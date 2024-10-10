聖誕平價機票4大秘訣｜簡單1招可平65%　星期幾訂原來是關鍵

訂平機票秘訣，準備趁聖誕節去旅行的朋友趕快學起來！要知道機票價格好浮動，Expedia曾公布了一份報告，便提及到訂機票攻略，只要學會小竅門，就可以輕鬆預訂平機票。報告更披露了香港國際機場最容易取消航班的時段，訂機票時都可以參考看看。



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（圖片來源：Unsplash@John Mcarthur）

Expedia香港聯同航空公司報告組織（ARC）曾公布一份《航空旅遊秘訣》，提及到不少旅遊攻略，例如一星期中，哪一天會較容易購買到平機票、哪一天起飛的航班價格較低、哪時段的航班最容易被取消等。就讓我們來看看怎樣做，才能減少航空旅行支出！

訂機票攻略【1】確立行程日子後盡早訂機票

根據該訂機票攻略統計，在目前機票供不應求的情況下，機票會隨起飛日子臨近而上漲。其實想要買到平機票，還是有方法。於出發日前至少6個月購買國際航班機票，平均能夠節省65%的費用。

（圖片來源：Brevite@Unsplash）

訂機票攻略【2】於星期日訂購機票

該訂機票攻略內亦提及，各大航空公司所出售的機票中，星期日的機票價格較少。旅客在星期日訂購國際航班機票，平均比在星期五（一星期中，票價最高的日子）訂購節省 23%費用 ，想買平機票必定要記住。

（圖片來源：Nicole Geri@Unsplash）

訂機票攻略【3】於星期二開始行程

訂機票攻略亦顯示，星期二出發的機票價格，比星期六（每星期中機票價格最高的日子）的平均便宜10％。另外，在星期四出發，機票價格也較星期六出發低8% 。

（圖片來源：Redcharlie@Unsplash）

訂機票攻略【4】避免選搭早上3時至9時的離港航班

訂機票攻略也引用了全球旅遊數據提供商OAG的數據。OAG發現，香港國際機場今年初至11月，大部份被取消的航班均原定由早上3時至9時出發。若不希望行程受阻，訂機票時就要留意，應選搭早上9時後才起飛的航班，減低航班被取消的風險。