內地消費信用卡4大｜免手續費！回贈邊張最多？1張迎新送8000里

內地消費信用卡｜每逢周末、長假期，香港都有數十萬港人北上食玩買狂歡！內地大部份商店都用電子支付，只要有支付寶、微訊支付，綁定信用卡扣數，基本上可以順通無阻。今次《香港01》就會為大家介紹4張免手續費的銀聯卡，或者回贈極高的信用卡！



📢經《香港01》指定連結申請信用卡，新舊客戶毋須簽賬即送8,000里數！🎁全新客戶更可享首年免年費✨ 達成指定簽賬任務更可獲120,000里，夠換6套日本來回機票✈️

🎁 限定獎賞：經《香港01》指定連結申請額外送 8,000 里數

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

北上食玩買，手機必備支付寶及微訊支付，為了方便香港居民北上，近年AlipayHK、WeChat Pay HK都開始支援內地使用，只需要綁定香港信用卡即可付款，無需再額外申請內地銀行戶口，而且人民幣的消費金額會自動透過AlipayHK及WeChat Pay HK轉換成港幣，嘟幾多都即時知！

🇨🇳 2026 北上消費信用卡：4 大神卡終極對比表 信用卡名稱 最高回贈率🔥 建議使用 App 渣打國泰 Mastercard 立即申請 HK$6 = 1 里 AlipayHK / WeChat Pay DBS Black World 立即申請 HK$6 = 1 里 AlipayHK / WeChat Pay DBS COMPASS VISA 立即申請 3.00% AlipayHK / WeChat Pay 滙豐 Pulse 銀聯卡 立即申請 4.4% 雲閃付 / Apple Pay

內地消費信用卡【1】渣打國泰Mastercard —— HK$6=1里數／自動入帳

渣打國泰Mastercard —— HK$6=1里數／自動入帳

渣打國泰Mastercard綁定AlipayHK或ＷeChat Pay HK於內地簽賬，亦可享HK$6=1里數回贈，相等於1.67%現金回贈，而且直接入亞洲萬里通帳戶，如果本身有儲開Asia Miles，北上消費就記得用渣打國泰Mastercard。

⚡ 懶人恩物： 里數每個月全自動入Asia Miles戶口，慳時間及手續費，簽卡自動延長Asia Miles有效期。

🎁 限定獎賞：經《香港01》指定連結申請額外送 8,000 里數

📢經《香港01》指定連結申請信用卡，新舊客戶毋須簽賬即送8,000里數！🎁全新客戶更可享首年免年費✨ 達成指定簽賬任務更可獲120,000里，夠換6套日本來回機票✈️

✈️ 渣打國泰 Mastercard 💳 主打回贈 內地簽賬 HK$6 = 1 里數 📲 電子錢包 AlipayHK / WeChat Pay HK ⚡ 入帳方式 自動存入 Asia Miles 帳戶（免手續費）

內地消費信用卡【2】DBS Black World —— HK$6=1里數／積分永不過期

DBS Black World綁定AlipayHK或ＷeChat Pay HK簽賬，亦可享本地簽賬里數HK$6=1里數，相等於1.67%現金回贈，而且積分永不過期，除了可以換Asia Miles，亦可以換Avios或星航KrisFlyer的飛行計劃，想點換就點換。

DBS Black World —— HK$6=1里數／積分永不過期

🎯 自由度極高：真正做到「想點換就點換」，換Asia Miles、Avios或KrisFlyer都得。

🛡️ 無痛儲分： 積分無期限，鍾意儲幾耐就幾耐，可以等航空公司有兌換優惠先轉里數！

💳 DBS Black World 📍 本地簽賬 HK$6 = 1 里數 ⌛ 積分效期 無限期 / 永不過期 ♾️ 📲 電子錢包 AlipayHK / WeChat Pay 🗺️ 飛行計劃 Asia Miles / Avios / KrisFlyer

🎉 MoneyHero獨家【限時優惠】獨家獎賞激增20%！全城至抵 🎉

經指定MoneyHero連結申請DBS Black World Mastercard®獨家獎賞將會激增20%⬆️無需簽賬就可以拎走高達HK$5,980獨家獎賞，仲有本身嘅高逹32,000迎新里數同埋額外HK$50「一扣即享」🎁唔好再猶豫，即上MoneyHero了解更多同申請‼️

