寄艙與手提行李限制｜電池／液體／壓縮噴霧　6種違禁品禁帶上機

【寄艙/手提行李限制】手提行李限制、寄艙行李限制清單一覽！計劃旅行的朋友，執行李準備登機前，請留意手提行李及寄艙托運行李是否載有飛機違禁品，有6類物品不能帶上機，另外潤膚霜、定型噴霧、電池、充氣物品等受規例管制，須符合指定條件。



【寄艙及／或手提行李，列作違禁品】

寄艙與手提行李限制【違禁品1】大麻二酚（CBD）

被列為香港《危險藥物條例》下的危險藥物，包括精油、凝膠及糖果等產品。任何人被發現管有、服用、販運及／或製造，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣 5,000,000元及終身監禁。

寄艙與手提行李限制【違禁品2】電槍、催淚劑、指節套環及伸縮鋼棒

被分類為違禁品，不論抵港或轉機均受規管。違者一經定罪，最高可被罰款港幣100,000元及監禁 14 年。

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寄艙與手提行李限制【違禁品3】爆炸品及易燃物品

包括彈藥、火藥、含火藥的玩具及信號燈、露營煤氣、煮食用火槍及其他有害氣體、無火自發加熱器，例如自加熱即食快餐和自加熱即食火鍋等。

寄艙與手提行李限制【違禁品4】有害物質

漂白水等過氧化物、毒物、腐蝕性物或危險物品

（資料圖片）

寄艙與手提行李限制【違禁品5】以下有潛在危險的鋰電物品

a.發熱產品：燙髮器、潛水燈、發熱外套

b.小車輛：電動雙輪滑板、風火輪、平衡車、獨輪車等

c.智能行李：裝有鋰電充電/供電予行李轆運行的行李篋

寄艙與手提行李限制【違禁品6】味道強烈的食品

包括榴槤及大樹菠羅，禁攜在手提及寄艙行李內

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【寄艙及／或手提行李，受管制物品】

寄艙與手提行李限制【受管制物品1】液體、壓縮氣體及凝膠狀物體

可登機，每名旅客、每項總容量不得超過100毫升，載於容量不超過1公升的可再封口透明膠袋內。超此上限的物品應放於寄艙行李。包括：

．食品，如水或乳酪

．酒精類消毒劑及消毒產品

．液體化妝品，如粉底或脣彩

．乳霜及液體，如太陽油或香體露

．凝膠狀物體，如髮膠或沐浴露

．壓縮泡沫及噴霧，如剃鬚泡沫或壓縮香體露

．膏狀物體，如牙膏或凡士林（只限與嬰兒同行）

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例外：

如超100毫升，須擺放出來作保安檢查。

．旅程必需的藥物，如糖尿病藥物

．嬰兒食品，膏狀或液體形式（若與嬰兒同行）

．餵哺母乳的媽媽所攜帶的母乳，不論嬰兒同行與否

．非液體化妝品，如唇膏、粉餅及固體香體露

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寄艙與手提行李限制【受管制物品2】電池

商用電池（如鎳鎘及鹼性電池）可放手提行李，惟有關電池須獲足夠保護慎防短路。包括：

．以原裝零售包裝包裹或

．以膠帶包上電極或

．將各電池存放於獨立膠袋或保護套

．關閉所有電子設備（相機、流動電話及電腦）防止於寄艙行李內意外啟動

鋰電池是否可攜登機取決於其配置及瓦特 (Wh) 評級，各機場規定不一，未能符合規定物品可能被充公。

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寄艙與手提行李限制【受管制物品3】食品

不同國家對進口食品有不同海關要求，不論寄艙或手提，建議向前往國家的有關當局查詢。

寄艙與手提行李限制【受管制物品4】酒精類飲料

須有零售包裝，酒精含量為24-70%，每名旅客可攜總容量淨額為5公升，不論是寄艙還是手提行李。酒精含量為24% 以下，按液體規範管制。注意不同國家/地區有當地攜帶酒精類飲品入境的海關規例。請向有關當局查詢。

寄艙與手提行李限制【受管制物品5】電子香煙

只可隨身攜帶或放置於手提行李內。旅客不得在航班內使用，不得存放在寄艙行李內。機上不得為電子香煙或其電池充電。電子香煙嚴禁進口香港、印度、新加坡及台灣。

寄艙與手提行李限制【受管制物品6】打火機及火柴

除中國、孟加拉國及印度外，可攜1小包安全火柴或1個點煙打火機，僅限個人使用。若前往美國或由美國出發，不可攜帶直衝打火機。

寄艙與手提行李限制【受管制物品7】充氣物品

籃球等充氣球類，除非經洩氣，否則不被接納作寄艙或手提行李。

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【寄艙及／或手提行李，須目視核實的受管制物品例子】

寄艙與手提行李限制【須目視核實的受管制物品1】鋰電驅動的電子器材

如手提電子醫療器材、攝錄機、相機、手提電腦

寄艙與手提行李限制【須目視核實的受管制物品2】備用鋰電池

規範：100wh至160wh以內/2克至8克以內

寄艙與手提行李限制【須目視核實的受管制物品3】電池驅動的輪椅或設有密封式電池/鋰電池的其他類似行動裝置

寄艙與手提行李限制【須目視核實的受管制物品4】露營爐具及燃料容器（內載易燃液體燃料）

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*可被視為攻擊性武器的物品，包括各類槍械、玩具槍、弓箭、剃刀、美工刀、軍刀、電鋸、電鑽、棒球棍、武術器材等等不可放入手提行李內，但可作寄艙行李，惟須符合有關要求，請向有關機構查詢。