行李限制｜10間航空公司清單　重量／尺寸／超重收費／手提行李

行李重量限制｜去旅行時萬一行李超重，有機會被航空公司收取超額或超重行李費！《好食玩飛》編輯部整合10間較多港人乘搭的航空公司行李重量限制，包括傳統航空及廉航，部分傳統航空公司或不包行李，買機票前一定要留意機票種類、寄艙行李限制！（文章內提及之價格以發稿日期為準。）



下文整合10間航空公司行李限制：

1. 國泰航空

2. 香港航空

3. 全日空

4. 日本航空

5. 大韓航空

6. 長榮航空

7. 中華航空

8. 香港快運航空 HK Express

9. 樂桃航空 Peach Airline

10. 大灣區航空

行李重量限制【1】國泰航空

國泰航空的寄艙行李上限為闊度、高度及長度總和不可超過158厘米/62吋；而每件手提行李上限為1件7公斤，尺寸上限為36厘米x23厘米x56厘米（14吋x9吋x22吋），包括輪子、把手及側袋。

【1.1】國泰航空：行李重量限額

經濟艙（輕便）：1件；每件23公斤

經濟艙（標準/彈性）：2件；每件23公斤

特選經濟艙：2件；每件23公斤

商務艙：2件；每件32公斤

頭等艙：3件；每件32公斤



【1.2】國泰航空：超額行李收費

如託運行李超出免費託運行李限額，國泰航空會根據行李重量及件數收取相應的行李超額費用。

如按重量計算，會根據航班涵蓋的航區收取超額行李費，每公斤由13美元至65美元不等（約港幣102至508元）；如行李重量並未超過上限，但件數超過上限，則需要按件數支付超額行李收費，每件由60美元至260美元不等（約港幣468至2,031元）。費用以當地貨幣等值收取。

國泰航空不接受任何重量超過32公斤/70磅或總尺寸長度超過203厘米/80吋的行李。

行李重量限制【2】香港航空

香港航空的寄艙行李總尺寸為長、闊、高合共不可超過158厘米/62吋。手提行李方面，旅客最多可攜帶一件7公斤手提行李及一件7公斤小型物件，體積分別不大於36厘米x23厘米x56厘米（14吋x9吋x22吋）及40厘米x30厘米x15厘米（16吋x12吋x6吋）。

【2.1】香港航空：行李重量限額

超值經濟飛經濟客艙：1件；每件23公斤

超級自在飛／精選經濟飛／標準經濟客艙：2件；每件23公斤

商務客艙：2件；總共32公斤

*金鵬俱樂部會員可額外獲得1件免費寄艙行李限額



【2.2】香港航空：超額行李收費

1. 過大行李：長+闊+高總尺寸超過158厘米/62吋，而不超過203厘米/80吋的行李將會收取每件200美元（約港幣1,560元）。

2. 過重行李：香港航空行李過重收費由每公斤60美元至150美元不等（約港幣470至1,170元），以當地貨幣結算。

3. 過大及過重行李：過大收費以及過重收費（參照1及2的收費標准）之總和。

4. 超件行李：香港航空超件行李收費由100美元至260美元不等（約港幣780至2,020元），以當地貨幣結算。

行李重量限制【3】全日空

全日空的寄艙行李總尺寸為長、寬、高不超過158厘米/62吋，包含腳輪和把手。每位旅客可以攜帶最多1件10公斤以內的手提行李和1件隨身物品，其長、寬、高總和不大於115公分（45吋），且各邊長度在55×40×25公分（22×16×10英吋）以內。

【3.1】全日空：行李重量限額

豪華經濟艙及經濟艙：2件；每件23公斤

商務艙：2件；每件32公斤

頭等艙：3件；每件32公斤



【3.2】全日空：超額行李收費

如託運行李超出免費託運行李限額，全日空會根據行李的重量及件數等收取超額費用，支付貨幣和費用會因行程、行李託運區間或付款機場而異，超件行李收費每件5,000日圓至200美元不等（約港幣251至1,563元）；超重行李則按每件收費1,000日圓至200美元不等（約港幣50至1,563元）。

