夏天吃冰！小紅書爆紅「桶兒冰」　濃香芝麻芋泥雪花冰超吸引

深圳人每年夏天都會面對33℃的豔陽天。看到烈日，你的靈魂深處是否會浮現這樣的聲音：你這輩子，有沒有為一碗刨冰拼過命？於是，我們決定為大家的夢想而獻身，用1天時間，跑遍深圳南北，連續打卡3家特色冰店，其中還有深圳新爆款——芝麻糊刨冰。

它們真的好吃嗎？往下看，告訴你答案。



#深圳吃冰地圖#

1. 深圳特有的「芝麻糊雪花冰」，藏在23年潮汕糖水舖

最近我們發現八卦嶺有家頗為隱秘的小店，據說在惠來是每天排隊的23年老牌網紅，在深圳剛開2年。主賣潮汕糖水和冰品，招牌產品很醜，卻好評如潮水。

它就是：芝麻芋泥雪花冰，我喊它芝麻糊刨冰。

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這個冰，乍看不繽紛，看久了覺得還蠻精緻的，一層牛奶冰，一層混合芝麻的芋泥，還有芝麻小丸子，呈現出從白到灰到黑的層次漸變。湊近一嗅，淡淡的芝麻香混合芬芳的涼氣一陣一陣地抽入鼻腔，爽。

可能是怕客人覺得膩，大碗身旁是個小碗煉奶，淋或不淋看喜好。為了能夠品嚐到最完整的風味，給各位朋友講出客觀的精準評價，我全倒冰上了。

它算是圓了我童年的夢想，小時候最喜歡吃冰、湯圓、芝麻糊、煉奶，好傢伙，它們合體了。

「我們的芝麻是惠來老家手藝師傅親手炒的，陸運過來深圳，一般芝麻可沒那麼香！」見掏出長槍大炮，老闆娘意識到我們可能是某某媒體，我們就邊吃邊聊了起來。

在她反光眼鏡注視下，我給出了不違心的評價：整體香味確實濃，雖說奶味不重，但清爽的冰沙口味和芋泥、芝麻結合得恰到好處。

還有各類海石花、燒仙草等女孩子很難抗拒的甜品，老闆娘笑着說，你們沒點鴨母捻五果湯，那才是潮汕小孩的靈魂甜湯。

有什麼所謂呢？下次來八卦一路吃完飯，二刷再去試不就好了。

閲蓮軒潮汕手作甜品

地址：福田區八卦嶺鵬盛村6棟A13號

營業時間：11:00-23:30



2. 城中村裏的日式刨冰店，被暖燈和貓咪治愈

這店開在一個有點偏的區域裏面的有點偏的城中村裏面的有點偏的角落。探店的下午是個陰雨天，進店，收傘，昏黃的燈光打在木桌上，温馨的感覺襲來，店內店外彷彿是兩個次元。

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店裏有位「店長」，一隻名叫招財的橘貓。表情很憂鬱，總在落地窗前思考貓生，但其實性格很温順，很親人，摸摸它就會對你撒嬌。

回到正題，來這家店除了擼貓，當然要品嚐他們顏值滿分的日式刨冰。

探店之前，我對他們的口味沒有任何期待，因為每款都長得太好看了，讓人很沒有安全感，就像偶像派總被打上沒有實力的標籤。甭管嘴巴吃得怎麼樣，起碼相機是吃開心了。

西瓜太郎刨冰，要用整個現切的西瓜製作，經過裝飾和雕琢，變成半碗西瓜半碗冰，頭頂一座「雪山」。清爽微甜還沒有籽，重點是份量多得離譜，西瓜果球和冰沙好不容易吃完，底下的果肉卻怎麼挖都挖不完。

但無論西瓜太郎刨冰還是京都抹茶刨冰，口味都很出人意料，香且不齁甜。

摸良心說，48-58元的價錢不便宜，但2個人吃1份，平攤一下，消費水平也沒比奶茶高多少。

田也日式刨冰專門店

地址：龍崗區坂田街道大發埔東村七巷4號105

營業時間：13:00-22:00



3. 小紅書火爆的「桶兒冰」，拍照無敵上鏡

因為某紅薯的一時種草，我們坐上了前往光明的地鐵6號線。

鳳凰城站附近一個小區的2樓外擺，它藏在不起眼的角落裏，賣全深圳獨有的桶兒冰，只賣18元/桶。

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芒果、草莓、芋泥、抹茶紅豆4個口味，出門前都打扮得可可愛愛的。

頭頂雪糕球插兩根冰棍，果肉和芋圓添筆繽紛的點綴，你說，這外表值不值一條精心設計的朋友圈？

天很藍，太陽很曬，天氣真的很熱，而擁有它們的我們也很幸福。幸福到突然不知道該從哪裏開始下勺。

但無意之中，我發現了它的正確打開方式：先吃掉夏日專屬的冰棍，等雪糕球呈現半融化狀態。這時候，奶的濃香開始和冰沙、水果、芋圓相融合，如同喝一碗帶着冰渣的解暑糖水，夏天需要它！

甜覓兒甜品美食

地址：光明區龍光玖龍台1期197商鋪

營業時間：10:00-22:00



沒有吃冰的夏天，是不完整的。

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