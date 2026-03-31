日本便利店14大必買美食｜7-11冰沙／LAWSON炸雞／全家黑豚饅頭

日本便利店必買美食推介｜《香港01》「好食玩飛」整合14大在日本7-11、LAWSON及FamilyMart必買的小吃或飲品，除了有經典必吃的生朱古力雪糕杯及焦糖烤布蕾雪糕，還有近期在Threads上爆紅的砂糖奶油樹夾心餅及焦香奶油可麗露，即看內文！



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日本便利店必買美食推介——7-11（7-Eleven）篇

日本便利店必買美食推介【1】砂糖奶油樹夾心餅

日本7-Eleven限定的「砂糖奶油樹夾心餅」（Sugar Butter Sand Tree）近日爆紅！夾心餅外層裹上砂糖與發酵奶油製作成酥脆餅皮，內餡則有原味、焦糖、開心果、草莓等夾心朱古力口味。與禮盒版不同，7-Eleven的夾心餅為「3個入」的小包裝，完全沒有負擔！小編推介開心果味，超好食！可惜經常缺貨。

日本便利店必買美食推介【2】奶昔水果冰沙

7-Eleven的奶昔水果冰沙主打新鮮、無添加、現場製作。便利店內有預先包裝好的冷凍水果或蔬菜，旅客可以透過門市專用的果昔機即時攪打享用，十分健康。不少網民更於社交平台上研究出多種「隱藏版喝法」，例如加入益力多、咖啡、乳酪、氣泡水等，被網民譽為是「排便神器」兼「神級飲品」！

日本便利店必買美食推介【3】芝士漢堡扒

日本7-Eleven的芝士漢堡扒是Seven Premium Gold 系列中的經典產品，其芝士漢堡扒採用牛肉與豬肉的黃金比例混合，肉嫩多汁，內餡採用4種頂級芝士組合，包括高達芝士、切達芝士、奶油芝士與帕馬森芝士，在經過翻熱後更會有流心效果！

日本便利店必買美食推介【4】生朱古力雪糕杯

生朱古力雪糕杯是日本7-Eleven最經典、人氣最高的甜品。雪糕杯口感豐富，最上面撒上了可可粉；中層為使用比利時朱古力與北海道鮮奶油製成、入口即溶的生朱古力塊；底層則是濃郁的朱古力雪糕。由於生朱古力雪糕杯是日本7-Eleven限定的商品，因此極受旅客歡迎，是到日本旅行必食的甜品！

日本便利店必買美食推介【5】OHAYO Brulee 焦糖烤布蕾雪糕

OHAYO Brulee焦糖烤布蕾雪糕被譽為「超商甜點的天花板」，是到日本必食的便利店甜品，由日本乳製品大廠 OHAYO生產，還原了法式焦糖燉蛋的焦糖味道及口感，內層雪糕則是用北海道鮮奶油製作，口感綿密、奶香味濃，搭配微苦的焦糖，不會太甜膩！

OHAYO Brulee 焦糖烤布蕾雪糕（圖片來源：悉尼在逃小公主＠小紅書）

日本便利店必買美食推介——LAWSON篇

日本便利店必買美食推介【6】炸雞君

日本LAWSON的「炸雞君」自1986年推出，至今全球累計銷量已經達到46億份！炸雞君使用100%日本國產雞胸肉製作，每份含有5塊雞肉。炸雞君有原味、辣味、北海道起司及清爽檸檬味可以選擇，更會針對日本不同區域推出結合當地食材的口味，如北海道的豚骨味噌拉麵味、關東的東京月島海鮮文字燒味、中四國的丸龜骨付雞香辣味等。

日本便利店必買美食推介【7】焦香奶油可麗露

焦香奶油可麗露是近期在Threads上擁有極具人氣的日本便利店甜品，曾在日本綜藝節目《Jobtune》中獲得超一流甜點職人「全員一致通過」的高評價！焦香奶油可麗露的外層以焦糖烤至香脆口感，呍呢拿雪糕內餡經過雪藏後，有如布丁混合吉士的口感，非常特別！焦香奶油可麗露一包兩顆，當成飯後甜品享用也不會太甜膩！

日本便利店必買美食推介【8】醬油漬三文魚籽飯糰

日本LAWSON的飯糰系列都深受歡迎，其中「醬油漬三文魚籽飯糰」最值得推薦！醬油漬三文魚籽飯糰是高端飯糰系列的品牌，米飯模擬職人手握感之作，口感粒粒分明；三文魚籽經過特製醬油醃製，份量十足，鹹度適中，絕對是早餐之選！

醬油漬三文魚籽飯糰（圖片來源：YURIちゃん在日本＠小紅書）

日本便利店必買美食推介【9】生火腿包奶油乳酪

如果喜歡喝酒的話，就一定要買有居酒屋等級的「生火腿包奶油乳酪」！ 生火腿包奶油乳酪使用鹹香且帶有油脂香氣的生火腿包裹奶油乳酪，每一顆均由手工捲製，外型小巧精緻，吃起來也不會太有負擔，無論是搭配紅白酒還是啤酒都適合！

日本便利店必買美食推介【10】松露芝士球

松露芝士球也是LAWSON另一下酒菜之選。松露起司球擁有濃郁松露香，芝士球則採用奶油乳酪製作，風味濃郁。一包通常含有5顆，可以搭配白酒或氣泡酒享用，讓味道更具層次感！

松露芝士球（圖片來源：michellerr__＠threads）

日本便利店必買美食推介——FamilyMart（全家）篇

日本便利店必買美食推介【11】炸雞

日本FamilyMart的炸雞「FamiChiki」以無骨、多汁、皮脆而聞名，選用肉嫩多汁的雞腿肉，炸皮皮薄酥脆，咬下去更有爆汁效果！FamiChiki炸雞大小與手掌心相近，可以當成茶點或小吃享用。除了原味，FamilyMart亦有提供辣味炸雞，更會因應季節或聯名活動而推出黑松露、濃厚芝士等口味！

日本便利店必買美食推介【12】極旨黑豚饅頭

極旨黑豚饅頭自2019年上市以來人氣一直居高不下，標榜「每3秒賣出一個」的驚人銷量，更在2025年獲得「日本食品 selections」最高榮譽Grand Prix大獎！極旨黑豚饅頭選用100%日本國產黑豚肉，以粗絞肉塊呈現，還原具嚼勁的肉感。饅頭的外皮採用專用小麥粉製作，口感軟塌帶微甜。

日本便利店必買美食推介【13】舒芙蕾布丁

舒芙蕾布丁自2018年上市以來銷量破千萬，是日本當地的超人氣甜點。舒芙蕾布丁的上層為濃厚起司舒芙蕾，下方為焦糖布丁，口感層次豐富。除了原味，FamilyMart亦推出過朱古力、草莓、提拉米蘇及區域限定口味。

日本便利店必買美食推介【14】香蕉片朱古力

FamilyMart的朱古力裹香蕉片嚴選熟成度較高的香蕉製成薄片，每一片都帶有濃郁的蕉香，香蕉片以朱古力包裹，外脆內軟的口感非常特別！

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