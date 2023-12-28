山姆超市跨境大巴！香港直達$65起　屯門沙田觀塘尖沙咀有站出發

山姆超市跨境大巴！深圳山姆超市人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買，近日更有香港跨境巴土直達山姆超市福田分店，由早到晚接載港人由九龍、新界多區出發北上掃貨，車費$65。即睇山姆超市直通巴的上、落客地點、班次！



山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

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山姆超市跨境大巴$65起！

永東直巴近日開辦了由香港來往山姆超市（福田分店）的跨境路綫，讓大家毋須轉車便能直達山姆搜羅好物。

永東直巴（圖片來源：永東旅行社）

山姆超市直通巴於香港設有多個站點，當中包括九龍的尖沙咀、觀塘、九龍灣以及新界的沙田、屯門、東涌等。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，各站點開出的班次及收費如下：

永東直巴（圖片來源：永東旅行社）

山姆超市直通巴北上深圳或南下香港時，均會途經深圳灣口岸。想知道怎樣從不同地區乘車到口岸轉搭直通巴前往山姆購物的朋友，可以參閱以下文章：

深圳灣口岸（資料圖片）

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