深圳好去處︳7大最美書店打卡必到　鍾書閣/愈欣書院/雲海驛站…

深圳好去處！書店打卡成為不少文青愛好者的興趣，想買書之餘，同時又重視書店環境設計？深圳有7大書店環境獨特，打破以往書店的裝修概念。感受文藝氣息之餘，又可以打卡拍照。富懷舊風、科技感、魔幻世界的書店通通集齊，定必震撼眼球！



深圳7大最美書店

文青愛好者有福了，深圳書店宛如魔幻世界，不止有懷舊風的書店，亦有科技感十足的另類書館。除了探索文藝氣息，更可以打卡。逛書店的氣氛從此不一樣了！一齊睇睇以下有7大推介！

【1】鍾書閣（歡樂港灣店）

深圳港灣，這裡除了有前海地標摩天輪，還有超美書店 —— 鍾書閣。螺旋式書架設計科技感十足，絕對是集書氣與藝術於一身的圖書館。鍾書閣佔地1,100平米，有約45,000冊書藏。

最吸引人的是貫穿整個門店的紅色螺旋書架，設計寓意為「生存在城市裏不停旋轉的人」。加上階梯式書牆穿梭整間書店，富強烈設計感，輕輕鬆鬆拍出超美照片。

鍾書閣（歡樂港灣店）

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00

交通：地鐵臨海站B2出口 / 自駕導航歡樂港灣停車場



【2】前海愈欣書院

前海愈欣書院融合了9種生活場景，打造成文化生活互動體驗空間。除了藏了數萬冊書所構建的「書海」，前海愈欣書院還設閱享區、瑜伽館、自習室、辦公區等。滿足所有年齡層的客流，客人可以交流關於商務、文化、休閒娛樂等多種需求。

書院佔地2,000-4,000平方米，超魔幻的鏡像世界，彷彿來到了哈利波特書院。書店整體風格偏酷炫、科幻風。書院設有SHINE’BAR和TEA·SHINE兩大特色空間。其中SHINE’BAR有露天影院及無邊水境。

前海愈欣書院

地址：前海印裡北里二層至三層

開放時間：10:00-22:00

交通：5號線鐵路公園地鐵站



【3】深圳書城龍華城

深圳書城龍華城是全國首個5G智慧書城，為「八面體」建築。寓意八面來風，文風易盛。佔地約4.6萬平方米，共七層。書城設公共活動空間及配套，除書城大台階，還設計了年輪廣場、啟慧之門、鴻博廳等公共空間。裝潢採用冷調色色系，知性風瞬間讓空間充滿休閒感。

書城設「啟慧之門」、「竹林幽徑」、「小橋流水」等特色主題場景，將古典園林美學融入閲讀空間。提供高品味、具美學化的閱讀空間，每一層的設計風格有其獨特性。

深圳書城龍華城

地址：地鐵4號線清湖地鐵站

開放時間：周一到周四10:00-22:00，周五10:00-22:30，周六09:30-22:30，周日09:30-22:00

交通：4號線清湖地鐵站



【4】深圳舊天堂書店

深圳舊天堂書店是獨立書店，走懷舊路線，主要經營人文圖書和獨立音樂。有幸的話，還有機會參加他們不定期的文化交流活動和獨立音樂演出。舊天堂不只是一個店，它是私人閱讀和公共文化交互的空間場域。

書店已有多年歷史，除了一大排的小眾書籍之外，音樂老式卡式帶或黑膠唱片等也是書店的收藏。鍾意黑膠碟的人，一定不可以錯過。

深圳舊天堂書店

地址：深圳市南山區華僑城文化創意園2期a5棟舊天堂書吧

開放時間：11:00-22:00

交通：2號線橋城北地鐵站B口



【5】覔書店

覔書店定位為「城市家庭大書房」的親子書店，大門燈飾布置絢麗而有氣派。覔書店內部空間設置了時光長廊，把不同區域，包括圖書區、咖啡區、兒童區及商品陳列區等連貫以達致和諧感。

書店外型亮麗同時不失文藝風格，設計風格很獨特，有一種像是在時空隧道的感覺。書架採用「棋盤格」，天花設計採用水紋不銹鋼，時尚感十足。

書店的中心位置，圓形區域上方掛著無數紙條，是訪客到店寫下的人生寄語，如︰「來日方長」和「感謝人生所有際遇」。

圖片來源：小紅書@深一大叔

覔書店

地址：深圳市寶安區新湖路99號壹方城購物中心3F

開放時間：09:00-21:30

交通：地鐵1、5號線寶安中心站 F 出口 /11號線寶安站C出口



【6】雲海驛站

白鷺坡書店被視為「深圳版天空之城」，令人有步往朝聖的感覺。書店外形以輪船為概念，像是潔白的郵輪，而且地理位置風景超美，可以俯瞰鹽田港和遙望梅沙尖，透明玻璃可以360°看鹽田山海城的風景。

圖片來源：小紅書@飛雲鶴

三樓設有圖書館，看書時沉浸在書中的幽靜時光，隔絕外面喧鬧。館內還設有精品咖啡店及觀景平台。相關文章︰深圳好去處「雲海公園」正式開放 海拔380米看山看海看書歎咖啡

雲海驛站

地址： 三洲塘水庫

開放時間：9:00-18:00（週一閉館）

交通：雲海專線AB直達雲海廣場 / 從鹽田港西地鐵站東（地鐵站B口），坐雲海專線抵達終點站三洲塘水庫路口，隨後步行約1.6km（20min）抵達。



【7】TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋 中洲灣店

蔦屋坐落於深圳年輕人聚集的福田區，以「書」為核心，搭配咖啡、文創等配套。咖啡店座位設有90個，店内同時有45,000冊書及62,000件文具雜貨精品等。店內入口處的圓柱形展櫃內，有色彩而華麗的插花藝術迎接客人，打造被植物和藝術包圍的 「BOOK & CAFE」空間。

(官方圖片)

蔦屋亦擺放不少藝術作品，及不定期舉辦藝術相關體驗及展覽。為人們準備藝術書籍、工藝品和雜貨，推薦藝術即在身邊的生活意念。

TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋 中洲灣店

地址：深圳福田區中洲灣C Future City負2樓，地鐵口

開放時間：周日-周四 10:00-22:00，周五-周六110:30-22:30

交通：地鐵9號線下沙站B口步行15分鐘