全日空行李託運區間：

區域 1：北美、中南美、夏威夷

區域 2：歐洲、非洲、中東

區域 3：亞洲（包含日本）、大洋洲



全日空各航線的行李超重或超額收費詳情：

行李重量限制【4】日本航空

日本航空的寄艙行李總尺寸為長、寬、高尺寸總和不大於203厘米，包含腳輪和手挽。每位旅客可以攜帶最多1件10公斤以內的手提行李，其長、寬、高總和不超過115厘米（45吋），且各邊長度在55×40×25厘米（22×16×10英吋）以內。

【4.1】日本航空：行李重量限額

經濟艙：2件；每件23公斤

豪華經濟艙：2件；每件23公斤

商務艙：3件；每件32公斤

頭等艙：3件；每件32公斤



【4.2】日本航空：超額行李收費

超額行李收費由1,000日圓至60,000日圓不等（約港幣50至3,014元）。

日本航空各航線的行李超重或超額收費詳情：

行李重量限制【5】大韓航空

大韓航空的寄艙行李總尺寸為長、寬、高尺寸總和不大於158厘米或62吋。手提行李方面，尺寸總和必須為115厘米/45吋或以下。頭等艙或商務艙旅客可以攜帶最多2件18公斤以內的手提行李；經濟艙旅客則可攜帶最多1件手提行李及1件個人物品，重量為10公斤以內。

【5.1】大韓航空：行李重量限額（國際線）（不包括往返美洲/巴西）

經濟艙、優選艙：1件；每件23公斤或以下

商務艙：2件；每件32公斤或以下

頭等艙：3件；每件32公斤或以下



【5.2】大韓航空：超額行李收費

大韓航空的超額行李費用因應行程、艙等而有所不同。以乘搭經濟艙由韓國返回香港為例，如行李重量超出免費託運行李限額，24公斤至32公斤以內將收取50,000韓元（約港幣270元）如行李件數超出限額，則按每件收費70,000韓元（約港幣378元）。

大韓航空超額行李收費表（大韓航空網頁截圖）

行李重量限制【6】長榮航空

長榮航空全航線實施計件制免費託運行李限額，每件行李長寬高總和不可超過158厘米/62吋。

乘坐皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙的旅客可以攜帶2件手提行李，每件重量不可超過7公斤；豪華經濟艙/經濟艙之旅客可攜帶1件7公斤以下的手提行李。手提行李長寬高總和尺寸不可超過115厘米/45吋。

【6.1】長榮航空：行李重量限額

1. 長榮航空長程航線（往返美國、加拿大、歐洲、澳洲和紐西蘭）

經濟艙（輕省）：1件；每件23公斤

經濟艙（尊寵/經典/基本）：2件；每件23公斤

豪華經濟艙（尊寵/經典/基本）：2件；每件23公斤

皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙（尊寵/經典/基本）：2件；每件32公斤



2. 長榮航空短程航線（往返亞洲地區間）

經濟艙（基本/輕省）：1件；每件23公斤

經濟艙（尊寵/經典）：2件；每件23公斤

豪華經濟艙（尊寵/經典/基本）：2件；每件23公斤

皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙（尊寵/經典/基本）：2件；每件32公斤



【6.2】長榮航空：超額行李收費

長榮航空的超重行李費按區域及件數計算，除加拿大出發需以加幣支付，其餘地區以美元或當地等值貨幣收取。超額行李費按區域、按每件計算。如果單件行李超重或超大，你還需要支付額外費用。皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙每件超額行李不可超過32公斤；豪華經濟艙及經濟艙每件超額行李不可超過23公斤。額外行李收費140美元（約港幣1,093元）起。

