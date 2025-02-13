台灣消費金2025懶人包｜登記及領取方法／中獎五千要注意一細節

台灣消費金2025｜為爭取觀光客到台灣旅行，台灣政府推出抽獎形式的消費金計劃（即日起至2025年6月30日止），自由行旅客可獲5,000台幣消費金（約港幣$1,286），而經旅行社到台灣，每旅行團可獲1萬元至2萬台幣（約港幣$2,500至5,000）消費金，另外中獎旅客可獲得屈臣氏、7-11、萊爾富等商戶的贈品或優惠。不過，不少港人雖幸運「中獎」，但因沒留意消費金使用限制，結果到離開時，也沒花光5千台幣消費券。《香港01》「好食玩飛」記者整理了台灣消費金登記及領取方法，以及重點資訊，請看下文。



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台北象山可以遠眺101大樓。（圖片來源：frolda/Unsplash）

準備去台灣的朋友，可以順便看看台北酒店、台中酒店、台東酒店及高雄酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）。而從香港特區護照或BNO持有人前往台灣，必須持有入台證。該證的申請方法可參閱下文：

（圖片來源：臺灣觀光協會香港辦事處）

台灣消費金｜2025年派出10萬份

台灣交通部早前公布「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，向自由行旅客派發合共50萬份5,000台幣台灣消費金（約港幣$1,286）。

5,000台幣消費金將會分為3年發放，2023年的配額為25萬份，去年為15萬份，而今年則為10萬份，當局或將會因應市場變化進行調整。

台灣消費金｜領取條件

交通部觀光局宣布，消費金適用於持有非台灣護照的自由行旅客由即日起入境台灣，並停留3日至90日，以及並非屬參加旅行業團體或由旅行業向觀光局申請其他團體獎助者。

高雄一隅（圖片來源：高雄市政府觀光局）

台灣消費金｜申請+領取方式，注意有單次使用上限及每日上限

【1】即日起，自由行旅客抵達台灣前1至7日，可於活動網頁登記參加抽獎活動。

【2】完成登記後，選擇消費金種類（電子票證或住宿折抵優惠券）；登錄完成後，系統將發送抽獎QR Code至參加者的電子信箱。得獎者必須在電子票證或住宿折抵優惠券二擇其一，詳情如下：

電子票證：可使用於合作供應商在臺灣境內之特約商店，單次使用上限悠遊卡為新臺幣1,500元、一卡通為新臺幣1,000元，每日使用上限為3,000元、愛金卡2.0無單日或單次消費上限。

住宿折抵優惠券：發放5張1,000台幣優惠券，限得獎者本人使用，每張只可使用一次。不得找零、轉售；適用於台灣境內取得觀光旅館業執照或取得登記證旅館業執照及民宿。

【3】抵台後，前往觀光局指定的5個機場（包括桃園國際機場第一和第二航廈、台北松山機場、台中清泉崗和高雄小港機場）入境大廳，憑QR Code參加抽獎活動

【4】中獎者必須憑護照及相關證明文件（包含入境章、登機證、電子來回機票）至兌獎區簽名領取消費金；消費金種類須與登錄時所選擇相同，不得更換。

各款電子票證的消費上限有不同。（交通部觀光署官方網站）

（Vernon Raineil Cenzon/Unsplash）

此外，旅行社帶團到台灣旅行，每團按照人數及訪台日數，分別可以獲得5,000至50,000元台幣台灣消費金資助。

消費金可用於交通、餐飲、購物等。（圖片來源：臺灣觀光協會香港辦事處）

台灣消費金只去到今年6月，趁住還可以拿到消費金，近近地來趟台北之旅就最好不過！以下有3間台北新酒店推介給大家！

台北新酒店推介【1】相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）

相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）於2024年2月2日正式開幕，坐落在西門町，距離西門站僅1分鐘步程，前往西門町商圈超方便！酒店採用了溫暖木系的簡約佈置寬敞舒適，附設充足的電源插座，浴室貫徹日系風格，採用乾濕分離，豪華家庭房的浴室則設有浴缸。酒店內亦設有自助式置物櫃、自動販賣機、洗衣區、 微波爐等設備，非常貼心！

相鐵飯店台北西門（Sotetsu Grand Fresa Taipei Ximen）

房價：人均HKD$433起（標準雙人房）

地址：台北中正區中華路一段57號

交通：搭乘捷運到「西門站」下車步行1分鐘

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台北新酒店推介【2】台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei）

台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei）於2024年7月全新開幕，坐落在大安區，鄰近有不少大型購物中心，來往捷運站亦只需步行5分鐘，地理位置優越！酒店提供136間房，房間配備電視、音響、咖啡機等設施，部分房間坐擁台北101景觀，更附設露台可以無死角欣賞美景！酒店亦附設健身室、餐廳及酒吧等設施。健身室是24小時開放。酒店在每日下午17:30-18:30都有會1小時Happy Hour，會免費提供免費紅白酒、啤酒等。每晚21:30都會有音樂活動。

台北大安伊普索凱悦尚選酒店（EPISODE Daan Taipei）

房價：人均HK$606起（標準雙床房）

地址：台北大安區復興南路一段219-2號

交通：忠孝復興站步行5分鐘

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台北新酒店推介【3】正旅館 藍（The Blue by Just Inn）

正旅館 藍（The Blue by Just Inn）位於台北中正區，距離台北車站7分鐘步程，前往任何觀光景點都十分方便！附近也有不小餐廳、便利店等，生活機能完善。酒店在2023年底全新開幕，整棟深藍色的酒店建築非常觸目，客房內則用上木系元素增添溫馨感。酒店有行李寄放服務，客房舒適寬敞，浴室乾濕分離，洗手台設置在浴室外，床頭部分亦有國際插頭、USB接口及燈光操控面板，非常貼心！

正旅館 藍（The Blue by Just Inn）

房價：人均HKD$165起（標準大床房（無窗））

地址：台北中正區館前路22號

交通：搭乘捷運到「台北車站」下車步行6分鐘

台北「正旅館 藍」訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

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（全文完）