澳門入境｜香港去澳門過關慳時間攻略！上網即時睇人流經珠海更爽

澳門入境慳時間攻略！中秋、十一黃金周長將至，相信許多港人都會選擇出埠消遣，當中不少人選擇「過大海」觀光。然而，龐大的人潮湧入澳門，令港珠澳大橋澳門口岸的香港抵澳門大堂在長假期往往大排長龍，部份人需時逾半小時方能成功入境！《HK01》「好食玩飛」記者教授大家或能減少輪候入境時間及較快抵澳的方法，減少大家行程延誤的機會！



港珠澳大橋澳門口岸香港抵澳門大堂在4月5日人山人海（截圖來源：澳門治安警察局）

澳門作為香港鄰近的旅遊目的地，在長假期往往吸引大量港人到訪，相信中秋、十一黃金周也將不會例外。而在今年復活節假期期間，曾單日（4月5日）有逾3萬港人於同1日經港珠澳大橋澳門口岸入境澳門觀光。當時龐大的人流同時湧入澳門入境，令港珠澳大橋澳門口岸人山人海。根據澳門治安警察局的數據，復活節假期高峰期間，旅客經該口岸的香港抵澳門大堂入境，需時約30分鐘。

此外，有當時到訪澳門的旅客表示，在香港口岸輪候金巴需逾一小時，連同在澳門口岸等待入境澳門，一共花了約兩小時。

港珠澳大橋香港口岸在以往假期期間亦有大量旅客使用（HK01 林若勤 攝）

快啲抵達澳門有辦法！

為減少大家輪候辦理入境手續的時間及行程延誤的風險，記者建議大家善用澳門治安警察局網站的相關頁面，以瀏覽澳門各口岸的實時人流並決定使用哪個口岸入境。

（截圖來源：澳門治安警察局）

大家只要進入由澳門治安警察局營運的「出入境事務站實時資訊平台 」，便能觀看澳門多個口岸的閉路電視片段，得悉口岸的即時人流。不

想花長時間輪候入境的朋友，可以選擇人流顯示為「暢通」的口岸入境。

不過，澳門船票在當地推出「賞你遊澳門」香港居民跨境交通票務優惠後，經常售罄。想即興「過大海」的朋友，即使知道碼頭的人流較少，可能仍然需要取道港珠澳大橋過境。不過，即使要乘搭金巴，亦有加快抵澳的機會。

大家到達港珠澳大橋香港口岸後，可以在購票前先到巴士總站觀察人流。若輪候港澳線的人流比港珠線多出數倍，大家可以瀏覽「出入境事務站實時資訊平台 」，看看經港珠澳大橋珠海抵澳門大堂的人流多不多。

（截圖來源：澳門治安警察局）

若不多，大家可以考慮先乘港珠線到與澳門口岸接壤的珠海口岸，再經口岸的珠海抵澳門大堂進入澳門，這樣可以跳過直接經香港抵澳門大堂入境的人龍。

因港珠澳大橋口岸較遠離珠海市中心，經該口岸由珠海入境澳門的旅客往往不多，所以若在香港口岸前往珠海的旅客不太多，即使取道珠海入境澳門要多過關一次，所需時間或許相對直接乘港澳線前往澳門為快。

欲使用此方法入境澳門的朋友，謹記要帶備有港澳居民來往內地通行證（即「回鄉證」），否則到達珠海口岸時會無法入境，需折返香港。

2專營巴士路綫貫穿澳門

大家進入澳門後，可乘各大交通工具前往各景點。

專營巴士方面，大家可以選搭澳巴101X綫或新福利巴士102X綫進入市中心。101X綫以亞馬喇前地為循環綫的折返點，適合欲前往大三巴、澳門博物館、逸園賽狗場的朋友乘搭。而102X綫以橫琴澳方口岸為終點站，途經氹仔、路氹城，適合欲前往路氹金光大道上各間大型賭場（包括巴黎人度假村、倫敦人度假村、新濠天地、新濠影匯等）、漁人碼頭、金蓮花廣場的朋友乘搭。

而其他市內交通工具的詳情，可參閱以下連結：