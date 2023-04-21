台灣消費金2023公布申請+領取方法！台灣5月起派5,000台幣消費金

台灣消費金2023申請、領取方法！為爭取觀光客到台灣旅行，台灣擬派消費金5000台幣（約港幣$1,282）予自由行旅客，旅行社到台灣每團可獲1萬元至2萬元台幣台灣消費金（約港幣$2,500至5,000）。台灣已於2月20日恢復港澳旅客入境自由行，即睇最新入境安排！

台灣消費金2023申請資格+領取方法！台灣5月起派5,000台幣消費金

【4月21日更新】

台灣消費金詳情！台灣交通部日前公布「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，向自由行旅客派發5,000台幣台灣消費金（約港幣$1,282）。

5,000台幣消費金將會分為3年發放，今年的配額為25萬分，2024年為15萬分，而2025年則為10萬分，當局或將會因應市場變化進行調整。

台灣消費金2023領取條件

交通部觀光局宣布，消費金適用於持有非台灣護照的自由行旅客由5月1日起入境台灣，並停留3日至90日，以及並非屬參加旅行業團體或由旅行業向觀光局申請其他團體獎助者。

（圖片來源：frolda/Unsplash）

台灣消費金2023申請+領取方式

自由行旅客領取消費金，需要事先到指定活動網頁或企業合作平台（未公布）完成指定條件，成功登錄後參加抽獎活動，得獎者必須在電子票證或住宿折抵優惠券二擇其一，抵台後前往觀光局指定的5個機場（包括桃園國際機場第一和第二航廈、台北松山機場、台中清泉崗和高雄小港機場）或場所櫃台，出示相關證明文件領取消費金。

電子票證：在電子票證商（如悠遊卡、一卡通）於台灣境內提供小額支付的商店消費，單次使用上限為1,500台幣，每日使用上限為3,000台幣。

住宿折抵優惠券：發放5張1,000台幣優惠券，限得獎者本人使用，每張只可使用一次。不得找零、轉售；適用於台灣境內取得觀光旅館業執照或取得登記證旅館業執照及民宿。

（Vernon Raineil Cenzon/Unsplash）

此外，旅行社帶團到台灣旅行，每團按照人數及訪台日數，分別可以獲得5,000至50,000元台幣台灣消費金資助。