設備齊全，最大的房型更可容納8人入住！

中洲出愛橋東邦宗克酒店（Zonk Hotel Nakasu-Deaibashi）

房價：人均HK$315起（河景雙人房）

地址： 福岡縣福岡市中央區春吉3-14-27

交通：天神站步行9分鐘

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福岡地鐵站酒店【4】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）於2023年6月開幕。酒店的每間房均設有大玻璃，可以觀賞到福岡市景。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色！假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫，超級打卡able！

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

房價：人均HK$2,218起（天際線視野客房）

地址：福岡縣福岡市中央區大名2-6-50

交通：天神站步行5分鐘

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福岡地鐵站酒店【5】福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）位於JR博多站旁邊，步行2分鐘即達車站，酒店亦鄰近Pokemon Centre、承天寺、JR博多城等景點，地理位置極佳！酒店於2019年開業，提供205間客房，房間空間寬敞，部分房型設有浴缸及戶外平台。酒店附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施。

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

房價：人均HK$261起（標準大床房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23

交通：博多站步行2分鐘

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福岡地鐵站酒店【6】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，步行約1分鐘即達，交通非常方便。酒店房內設有獨立浴缸和乾濕分離衛生間、咖啡機、音響、電影等。酒店頂樓設有溫泉區，設有室外溫泉水游泳池、室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

房價：人均HK$770起（酒店隨機房型）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站步行1分鐘

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福岡地鐵站酒店【7】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，鄰近櫛田神社前站及JR博多站，Pokemon Centre、天神地下街、博多運河城等景點均步行可達，帶小朋友去玩都非常方便！酒店全部客房均配備浴缸，房間不同角落均有充電插座，酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

房價：人均HK$383起（標準房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前2-8-15

交通：櫛田神社前站步行2分鐘

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福岡地鐵站酒店【8】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）於2023年開幕。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

房價：人均HK$473起（標準雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-6-20

交通：中洲川端站步行2分鐘

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福岡地鐵站酒店【9】三井花園酒店福岡中洲（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu）

三井花園酒店福岡中洲（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu）於2020年開幕，坐落於博多，鄰近博多運河城、天神地下街及中洲川端站，交通方便。酒店擁有257間現代日式客房，設備齊全、空間寬敞，部分房型亦設有浴缸。酒店同時配備公共浴池、餐廳、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡中洲（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu）

房價：人均HK$316起（標準房）

地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-5-1

交通：中洲川端站步行4分鐘

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福岡地鐵站酒店【10】大清晨酒店（Hotel Great Morning）

大清晨酒店（Hotel Great Morning）於2018年開幕，坐落在博多，鄰近福岡亞洲美術館、福岡麵包超人小童博物館、櫛田神社等景點。酒店共有23間客房，房間劃分了玄關及起居室，配備浴缸、書桌等設備，最多可容納3人入住。

大清晨酒店（Hotel Great Morning）

房價：人均HK$495起（豪華雙人房）

地址：福岡縣福岡市博多區店屋町6-3

交通：中洲川端站步行6分鐘

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