箱根溫泉酒店14間推介｜人均$263／露天風呂／一泊二食／免費接送

箱根溫泉酒店住宿旅館｜箱根溫泉位於東京近郊，是當地人和遊客首選熱門溫泉區。今次推介14間箱根溫泉酒店，大部分房間設有私人溫泉風呂，更有一間設「無邊際溫泉」，在半空中飽覽絕美景色。預訂酒店房間前查看最新的 Agoda / Trip.com / Klook / Booking.com 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情，可以讓你節省旅費！打算自駕遊亦可看看最新自駕遊租車優惠碼！（以下酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

箱根是不少當地人和遊客首選的熱門溫泉區。（Instagram@kazukiki76）

箱根溫泉酒店推介【1】天然温泉富士櫻之湯御殿場多米快捷酒店（Dormy Inn Express Goteｍba Hot Springs）

酒店於2022年全新開業，設有天然温泉和桑拿，部分房間更有私人風呂。酒店方面，從御殿場站出發只需7分鐘就可以到達酒店，就算不是自駕遊的旅客，酒店亦會安排專車接送。而御殿場站附近亦有不少大型購物商場及餐廳。Trip.com獲得92%的推薦度，不少旅客都喜歡酒店的溫泉外，酒店更開放頂樓，讓旅客可欣賞到富士山和日出的美景。酒店晚上還有免費拉麵、咖啡和熱朱古力提供，亦可以免費借出單車。

天然温泉富士櫻之湯御殿場多米快捷酒店（Dormy Inn Express Goteｍba Hot Springs）

房價：人均HKD$263起（特大床房）

地址：1505-3, 412-0026, 御殿場市, 靜岡縣, 日本

交通：酒店用車往來御殿場站（需預約）

天然温泉富士櫻之湯御殿場多米快捷酒店預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Hotels.com

箱根溫泉酒店推介【2】箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）於2020年開幕，酒店及客房均帶有濃厚的日本文化，如浮世繪和昭和風裝飾等，別具時尚設計感。酒店位於強羅地區的早川河畔，櫻花季前來入住酒店的河景客房，更可觀賞到宮城野早川堤之櫻的盛況！雖然房價相對較高，但勝在所有房間都設有私人溫泉風呂，享受愜意的私人時光，而且距離強羅站亦僅5分鐘步程，出入都非常方便！

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

房價：人均HKD$1,128起

地址：神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1

交通：強羅站步行5分鐘

箱根強羅英迪格酒店預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【3】箱根蔦屋溫泉旅館（Onsen Guest House Tsutaya）

箱根蔦屋溫泉旅館（Onsen Guest House Tsutaya）是繼承自江戶時代開業的湯宿，於2019年翻新旅館後開幕，酒店設計融合了現代時尚與日式傳統風格，同時結合Guest House與溫泉旅館特色，不論是家庭旅客或獨遊旅客都適合到訪，更可認識到來自不同地方的新朋友！酒店供應的溫泉是被譽為「箱根七湯」之一的底倉溫泉，具有紓緩肌肉酸痛的效果，想好好放鬆的人就最適合了！

箱根蔦屋溫泉旅館（Onsen Guest House Tsutaya）

房價：人均HKD$656.5起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町底倉240-1

交通：神社下巴士站步行1分鐘

箱根蔦屋溫泉旅館預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com

箱根溫泉酒店推介【4】箱根七福荘酒店（Hakone Shichifukuso）

箱根七福荘酒店於2019年開業，位於山頂的蘆之湖附近，私人度極高而且環境清幽。旅館的溫泉和一泊二食是下榻旅館必試項目，不少網民留言可以邊浸溫泉邊看到林中景致，而旅館的美食亦令人讚不絕口。於Trip.com獲得4.3/5的評分。有網民表示，店家可以用中文溝通，而且酒店有專車來回接送，方便旅客出入，美麗的山林景致更是不少旅客留言下次要再次入住的原因之一。

