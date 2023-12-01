越南富國島酒店10間推介！私人沙灘／五星絕美Villa／人均$152起

越南富國島酒店10間推介！越南富國島被譽為「珍珠島」，不但是越南最大的島嶼，亦是越南唯一可免簽證（只限直航）旅遊的特區！這兒有著一系列度假酒店，沙灘水清沙幼、多項世一遊樂設施，消費指數卻比一般東南亞海島低，五星級Villa人均$152起住到！今次《香港01》好食玩飛記者為大家推介10大富國島特色酒店，當中有些更鄰近主題樂園、坐擁延綿幾公里的私人沙灘、特色法越餐廳及日落酒吧等，即睇實住報告！此外，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

國島翡翠灣JW萬豪度假酒店（張旭珠攝）

越南富國島酒店10間推介！私人沙灘/絕美Villa/廚房人均$152起

越南富國島旅遊貼士

香港前往富國島的機程不長，乘搭直航機的話只需約2小時45分鐘。不過，現時營運香港直飛富國島只有越捷航空，勝在機票便宜，通常1千多港元就有交易。另外，簽證方面，選擇乘直航去富國島，旅客可獲30天免簽證豁免，是越南唯一可免簽證旅遊的地方。至於富國島當地交通，主要是自由行為主，乘搭的士或Grab作為主要交通工具。

越南富國島酒店推介【1】富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）

富國島JW萬豪度假酒店位於島嶼南部，不但擁有柯瑪私人海灘，讓入住的旅客免受打擾，附近還有「全世界最長跨海纜車」所在的太陽世界香島自然公園，避世同時又可盡享海繽樂園的寫意氛圍。酒店由著名設計師 Bill Bensley 打造，以架空的魔法學院為設計背景，再融入越法繽紛建築元素，如酒店共分7個主要建築園區，每棟大樓都有標誌顏色，代表著不同「學院」，由建築學系、人類學系、動物學系、昆蟲學系、建築學系、藝術學系、農業學系均有，令人有如置身科幻小說世界的感覺！酒店有分單棟式私人Pool Villa、海景豪華套房，以及園景豪華套房等，房型特多，切合不同人數的旅客入住。

今次記者入住「藝術學系」的Emerald Bay King Room！樓底勁高，房間內有紅絨毛梳化、藝術油畫及復古浴缸，每個細節都好優雅！客房設備由空調、電視、迷你吧、吹風機及熨衣設備一應俱全，非常完善。如不想去沙灘游水，弄得周身沙，房間對出還有超打卡的貝殼泳池，水深僅120m，大人小朋友也不怕危險！

酒店備有4間餐廳及酒吧，當中以「Pink Pearl」最適合打卡 ！餐廳以架空的1920年代越南珍珠夫人故事打造，整間店由白、粉紅及金構成，多重調子，營造紙醉金迷嘅華麗效果！餐廳人均五百港元上下即可食越法大餐，可歎鮑魚、海膽、鵝肝等料理，深受蜜月情侶歡迎。

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）

房價：人均HKD$1,204（Emerald Bay King Room）

地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及水療中心 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com

越南富國島酒店推介【2】喜來登富國島長灘度假村（Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort）

富國島北部的喜來登富國島長灘度假村，不但鄰近有Vinwonders主題樂園 、野生動物園等富國島地標遊樂設施，酒店還提供免費接駁車前往這些景點及機場，整體交通配套非常完善！酒店由單棟式Villa、海景豪華房到園景房都有，供應逾2200間房，方便1~12個的旅客數入住，人均也不過$450上下，CP值極高！

記者今次入住「海景雙人床房」，房間望海，還有個白色圓拱門露台，看上去希臘風滿滿!房務員也會用心把毛巾褶成富國島的動物形態，看上去十分趣致！至於餐廳方面，記者最推介「Wok & Curry」，可歎到一系列亞洲風味菜， 餐單上分了印度、泰國、韓國、中國及越南五大國料理，切合不同人的飲食喜好。

+ 2

喜來登富國島長灘度假村（Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort）

房價：人均HKD$482（豪華特大床房）

地址：Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

喜來登富國島長灘度假村 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com

越南富國島酒店推介【3】富國島諾富特度假酒店（Novotel Phu Quoc Resort）

諾富特度假酒店位於富國島西面的門勒區，距離機場僅10分鐘車程，地段方便！ 酒店坐落在Truong 海灘上，可俯瞰泰國灣，設有各種豪華房型和帶私人泳池的度假小屋，酒店內還有一系列休閑設施，如瑜伽室、浮潛、私人海灘、健身中心及桑拿等，待在酒店一整天也不會悶。

+ 1

富國島諾富特度假酒店（Novotel Phu Quoc Resort）

房價：人均HKD$425（高級套房）

地址：Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島諾富特度假酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com

越南富國島酒店推介【4】富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, an IHG Hotel）

