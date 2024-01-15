福岡酒店15間推介｜1分鐘到博多站+天神／人均$91起／親子多人房

福岡酒店15大推介2024｜福岡是日本北九州的中心，從機場出發坐鐵路到熊本等城市都只需約1個小時，而且市內亦有不少購物旺區，是不少香港人九州遊的第一站。訂房前可以留意優惠碼，可以節省不少旅費，《香港01》「好食玩飛」頻道已預先整Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

福岡有著各式各樣獨特體驗，如冬季限定的柳川遊舟。（圖片來源：福岡魅力情報站（by 福岡縣香港事務所）官方Facebook）

福岡酒店推介【1】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata)

博多都酒店位於博多車站附近，由博多站筑紫口步行約1分鐘就會到達，交通非常方便。這間福岡酒店大部分客房為2人房型，非常適合情侶和朋友一同入住。這間福岡酒店所有的房型均提供獨立的浴缸和衛生間，提供給客人更加私密和方便的住宿體驗。頂樓設有溫泉區，室外區域設有溫泉水游泳池，泳池旁更有飲品和點心。這間福岡酒店還提供室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景。

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

房價：人均HKD$754起（高級特大大床房）

地址：812-0013 日本福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站東7出口即可到達

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福岡酒店推介【2】CROSS Life博多柳橋（CROSS Life Hakata Yanagibashi）

喜歡美食的朋友，不妨考慮於2022年才開業的CROSS Life博多柳橋。CROSS Life博多柳橋位於有「博多廚房」之稱、具逾百年歷史的柳橋連合市場毗鄰，大家到市場「搵食」，只需要步行約1分鐘。此外，酒店對面馬路有LAWSON便利店，深夜餓起來的時候，有地方「醫肚」。酒店有2至4人房可揀選，所有房間都有智能電視。

CROSS Life博多柳橋（CROSS Life Hakata Yanagibashi）

房價：人均HKD$256起（舒適雙人房）

地址：1-6-5 Haruyoshi, Chuo-ku, Fukuoka, 天神, 福岡, 日本, 810-0003

交通：地鐵渡邊通站，步行4分鐘

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福岡酒店推介【3】福岡蒙特利酒店（Hotel Monterey Fukuoka）

位於交通便利的地段，無論是前往美食及購物集中點的天神區還是博多站，都十分方便。這間福岡酒店樓下就是渡邊通站，附近有百旬館博多之食材市場，再步行5至7分鐘可抵達柳橋連合市場，可以品味當地海鮮、明太子、魚餅等美食。步行9分鐘到天神南站，天神地下街和天神高速巴士總站都在附近，前往由布院或別府等地方都非常便利。酒店提供1-4人房型，非常適合家庭入住。酒店提供洗衣機和烘乾機，方便長期入住的客人。酒店內設有桑拿浴場，分為男女專用區域，最適合完成一天奔波的旅程後，放鬆及舒緩疲勞。

福岡蒙特利酒店（Hotel Monterey Fukuoka）

房價：人均HKD$311起（標準雙床房）

地址：〒810-0004 福岡市中央區渡邊通3-4-1-13

交通：福岡地鐵天神站東12C出口步行6分鐘

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福岡酒店推介【4】東急STAY博多（Tokyu Stay Hakata）

東急STAY博多酒店距離博多站5至8分鐘路程。這間福岡酒店主要提供5種不同的房型，每間客房內提供洗衣機、烘衣機，以及洗衣粉，建議在旅程中，可以在東急STAY博多酒店住宿至少一天，一次過把所有的髒衣服清洗乾淨。最重要是房間配有微波爐，可以在酒店附近的FamilyMart和Lawson購買宵夜，回酒店加熱。部分房型更有小廚房，讓旅客可以在當地購買食材自行烹飪，由酒店開始步行8分鐘有超市提供新鮮食品，對於中長期住宿是一個非常好的選擇。

東急STAY博多（Tokyu Stay Hakata）

房價：人均HKD$303起（舒適雙人房）

地址：1-11-11 Hakataeki Minami, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0016

交通：於JR博多站東5出口步行8分鐘

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福岡酒店推介【5】Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前 （Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Jinja-mae）

Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前是一間交通便利的新酒店，於2023年開幕。酒店距離最接近的地鐵站——祇園櫛田神社站，只需約1分鐘路程。而同樣只需1分鐘，大家便能從酒店走到各式商店、食肆雲集的博多雲河城。設施方面，酒店具備大浴場與露天茶座。至於房間，則分為2人房及4人房。部份房間更有洗衣機，方便住客洗衣服。

Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Jinja-mae）

房價：人均HKD$328起（雙人間）

地址：Hakataku Gionmachi 6-30, 博多, 福岡, 日本, 812-0038

交通：地鐵祇園櫛田神社前站，步行1分鐘

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福岡酒店推介【6】JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

JR 九州花博中心酒店的地理位置都非常便利，位於交通樞鈕JR博多站的附近，距離車站只需步行2分鐘即可。這間福岡酒店價格由$465港元起，主要提供2至3人房型，每間客房面積204平方呎以上，空間感十足，更可以把行李箱放平，整理戰利品時十分方便。此外，所有客房均備有加濕空氣清淨機及浴缸，而且這間福岡酒店自助早餐選擇亦很豐富。於Trip.com獲得4.5/5的評分，網民表示酒店附近有齊藥妝店及餐廳，方便購物之餘餐廳的種類繁多，是旅客的心水選擇。

JR 九州花博中心酒店

房價：人均HKD$397起（標準大床房）

地址：812-0011 福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

交通：JR博多站西18出口步行1分鐘

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福岡酒店推介【7】福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

福岡日航酒店距離博多站僅有3分鐘的步行路程，並且有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也十分方便。此外，這間福岡酒店周邊擁有熱鬧的購物和美食區域，如博多運河城、JR Hakata City和中洲，可以在此品嚐到地道的街頭小吃。酒店提供多種房型，當中有單人房以至3人房、4人房，甚至有設榻榻米的和室房間。客房空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

房價：人均HKD$632起（高級雙床房）

地址：812-0011 福岡市博多區博多站前2丁目18番25

交通：於JR博多站P5出口即可到達

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福岡酒店推介【8】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

在2023年6月開幕的福岡麗思卡爾頓酒店是麗思卡爾頓集團是福岡的首間酒店。酒店的每間房間均設有大玻璃，讓大家觀賞到福岡市中心熙來攘往的熱鬧。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色。假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫、博多灣的蔚藍。

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

房價：人均HKD$2155起（客房）

地址：Fukuoka Daimyo Garden City, 2-6-50 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 天神, 福岡, 日本, 810-0041

交通：地鐵福岡天神站，步行約3分鐘步程

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福岡酒店推介【9】JR九州酒店Blossom福岡（Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka）

於2011年開幕，酒店共有166間客房，距離JR博多站僅2分鐘的步行路程，而且酒店提供飲品自動售貨機和自助洗衣房，並提供額外的放鬆按摩服務。景點方面，酒店距離Canal City博多和天神的攤位街步行20分鐘以內，到福岡機場坐電車5分鐘。於Trip.com獲得4.3/5的評分，網民指酒店附近的配套充足，有便利店及餐廳等，酒店的位置也是一大加分位，另外酒店亦提供微波爐及製冰機，歡迎客人使用。

JR九州酒店Blossom福岡(Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka)

房價：人均HKD$381起（高級雙人床房）

地址：博多區, 福岡, 福岡縣, 812-0013, 日本

交通：於JR博多站東6出口出口步行1分鐘

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福岡酒店推介【10】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲是2023年8月啟用的河景酒店。酒店以具暖色的木材在主結構，予人感暖的感覺。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

房價：人均HKD$439起（標準雙人間）

地址：5-6-20 Nakasu , 博多, 福岡, 日本, 810-0801

交通：地鐵中洲川端站3號出口，步行2分鐘

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福岡酒店推介【11】博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi Ⅰ）

酒店位於博多站附近，距離筑紫口步行1分鐘即可到達，這間福岡酒店周邊設有便利店，包括FamilyMart和Lawson，晚上買宵夜超方便。酒店房型為2至3人，房間空間十分寬敞，打開足足兩個行李箱也是綽綽有餘。房室配備了浴缸，以及電動按摩墊，讓您在疲勞的一天後可以放鬆自己。價格由$535港元起。