箱根七福荘酒店（Hakone Shichifukuso）

房價：人均HKD$430起（本館標準雙人床房）

地址：159-71, 250-0522 箱根, 足柄下郡, 神奈川縣, 日本

交通：酒店用車往來強羅站（需預約）

箱根七福荘預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Hotels.com｜永安

箱根溫泉酒店推介【5】箱根Yutowa（Hakone Yutowa）

箱根Yutowa（Hakone Yutowa）於2019年才開幕，距離強羅站只需5分鐘步程，前往箱根強羅公園或雕刻之森美術館等地亦僅需步行10分鐘，地理位置尚算不錯！酒店有別於以往的日式傳統溫泉旅館，建築風格走現代摩登風，保留部分日本特色再融合北歐簡約設計，讓人感覺悠閒又溫馨！公共空間提供近700冊書籍與多款桌遊、足湯、男女浴池等設施，想放鬆、想玩樂都可以！

箱根Yutowa（Hakone Yutowa）

房價：人均HKD$495起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-27

交通：強羅站步行5分鐘

箱根Yutowa搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

箱根溫泉酒店推介【6】箱根蘆之湖皇家王子大飯店（The Prince Hakone Lake Ashinoko）

箱根蘆之湖皇家王子大飯店（The Prince Hakone Lake Ashinoko）曾於2019年進行翻新，位於蘆之湖中心點，鄰近箱根園水族館、箱根園高爾夫球場等，地理位置極佳！酒店客房方面，以偏溫馨的居家感覺打造，客房非常闊落，讓人感到悠閒自在。此外，酒店亦設有湖畔溫泉，半露天大浴池中能外望蘆之湖美景，更有機會可以看到富士山景色，休閒的環境令人非常放鬆！

箱根蘆之湖皇家王子大飯店（The Prince Hakone Lake Ashinoko）

房價：人均HKD$974起

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144

交通：JR小田原駅轉乘酒店免費接駁車

箱根蘆之湖皇家王子大飯店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

箱根溫泉酒店推介【7】芒草之原一之湯旅館（Susukinohara Ichinoyu）

芒草之原一之湯旅館（Susukinohara Ichinoyu）於2017年開業，客房以別致的木色系和室設計，充滿日系風情，令人感覺自然又舒適！此外，旅館不只提供公眾溫泉浴場，每間客房均有私人露天風呂，私隱度極高。膳食方面，旅館提供日本料理和豚肉涮涮鍋，更可加購刺身船和原隻龍蝦刺身！雖然旅館位於近郊，但芒草之原一之湯與仙石原芒草僅需幾分鐘路程，前往特色景點一樣方便！

芒草之原一之湯旅館（Susukinohara Ichinoyu）

房價：人均HKD$853起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原817-77

交通：從「新宿站」乘搭小田急浪漫特快列車，到「箱根湯本站」轉搭箱根登山巴士前往桃源台行，到達「台ヶ岳站」後步行1分鐘

芒草之原一之湯旅館搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

箱根溫泉酒店推介【8】箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）於2017年開業，室內主打溫暖的淡木色系和式風格，大廳旁的落地玻璃窗可以直接眺望蘆之湖，更特別設有戶外區，可以在水池中間享受被大自然包圍的感覺，亦可在足浴區一邊泡腳、一邊欣賞風景！酒店餐廳以自助餐形式供應一泊兩食，主打當季食材和洋食，相當精緻。旅館位置亦非常方便，距離箱根空中纜車「桃源台」站僅2分鐘路程！

箱根蘆之湖花織旅館 Hakone Ashinoko Hanaori

房價：人均HKD$999.5起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

交通：桃源台站步行2分鐘；小田原站西口乘搭免費穿梭巴士（需要提前預約）

箱根蘆之湖花織旅館預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【9】箱根水明莊（Hakone Suimeisou Hotel）

箱根水明莊（Hakone Suimeisou Hotel）位於箱根湯本站對面，前往箱根溫泉商店街亦只需5分鐘步程，地理位置極佳！酒店採用傳統日式風格，鋪設榻榻米地板，分為和室及和洋室房型，日系感覺濃厚！酒店亦設有24小時開放的大浴場、露天風呂及私人露天風呂，無論幾點都可以泡溫泉！酒店更提供一泊二食，可以品嚐到豐盛日式會席料理！

