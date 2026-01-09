旅行每天睡到中午才是爽？兩派各有支持　網友力挺：別本末倒置

出國旅遊時，你喜歡竭盡所能把每天的行程排滿，還是傾向每天睡飽再隨性規劃景點呢？日前一名網友分享去日本旅遊天天睡到中午的經歷，不僅吸引眾多人熱烈迴響，也引發兩派網友激烈辯論。



去日本每天都睡到中午？網出聲力挺：去旅行不是去修行

一名網友在PTT八卦版以「真的有人日本旅遊每天睡到中午」為題發文，事主對於出國去日本旅遊仍每天睡到中午11至12點的人感到不解，

也不吃飯店早餐、也不出旅館，就一直睡到中午，然後下午才出去一下，可能晚上就又回旅館了。

事主也好奇這樣太浪費時間，是否有人真的會這樣遊日本。

有網友對此表示：

「去旅行不是去修行的」

「我是去放鬆的，不是去解任務」

「其實日本旅遊這麼便宜，放鬆比較重要吧」

「去玩就是要放鬆，趕行程搞得比上班還累是本末倒置」

「一年出國沒幾次的才在那邊搞得跟行軍一樣XD」

「我都是睡到中午起床才在想要去哪啊，一個人去沒跑點壓力」



相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

出國選擇晚起有原因？眾人列舉4原因：走馬看花沒意義

也有鄉民分析出國選擇晚起原因，包含酒店可能有設施可以體驗：

「超爽還有飯店設施可以玩」

「不是一堆網紅去馬爾地夫，一整天在VILLA放空」

「住溫泉旅館也會這樣操作」



還有人指出部分遊客出國多次，想單純深度旅遊、購物逛街：

「應該有，出國次數很多的，或像今天又濕又冷」

「景點都去過了，只是要去吃點日本料理，怎麼了嗎」

「玩一個點的話會，晚上再訂個好點的餐廳」

「有錢有閒的人都是這樣，只是搭飛機去逛街購物吃好料」

「出國玩節奏放慢反而比較可以深度旅遊，整天趕趕趕其實走馬看花蠻沒意義的」

「早出門也是在電車上跟通勤族擠爆」



部分網友表示有些店家很晚才開始營業：

「很多店家10點才開門啊，沒有要趕時間移動的話當然是慢慢起來」

「日本的上午沒啥地方好去啊，下午、晚上才精彩」



另有人表示帶長輩小孩不方便踩點多個地方：

「跟長輩出去真的有幾天是這樣的......」

「我帶小孩每天都這樣玩啊，超愜意」



出國早起就像行軍？部分網友不認同：機票不等於高鐵票

但也有人認同事主想法：

「我都七點出門，晚上十一點回家」

「我都睡到十點出門已經很廢」

「去日本沒有每天三萬步對得起機票錢嗎」

「再怎麼便宜，機票也不會等於高鐵票」

「出國還要睡飯店在家睡就好更舒服」

「日本早上可以去看一些熱門景點啊，不然晚了就一窩蜂人出來了...」

「日本百貨公司都8點準備打烊，真的晚上不知道要玩什麼」



還有人給予其他意見：

「第一次去的地方會急行軍，重遊的話，就會比較放輕鬆，剛好避開日本電車通勤可怕人潮」

「前幾天每天三四萬步，後幾天每天下午起床」

「常飛日本來說，這還蠻正常的...時間很緊的人當然不會這樣啊」

「自由行可以啊，跟團早起沒差，反正車上狂睡」

「除了去樂園和回國搭機之外，都是自然醒」



相關文章：日本住宿｜酒店可代收包裹？可否半夜入住？前台解答13個常見問題（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

海外刷卡哪張現金回饋最高？十大人氣信用卡揭曉

百萬YouTuber鍾明軒獨旅中國聊政治挨轟！ 雞排妹挖「5年前證據」痛批：誤導年輕人

日本人只想來台灣2次？吳鳳揭「國旅3大缺失」掀網共鳴：一針見血

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】