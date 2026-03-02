首爾櫻花2026｜4.3開花！27大景點推介　景福宮着韓服/韓劇取景地

首爾櫻花｜首爾櫻花景點｜總要在春天去一次首爾，欣賞白與粉紅交織的櫻花世界，也一嘗當韓劇女主角的滋味！每年約3月下旬至4月都是韓國櫻花花期，《香港01》好食玩飛記者整合了27個首爾超出片的絕美賞櫻打卡地，方便正在尋找首爾賞櫻景點或首爾賞櫻行程的你！即看下文啦！



首爾櫻花2026｜韓國花期預測

韓國觀光公社在2月27日公布了韓國最新賞櫻花期，預計熱門旅遊地首爾將於4月3日開花，並在4月10日前後達到盛開。實際花況仍會有變數，文章將會持續更新。

2026年各地開花預測日期（圖片來源：韓國觀光公社）

韓國櫻花｜2026年各地開花預測日期

濟州：3月25日

釜山：3月25日

全州：3月28日

慶州：3月28日

江陵：4月1日

首爾：4月3日

仁川：4月7日



首爾櫻花2026【四大古宮】

首爾櫻花2026【1】景福宮——韓服、古建築及櫻花同框

景福宮是位於韓國首爾的地標性宮殿，也是一個迷人的櫻花觀賞地點！每年春天，景福宮的櫻花樹綻放出美麗的粉色花朵，為宮殿增添了一份浪漫和詩意！這時候最適宜租借一件粉色的傳統韓服，與櫻花合影，韓服、古建築及櫻花同框打卡！

景福宮（징푸궁）

地址︰首爾特別市鐘路區社稷路161

交通：景福宮站步行4分鐘

門票︰成人₩3,000｜兒童₩1,500｜6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



首爾櫻花2026【2】昌德宮——保存最完整的首爾古宮

昌德宮與景福宮同為首爾四大古宮之一，不過是當中保存得最為完整的一座宮殿，於1997年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。昌德宮的最大特點就是配合周邊自然環境來設計建造宮殿，在這兒賞櫻份外賞心悅目，不僅是建築與庭院上，甚至在一塊石、一棵樹上也實現了與自然的和諧！同樣地，這兒周邊設有不少韓服租借店，身著韓服者還可免費入場呢！

昌德宮（창덕궁）

地址︰首爾特別市鐘路區栗谷路99

交通：安國站步行5分鐘

門票︰成人₩3,000｜青少年及兒童₩1,500｜6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



首爾櫻花2026【3】昌慶宮——古殿內有歐式溫室

昌慶宮建於朝鮮第9代王成宗時期，對比其他古宮，昌慶宮規模較為小巧、宮內生活空間比政治空間要多。這裡流傳著更多與君王的孝順與愛情、王與世子們的愛恨情仇、王妃與後宮間的矛盾等和王室家族相關的故事，在櫻花季來時造訪份外浪漫！此外，昌慶宮內還有一座建於1909年、韓國歷史上第一座歐式風格的溫室，其為日本人所設計，並由法國人進行施工，是戀人們約會及遊客們參觀、拍照的熱門場所。

昌慶宮（창경궁）

地址︰首爾特別市鐘路區昌慶宮路185

交通：惠化站步行10分鐘

門票︰成人₩1,000｜兒童₩500｜6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



首爾櫻花2026【4】德壽宮——韓歐式特色古殿 賞巨大垂枝櫻

作為首爾四大古宮之一，德壽宮曾被作為法宮使用過兩次，所以結合了韓、歐建築樣式設計建造而成，非常獨特。德壽宮內的靜觀軒，名字含有「靜看世間之所」的意思，是高宗憂心於國力日漸衰落而沉思的空間。此外，宮內的石造殿，建於1910年，也是朝鮮末期最具代表性的歐式建築，是賞巨大垂枝櫻的好去處。

德壽宮（덕수궁）

地址︰首爾特別市中區世宗大路99

交通：市廳站步行1分鐘

門票︰成人₩1,000｜兒童₩500｜6歲以下幼童、65歲以上長者、身著韓服者、每月最後一個周三免費入場



首爾櫻花2026【首爾咖啡廳】

首爾櫻花2026【5】GreyLab——自帶櫻花樹！必打卡蘋果茶+櫻花咖啡

GreyLab（그레이랩）位於首爾合井，是首爾市內知名的賞櫻咖啡廳。咖啡廳以簡約工業風格設計，並在戶外庭園種植了三棵櫻花樹，不用人擠人之餘更可以近距離打卡、在櫻花樹下喝咖啡！除了櫻花樹夠吸引，咖啡廳的手沖咖啡、蘋果茶、櫻花拿鐵、草莓蛋糕等櫻花季限定美食及飲品也值得一試！

GreyLab（그레이랩）

地址：首爾市麻浦區合井洞367-9

交通：合井站步行6分鐘



首爾櫻花2026【6】Dear Moment——櫻花窗景+法式鄉村風甜點

Dear Moment（디어모먼트）位於首爾大興站旁邊，是首爾最著名的「櫻花窗景咖啡廳」。咖啡店的二樓擁有超大面積的玻璃窗，窗外種滿了櫻花樹，在櫻花盛開時，窗外會被粉白色的櫻花完全覆蓋，宛如置身花海！此外，餐廳亦提供櫻花季特色限定飲品及法式鄉村風甜點。