箱根水明莊 （Hakone Suimeisou Hotel）

房價：人均HKD$1,045.5起

地址：神奈川縣箱根町湯本702

交通：箱根湯本站步行2分鐘

箱根水明莊預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【10】箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）位於箱根登山鐵道「強羅站」附近，僅需步行1分鐘即可到達！酒店四周均被山川環繞，景色相當優美，四季都可以欣賞到大自然絕美景色。酒店客房有日式、洋式及和洋式風格可供選擇，每間客房內都有露天溫泉浴池，另有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋、岩盤浴等，選擇困難症都可以盡情享受！除了提供一泊兩食，浸完溫泉亦可享用免費雪條或乳酸飲品，讓你享受加倍！

箱根強羅溫泉季之湯雪月花 （Tokinoyu Setsugetsuka）

房價：人均HKD$778起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-34

交通：強羅站步行1分鐘

箱根強羅溫泉季之湯雪月花預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【11】箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）

箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）位於箱根小涌谷溫泉區的一處高台，絕佳的地理位置可以將箱根的大自然景色盡收眼底，日出和黃昏的絕美景色更吸引不少遊客慕名到訪！此外，酒店客房採用日本和室設計，簡約又有特色。除了每間客房均設有私人露天溫泉風呂，更有無邊際溫露天溫泉「浮雲之湯」！除了可以邊浸溫泉邊欣賞景色，更非常打卡able！酒店更提供免費穿梭巴士直達酒店，最適合怕麻煩的旅客！

箱根小涌園天悠旅館（Hakone Kowakien TEN-YU）

房價：人均HKD$1,339.5起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町二ノ平1297

交通：天悠巴士站步行1分鐘、小涌園巴士站步行12分鐘、強羅站乘搭酒店穿梭巴士

箱根小涌園天悠旅館預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【12】箱根湯本富士屋酒店（Yumoto Fujiya Hotel）

箱根湯本富士屋酒店（Yumoto Fujiya Hotel）位於箱根風景區入口，距離箱根湯本站只需步行3分鐘，出入非常方便！酒店供應多種房型，包括日式房、西式房及和洋房，更設有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋、SPA、按摩等多種選擇，定有一種合你心意！此外，酒店除了有壽司店、懷石料理餐廳，亦有中菜廳及法國料理餐廳，即使足不出戶都可以品嘗多國美食！

箱根湯本富士屋酒店（Yumoto Fujiya Hotel）

房價：人均HKD$613起

地址：神奈川県足柄下郡 箱根町湯本256-1

交通：箱根湯本站步行3分鐘

箱根湯本富士屋酒店預訂優惠👉🏻Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【13】箱根町仙石原虎乃湯（Hakone Sengokuhara Toranoyu）

酒店設有專車，往來強羅站至酒店，方便不是自駕遊的旅客。酒店屬於傳統的日式旅館，設計以簡約為主，而且旅館每次接待的客人不多，因此每個入住的旅客都可享受賓至如歸的感覺。除了必浸的溫泉外，旅館的一泊二食也是絕對不可以錯過。於Trip.com獲得4.6/5的評分，不少旅客都表示旅館的環境優美，而且房間空間寬敞，令人讚不絕口！

箱根町仙石原虎乃湯（Hakone Sengokuhara Toranoyu）

房價：人均HKD$467起（日式房）

地址：Sengokuhara 1285-356, 250-0631 箱根, 足柄下郡, 神奈川縣, 日本

交通：酒店用車往來強羅站（需預約）

箱根町仙石原虎乃湯預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜永安

箱根溫泉酒店推介【14】箱根白湯之宿山田家旅館（Shirayunoyado Yamadaya Hakone Gora）

位於早雲山站旁邊的日式老牌旅館，旅客可以乘坐山頂纜車前往箱根山，欣賞蘆之湖的美景。至於酒店方面，旅客當然不可錯過酒店的日式溫泉，部分更有私人的露天風呂，一邊欣賞箱根山的美景，一邊放鬆身體。於Trip.com獲得3.7/5的評分。雖然旅館較為傳統，不過旅客的整體感覺不錯，只是要留意酒店職員普遍不能以英語作溝通，宜用翻譯軟件協助。

箱根白湯之宿山田家旅館（Shirayunoyado Yamadaya Hakone Gora）

房價：人均HKD$565起（日式間）

地址：Gora 1320-907, 250-0408 箱根, 足柄下郡, 神奈川縣, 日本

交通：穿梭巴士往來強羅站（需預約）

箱根白湯之宿山田家旅館預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Hotels.com