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase (價值HK$4,980; 顏色隨機) ; 或

Siroca自動研磨咖啡機 SC-A351 (價值$1,680); 或

Marshall MAJOR IV 頭戴式藍牙無線耳機 (價值HK$1,299 ;顏色隨機）; 或

PHILIPS 飛利浦ADD4911 即熱飲水機 （價值HK$898；顏色隨機）; 或

HK$800 Trip.com 電子禮券; 或

HK$800 HKTVmall電子購物禮券; 或

HK$800 Apple Store禮品卡



*優惠受條款及細則約束

👉🏻 即刻撳呢度申請（記得一氣呵成填完佢）

內地消費信用卡【3】DBS COMPASS VISA —— 高達3%現金回贈

DBS COMPASS VISA最大賣點就是星期三全港超市8%回贈，不過用來綁定AliPay、AliPayHK或WeChat Pay的零售簽賬一樣可享高達3%回贈，不過要留意單一簽賬需要滿$300或以上方可獲得額外回贈！

DBS COMPASS VISA —— 高達3%現金回贈

💵 實用派首選： 唔想儲里數，綁定電子錢包直接賺 3% 現金回贈非常實際。

🧺 買餸神卡： 星期三超市 8% 折扣，絕對是日常掃貨必備卡。

🎁 MoneyHero獨家【迎新激賞】申請DBS信用卡送HK$400禮品卡！萬勿錯過 🎁

📌 全新星展信用卡客戶，經MoneyHero成功申請指定DBS信用卡，即可獲以下獎賞（任選其一）：

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

HK$400 Apple Store 禮品卡；或

HK$400 惠康購物現金券；或

HK$150「一扣即享」獎賞



👉🏻 即刻撳呢度申請（記得一氣呵成填完佢）

🛒 DBS COMPASS VISA 💳零售簽賬 3% 現金回贈 📲 電子錢包 Alipay / AlipayHK / WeChat Pay ⚠️ 簽賬門檻 單一簽賬需滿 HK$300或以上 方享額外回贈 🛍️ 其他重點優惠 逢星期三全港超市激賺8%回贈

內地消費信用卡【4】滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡 —— 雲閃付4.4%回贈

只需要把滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡，綁定銀聯支付App「雲閃付」，在內地消費可以賺取多達4.4%回贈！不過把這張卡綁定AlipayHK及WeChat Pay HK只有0.4%基本回贈，如果想賺到盡就要換個APP來付款。

滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡 —— 雲閃付4.4%回贈

💡 北上最強回贈：只要將卡綁定銀聯「雲閃付」App，內地簽賬就可以賺到高達 4.4% 回贈，回贈率極高！

🛡️ 支付工具關鍵：一定要用雲閃付先有高回贈。如果用AlipayHK或WeChat Pay HK，回贈會立即跌至0.4%基本回贈。

🔥 MoneyHero獨家【北上神卡】滙豐Pulse銀聯卡迎新加碼！新舊客都有份 🔥

經MoneyHero指定連結申請滙豐Pulse銀聯卡，連「現有客戶」都賺到迎新，誠意十足！

🎁 全新信用卡客戶：

1. $800「獎賞錢」或

2. ESCURA Instant Snap 數碼相機或

3. Stanley 30oz The Quencher H2.0 Flowstate™ 吸管杯 或

4. KODAK CHARMERA 鑰匙扣數碼相機盲盒

另外，成功申請「現金套現」分期計劃：額外獲 $200「獎賞錢」



🎁 現有信用卡客戶：

$200「獎賞錢」 (相等於 2,000 里)



⏳ 優惠期有限，想換相機或者水杯就要快手啦！

👉🏻 即刻撳呢度申請（記得一氣呵成填完佢）

🧮 滙豐 Pulse 銀聯卡：內地消費 4.4% 回贈計算表 回贈部分 獎賞錢倍數 折合現金回贈率 觸發條件💡 基本簽賬回贈 1X 0.40% 無任何附加條件 「最紅自主獎賞」 5X 2% 必須於年初將額外倍數全數 (5X) 分配至「賞世界」類別。 內地及澳門專屬優惠 5X 2% 必須於內地或澳門，透過「雲閃付 App (二維碼)」或「Apple Pay (銀聯閃付)」 🎯 總共最高回贈 11X 🔥 4.4% 集齊以上 3 大條件，即可食盡 4.4% 淨賺回贈！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略