星灣皇冠假日酒店在5星級酒店來說，人均才四百多港元一晚，算是富國島裡性價比高的住宿選擇。酒店出名泳池區特大，不同大小、深度、形狀及按摩池也有，還有一間特色的泳池餐廳，愛游水及玩水的人必然滿意。酒店提供的早餐也備受好評，住客可揀全套英式、愛爾蘭式、意式或美式早餐，雖然不是全自助式，但貴精不貴多，食物質素高。

富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, an IHG Hotel）

房價：人均HKD$460（頂級特大雙人床房）

地址：Khu Du Lich Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島星灣皇冠假日酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com｜Klook

越南富國島酒店推介【5】富國島温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc）

温德姆至尊酒店位於島山嶼的西北部，靠近多個主題樂園，地段方便。酒店因有著漂亮泳池區而備受好評，部分泳池還有嬉水設施，好適合親子遊旅客！此外，酒店以維多行亞式風格打造，看上去夢幻感十足，一晚房價人均也不過二百多港元，非常抵住。

富國島温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc）

房價：人均HKD$238（特大床高級房）

地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島温德姆至尊酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com

越南富國島酒店推介【6】富國島梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店（Best Western Premier Sonasea Phu Quoc）

梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店是坐落在長灘（Long Beach）沙灘上，可俯瞰海景，並由茂密的熱帶花園圍繞，環境非常舒適！酒店擁有 566 間寬敞客房，由豪華套房到Villa都有，房型特多，並設有特長300公尺游泳池、Thala SPA、健身中心和 Nemo’s 兒童俱樂部，不論度情侶拍拖蜜月、家庭遊或一大班朋友度假都合宜。此外，酒店設有3間餐廳及酒吧，如供應精緻越式和各國料理的Essence Restaurant、適合放鬆休息的Oasis Pool Bar，以及在頂樓的C View Sky Bar，可邊賞日落邊品酒。

富國島梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店（Best Western Premier Sonasea Phu Quoc）

房價：人均HKD$323（豪華特大床房）

地址：Duong Bao Hamlet, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島梭納塞貝斯特韋斯特精品酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com

越南富國島酒店推介【7】富國島拉海娜度假酒店（Lahana Resort Phu Quoc & Spa）

Lahana Resort Phu Quoc & Spa位於富國島陽東市鎮，主打永續環保住宿概念，依山而建，利用四周地勢及森林來打造酒店設計，如客房都建於山腳下的巨石中，非常獨特。此外，度假村設有室外無邊際泳池，在綠油油的樹木中暢泳，是愛打卡的女生的指定動作！度假村內又可玩許多休閒活動，包括撞球、觀光行程和日光浴等，還有健身中心、會議室和兒童俱樂部等設施，足不出酒店也活動多多。這兒每晚人均也僅是百多元，整體住宿體驗佳，屬富國島度假的CP值爆標之選！

富國島拉海娜度假酒店（Lahana Resort Phu Quoc & Spa）

房價：人均HKD$152（標準大床房）

地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島拉海娜度假酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com｜Klook

越南富國島酒店推介【8】富國島M酒店（M Hotel Phu Quoc）

富國島陽東市鎮另一抵住之選，莫過於富國島M酒店！這兒有別於島上傳統的熱帶風度假村，主打黑白型格設計，房間乾淨闊大，加上平板電視、空調以及配備淋浴等完善設施，整體住宿體驗不錯。酒店鄰近多個熱門富國島地標，包括宋紅塔、富國夜市和庭駒寺等，遊玩十分方便快捷！

富國島M酒店（M Hotel Phu Quoc）

房價：人均HKD$225（豪華雙人套房）

地址：46 Tran Hung Dao Street, Cua Lap, Duong Dong, Phu Quoc Island, Vietnam

富國島M酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com

越南富國島酒店推介【9】富國島貝殼酒店及Spa（Seashells Phu Quoc Hotel & Spa）

今年（2023年）才翻新完畢的貝殼酒店及Spa，酒店外形呈梯形，設計時尚又有型！酒店對住大海，有無邊際泳池，度假感滿滿！酒店早餐也有大量選擇，房間頗大，又有獨立露台，不失為一個賞日落放鬆的好地方！另外，酒店步行10分鐘就到Night Market，附近又有超市、食店及按摩店，整體非常方便。

富國島貝殼酒店及Spa（Seashells Phu Quoc Hotel & Spa）

房價：人均HKD$250（城景經典特大床房）

地址：1 Vo Thi Sau, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島貝殼酒店及Spa 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com｜Klook

越南富國島酒店推介【10】富國島鉑爾曼酒店（Pullman Phu Quoc Beach Resort）

富國島的鉑爾曼酒店，環境舒適又豪華，入住可好好犒賞自己之餘，每晚人均才五百多港元不算太貴。游泳池又大，四周圍繞著熱帶植披，在這兒游泳感覺份外寫意。酒店每天早上提供歐陸式、美式或亞洲風味早餐，還可因應要求提供素食、純素食和無麩質三種選擇。

富國島鉑爾曼酒店（Pullman Phu Quoc Beach Resort）

房價：人均HKD$514（Superior Room）

地址：Group 6, Ban Quy Hamlet, Duong Bao, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

富國島鉑爾曼酒店 搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Agoda.com｜Booking.com