奈良餵鹿靚媽被咬扯上衣驚呼：我的奶子掉出來了！老公一句網笑翻

奈良餵鹿注意！一名台灣靚媽日前於facebook分享在奈良被鹿追咬經歷，提醒遊客要小心，她說自己上衣幾乎被扯脫，邊跑邊呼叫時，老公和兒子竟然一句神回應，網民大讚搞笑：「好好笑，有畫面。」令帖文收割了4,800個讚好。



網民形容圖是「孤立無援的我用外套遮住半邊奶子，努力狂奔的畫面。」（日本自由行討論區facebook群組）

「鹿群像喪屍般的聚集過來」

該位台灣靚媽於facebook群組日本自由行討論區發文，提醒網友「奈良餵鹿請三思」。她表示自己滿懷少女心，堅持要去奈良餵鹿，抵達時已是傍晚，便趕緊和朋友進店家買鹿仙貝，還叮嚀老公「要幫我拍得像網美一樣喔！」她原本還擔心奈良鹿早已被遊客餵飽，拍不到餵食美圖，沒料到「鹿群像喪屍般的聚集過來，吃相超豪邁的一 口就奪走一片仙貝」。

台媽驚呼：我的奶子掉出來了

台媽表示，不到30秒一包鹿仙貝已經沒了，正當她拿著第二包仙貝，對遠處的老公兒子揮手：「你們要不要來餵呀？」其中一隻鹿可能誤以為不餵牠，「一個怒吼咬住我小可愛的下襬，我的肩帶應聲斷裂」，於是她驚呼「我的奶子掉出來了！我的胸部！啊啊啊啊啊！」然後便逃走，正當她想著老公來救時，他們父子倆大叫「不要過來，不要過來，會把鹿引過來。」

許多遊客都奈良都會餵鹿。 （tatiszazueta@ig）

網民大笑：有畫面

網民看過樓主的經歷後都表示相當好笑，「請原諒我大笑了...…太有畫面」。也有網民表示，只要拿著食物，奈良鹿才會理睬你，「手上沒有鹿餅，其實鹿根本不太理人」。網上也有不少人分享到奈良餵鹿注意要點：

【1】只可餵鹿仙貝，不應餵其他食物。

【2】隨身物品要保管好，車票、鈔票小心會被鹿咬去

【3】拿著仙貝餵鹿時忌拖延時間擺拍，容易惹怒鹿

【4】可預先把鹿仙貝拆成碎片分開餵食

【5】鹿仙貝沒有了時，可向鹿攤開雙手，讓牠知道已吃光