行李重量限制【7】中華航空

中華航空每件寄艙行李長寬高總和不可超過158厘米/62吋。經濟艙及豪華經濟艙乘客可以攜帶最多1件7公斤手提行李，商務艙乘客則可以攜帶最多2件7公斤手提行李。

【7.1】中華航空：行李重量限額

1. 中華航空短程線（亞洲地區）

經濟艙（精省/樂活）：1件；每件23公斤

經濟艙（精緻/尊爵）：2件；每件23公斤

豪華經濟艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件28公斤

商務艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件32公斤



2. 中華航空紐澳跨海航線（往返澳洲/紐西蘭之間）

經濟艙（精省/樂活/精緻/尊爵）：1件；每件23公斤

豪華經濟艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件28公斤

商務艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件32公斤



3. 中華航空長程線（美國/加拿大/歐洲/澳洲/紐西蘭航線）

經濟艙（精省）：1件；每件23公斤

經濟艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件23公斤

豪華經濟艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件28公斤

商務艙（樂活/精緻/尊爵）：2件；每件32公斤



【7.2】中華航空：超額行李收費

中華航空的行李超額收費詳情（除加拿大出發航班）約140至300美元不等（約港幣1,093至2,343元），超大或超重行李費則按超額行李費的費用按比例計算。

行李重量限制【8】香港快運航空 HK Express

香港快運航空分為4種機票類型：輕便飛、經濟飛、隨心飛、無憂飛。只有隨心飛（20公斤）和無憂飛（32公斤）包寄艙行李，每件行李長寬高總和不可超過158厘米/62吋，詳情可參閱下圖：

【8.1】香港快運航空：手提行李限額

輕便飛/隨心飛：可帶1件隨身物品登機，尺寸不超過40 (長) x 25 (寬) x 20 (高) 厘米 (15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋)。

經濟飛/無憂飛：可帶1件隨身物品登機，尺寸不超過40 (長) x 25 (寬) x 20 (高) 厘米 (15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋)；再加1個登機行李，尺寸不超過56 (長) x 36 (寬) x 23 (高) 厘米 (22 吋 x 14 吋 x 9 吋) ；2件物品總重量上限7公斤。

【8.2】香港快運航空：超額行李收費

超重行李：每公斤收取港幣120元的費用，單一行李重量不能超過32公斤。

超額行李：加購20公斤行李額，每件費用港幣310元起；加購32公斤行李額，每件費用港幣430元起。

HK Express超額行李收費（圖片來源：HK Express網頁截圖）

行李重量限制【9】樂桃航空 Peach Airline

樂桃航空的寄艙行李費用視乎票價類型（Simple Peach /Value Peach /Prime Peach）、航線、辦理方式和時間而定。以Simple Peach票價來往香港至大阪關西，網上加購行李託運費用為港幣270元；透過客服中心或機場櫃枱港幣350元。每件寄艙行李限重20公斤，長寬高總和不超過203厘米。

【9.1】樂桃航空：手提行李限額

手提行李方面，每位乘客限帶1件手提行李跟1件隨身物品，手提行李尺寸3邊合計115厘米以内，重量合計上限7公斤。

【9.2】樂桃航空：超額行李收費

超重行李費用會按照不同訂購方式而有所不同，每件重量超過20公斤但不多於32公斤的額外行李由2,600日圓起（約港幣130元）。

行李重量限制【10】大灣區航空

大灣區航空分為3種機票類型，自在飛及鍾意飛包1件20公斤寄艙行李，長寬高總和不可超過158厘米/62吋，好想飛則沒有寄艙行李限額。

大灣區航空分為3種機票類型，行李限額各有不同。（大灣區航空網頁截圖）

【10.1】大灣區航空：手提行李限額

每位乘客可免費攜帶1件手提行李，以及1件小型個人隨身物品，2件物品的總重量不得超過7公斤。手提行李的長寬高總和不得超過115厘米/45英寸（包括輪子及把手）。

【10.2】大灣區航空：超額行李收費

大灣區航空超額行李收費表（大灣區航空網頁截圖）

