福岡溫泉酒店10大｜近博多站／高排名／私人風呂／人均$226晚起

福岡近年成為港人遊日的熱點，全因福岡機場到市區最快只需5分鐘，最適合快閃到日本吃喝玩樂的港人！福岡還有不少溫泉酒店，最適合去放鬆身心！今次《香港01》好食玩飛頻道將為大家介紹福岡溫泉酒店10間！當中最抵只需人均$226晚起！



福岡溫泉酒店【1】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，步行約1分鐘即達，交通非常方便。酒店房內設有獨立浴缸和乾濕分離衛生間、咖啡機、音響、電影等。酒店頂樓設有溫泉區，設有室外溫泉水游泳池、室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

房價：人均HK$770起（酒店隨機房型）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站步行1分鐘

福岡溫泉酒店【2】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）於2023年開幕。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

房價：人均HK$473起（標準雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-6-20

交通：中洲川端站步行2分鐘

福岡溫泉酒店【3】福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）是2011年開業的酒店，來往祇園站只需步行7分鐘，鄰近博多運河城、福岡麵包超人兒童博物館、博多町家文化館、天神地下街等景點。酒店客房採用和洋室設計，浴室乾濕分離，大部分客房內均鋪設了榻榻米。酒店亦附設浴場、室內及室外天然溫泉、健身室、Spa等設施。

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店（Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka）

房價：人均HK$360起（雙人間；包早餐）

地址：福岡市博多區祇園町9-1

交通：祇園站步行7分鐘

福岡溫泉酒店【4】福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）

福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）在2024年翻新後重開，位處玄界灘旁邊。酒店擁有290間客房，分為日式及日式混西式房型，配備私人浴室及浴缸。酒店配備溫泉、公共浴池、Spa、室外泳池、餐廳、穿梭巴士服務等設施及服務，亦為小童提供兒童餐。

福岡宗像美居温泉度假酒店（Mercure Fukuoka Munakata Resort & Spa）

房價：人均HK$226起（和室）

地址：福岡縣宗像市田島2331

交通：JR教育大前站車程15分鐘

福岡溫泉酒店【5】西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）於2023年開幕，距離祇園櫛田神社前只需步行1分鐘，步行10分鐘內可抵達博多運河城、櫛田神社等熱門景點。酒店設有客房及公寓房型，房間空間寬敞且乾淨衛生，公寓式房間設有洗衣機及小廚房。酒店附設露天茶座及大浴場，泡完澡更有免費雪條任食！

西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Shrine）

房價：人均HK$331起（雙人間）

地址：福岡縣福岡市博多區祇園町6-30

交通：祇園櫛田神社前站步行1分鐘

福岡溫泉酒店【6】露櫻酒店博多站前-博多出口店（Hotel Route-Inn Hakata Ekimae -Hakataguchi-）

露櫻酒店博多站前-博多出口店（Hotel Route-Inn Hakata Ekimae -Hakataguchi-）位於福岡中心地段，鄰近車站，交通非常方便，距離博多運河城、福岡海洋會展中心不到5分鐘車程。酒店內有男女獨立浴場，雖然浴場的面積不大，不過很多住客都大讚舒適。住客可享用免費日式早餐。

露櫻酒店博多站前-博多出口店（Hotel Route-Inn Hakata Ekimae -Hakataguchi-）

房價：人均HK$453起（小型雙人床房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多車站前1-1-20

交通：地鐵站博多步行約7分鐘；祇園步行約8分鐘

福岡溫泉酒店【7】Super Hotel Lohas 博多站筑紫口天然溫泉（Super Hotel Premier Hakataeki）

Super Hotel Lohas 博多站筑紫口天然溫泉（Super Hotel Premier Hakataeki）由博多站的筑紫口過去大概10分鐘路程，附近有便利店、食肆，非常方便。酒店設有大浴場，浴場男女分層，開放時間從下午3時開始到翌日早上9時半，想深夜時段浸溫泉都可以！房間內提供多功能平板電腦，用以放音樂、控制冷氣等等，還提供免費自助早餐。

Super Hotel Lohas 博多站筑紫口天然溫泉（Super Hotel Premier Hakataeki）

房價：人均HK$306起（標準雙人房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站南2-1-32

交通：博多站步行約9分鐘；東比恵站步行約14分鐘

福岡溫泉酒店【8】八百治博多酒店（Yaoji Hakata Hotel）

八百治博多酒店（Yaoji Hakata Hotel）設有天然溫泉「八百治之湯」，男女各有2個溫泉浴池（包括大浴池、中浴池各1個），溫泉水來自於地下1257尺的氯化鈣鈉溫泉，帶有多種療效，並帶有桑拿室。住客可以好好放鬆一下。

八百治博多酒店（Yaoji Hakata Hotel）

房價：人均HK$254起（單張床房）

地址：福岡市博多區博多站前4丁目9-2

交通：地鐵博多站步行約11分鐘；地鐵櫛田神社前站步行約15分鐘

福岡溫泉酒店【9】The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）鄰近博多站，出站步行7分鐘即到車站，附近有AEON超級市場、麵包店、咖啡店。酒店提供238間客房，客房寬敞面積，提供多種房型，部份房間有榻榻米、休息室，亦有大浴場可以泡湯，更被Trip.com評為「福岡精選4星級酒店第2名」。

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

房價：人均HK$630起（高級大床房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

交通：地鐵櫛田神社前站步行約5分鐘；地鐵祇園站步行約9分鐘

福岡溫泉酒店【10】福岡中洲川端遠景酒店（Hotel Vista Fukuoka Nakasu-Kawabata）

福岡中洲川端遠景酒店（Hotel Vista Fukuoka Nakasu-Kawabata）鄰近中洲川端站，出站步行3分鐘即可抵達，出發到福岡機場亦只需10分鐘車程，交通非常便利，而且附近亦有不少景點，如櫛田神社和川端通商店街。酒店有一個大浴場「結之湯」，是一種人工溫泉，其成分來自長崎、鹿兒島、宮崎、佐賀和熊本的著名溫泉，並且每個季節都有不同的顏色和效果。

福岡中洲川端遠景酒店（Hotel Vista Fukuoka Nakasu-Kawabata）

房價：人均HK$279起（中等雙人床房）

地址：福岡縣福岡市博多區上川端町14番28號

交通：地鐵中洲川端站步行約3分鐘