博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi Ⅰ）

房價：人均HKD$264起（弗爾札雙人房）

地址：812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-16

交通：於JR博多站東6出口步行1分鐘

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福岡酒店推介【12】西中州MK酒店（MK HOTELS NISHINAKASU）

位於福岡市中心的西中州MK酒店，坐落在天神站與中洲之間的黃金地段。這間福岡酒店距離天神地下街和中洲屋台只有幾分鐘步行路程，櫛田神社和博多運河城也在附近，可以輕鬆體驗當地的美食和購物。主要以家庭客房為主，可容納1-6人，非常適合家庭或一群好友入住。這間福岡酒店每間客房均配有小廚房和烘乾洗衣機，酒店附近的超市只需步行5分鐘即可到達，非常適合家庭。特別的是，酒店房間還設有露台，讓您在休息時欣賞城市美景。酒店的屋頂露台更是一大亮點，讓您可以欣賞福岡迷人夜景。

西中州MK酒店（MK HOTELS NISHINAKASU）

房價：人均HKD$91起（標準家庭房；4人入住）

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲5-20

交通：福岡地鐵天神站16號出口步行4分鐘

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福岡酒店推介【13】福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）

酒店地理位置優越，與Loft僅一街之隔。距離天神地鐵站僅需步行5分鐘，交通便捷。周圍有多間便利店和藥妝店，由酒店到天神地下街、大丸都只需要5至10分鐘路程。酒店裝潢以簡約木系為主，最大的特色是頂樓的天空SPA，提供露天和室內浴場，以及桑拿設施。於Trip.com獲得4.2/5的評分，有網民表示，酒店附近的交通方便，乘車即可到達博多不少景點。酒店方面，有網民反映客房雖然不大，但勝在設備齊全，職員的工作態度良好，會主動協助客人，而且他們有基礎英語水平，溝通時沒有太大問題。

福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）

房價：人均HKD$352起（高級大床房，帶浴室）

地址：日本〒810-0004 Fukuoka, Chuo Ward, Watanabedori, 5 Chome−14−5

交通：福岡地鐵天神站東12C出口步行3分鐘

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福岡酒店推介【14】博德綻放精品酒店（THE BLOSSOM HAKATA Premier）

這間福岡酒店位於櫛田神社前站旁，距離博多站僅需7分鐘步程，對面是博多運河城，加上步行可到達中洲商店街，可以瘋狂購物。酒店內提供微波爐，客人想食宵夜時，可以到酒店附近的24小時營業的超市和便利店，買各類食品後，回酒店使用微波爐加熱。酒店內設有男女大浴場，讓您在忙碌的旅程中放鬆身心。此外，提供洗衣機供客人使用，房內電視可實時查看洗衣機的使用情況，方便大家安排洗衣時間。

博德綻放精品酒店（THE BLOSSOM HAKATA Premier）

房價：人均HKD$453起（普通雙人房）

地址：812-0011福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

交通：於JR博多站P4出口步行6分鐘

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福岡酒店推介【5】福岡東映酒店（Fukuoka Toei Hotel）

福岡東映酒店（Fukuoka Toei Hotel）福岡中央區，距離西鐵藥院站3分鐘步程、地鐵渡邊大道站1分鐘步程，步行大約10分鐘便可抵達警固神社、住吉神社；15分鐘可以抵達博多運河城，加上酒店附近亦有不少便利商店及餐廳，生活機能性極佳！酒店客房方面，設計相對簡約，設有小型浴缸，部分客房亦提供梳妝台。雖然小型客房空間不算大，但亦可亦完全打開行李箱，而且客房景觀亦開揚，在客房內可以捕捉福岡城市風采。此外，酒店亦提供洗衣機及乾衣機，非常方便！

福岡東映酒店（Fukuoka Toei Hotel）

房價：人均HKD$159起（小型雙人床房）

地址：福岡市中央區高砂1-1-23

交通：西鐵藥院站步行3分鐘；地鐵渡邊大道站步行1分鐘

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