Dear Moment（디어모먼트）

地址：首爾市麻浦區麻浦洞219號

交通：大興站步行1分鐘



首爾櫻花2026【7】Parkside——觸手可及的櫻花海！必點蜜桃拿鐵

Parkside（파크사이드）位於首爾林蔭道旁邊，餐廳二樓的戶外平台是躲避人潮的最佳賞櫻勝地，可以在觸手可及的距離打卡粉色櫻花海；餐廳一樓則設有面向公園的正面玻璃窗，同樣可以感受被櫻花包圍的氣息！在櫻花季期間，餐廳亦會供應蜜桃拿鐵或草莓蛋糕等季節限定餐點。

Parkside（파크사이드）

地址：首爾特別市麻浦區大興洞241-40

交通：大興站步行5分鐘



首爾櫻花2026【8】House of Vinyl——打卡歐式風格櫻花

House of Vinyl（하우스오브바이닐）坐落於著名櫻花路合井希雨亭路旁邊，以黑膠唱片為主題，裝潢帶有歐式復古風格，內部設計宛如溫馨的客廳。咖啡店外兩株大型櫻花樹，除了可以在店內的窗戶欣賞街道兩旁的櫻花，咖啡店門前亦設有歐式風格的長椅、街燈及路牌可以打卡！在櫻花盛開季節，店家通常會推出草莓口味的甜點及飲品。

House of Vinyl（하우스오브바이닐）

地址：首爾特別市麻浦區望遠洞405-17

交通：望遠站步行6分鐘



首爾櫻花2026【9】延南洞櫻花家——網紅咖啡店、期間限定櫻花咖啡

延南洞櫻花家（연남동 벚꽃집）每到櫻花季也會被粉色的櫻花重重包圍，配合在二樓陽台的格仔紋圓桌、小巧的椅子，以及期間限定的櫻花咖啡，非常有儀式感。坐在這裡欣賞櫻花，歎一杯精美的咖啡，仿佛就像等待韓劇男主角出現時的情景，非常有情調！

延南洞櫻花家（연남동 벚꽃집）

地址：首爾特別市麻浦區東橋路29街50

交通：弘大入口站步行10分鐘



首爾櫻花2026【首爾市內景點】

首爾櫻花2026【10】仙遊島公園——小眾賞櫻勝地

比起熱門賞櫻勝地漢江公園，仙遊島公園相對較為小眾，可以避開人潮靜靜欣賞櫻花。公園由仙遊淨水場改建而來，也是韓國第一座再利用生態公園，處處充滿綠色植物，環境清幽，而且費用全免，適合一邊拍照一邊散步賞櫻。

仙遊島公園（선유도공원）

地址：首爾市永登浦區仙遊路343

交通：仙遊島站步行13分鐘



首爾櫻花2026【11】汝矣島輪中路——首爾最具代表性櫻花隧道

「汝矣島櫻花節」是首爾規模最大的櫻花慶典，擁有由1,800多棵櫻花樹組成的櫻花隧道，由輪中路的國會議事堂一直伸延至漢江公園的水光廣場，賞櫻同時看漢江景色！櫻花季來臨時，輪中路還雲集小吃攤販，舉行首爾夜貓子夜市及大型表演活動，大家可嘗到由韓國阿珠媽炮製的足料辛辣麵、紫菜飯捲或手調特飲等，逛累了用來醫肚一流！

汝矣島輪中路（여의서로）

地址：首爾特別市永登浦區汝矣西路

交通：國會議事堂站步行5分鐘



首爾櫻花2026【12】南山公園——慢步櫻花道 眺望首爾市區

南山公園兩旁櫻花樹聳立，在首爾塔襯托下緩緩慢步櫻花道，相當浪漫，吸引無數情侶朝聖。遊客還可登上首爾塔，在最高點眺望首爾市區景色，韓劇《女神降臨》車銀優、文佳煐在這裡取景。

南山公園櫻花（圖片︰韓國觀光公社）

南山公園（난산공원）

地址：首爾特別市中區三一大路231（藝場洞）

交通：明洞站步行10分鐘



首爾櫻花2026【13】慶熙大學——哥德式學院賞櫻

以哥德式建築聞名的慶熙大學，校園對外開放，漫步在校園內賞櫻，櫻花配歐式建築，糅合青春氣息，吸引不少遊客到訪。

慶熙大學櫻花（圖片來源：iStock）

慶熙大學（경희대학교）

地址：首爾市東大門區回基洞1號

交通：回基站轉乘1號綠色公車到終點站



首爾櫻花2026【14】波拉梅公園——八重櫻與退役飛機

波拉梅公園前身為空軍士官學校使用地，公園名稱也來自空軍士官學校校徽「獵鷹」而來。場內展示出八架退役飛機，讓參觀的遊客有置身軍士學校般的感覺。此外，波拉梅公園還是出名的賞櫻勝地，可看到十棵左右的八重櫻，與退役飛機同框，景致獨特。

波拉梅公園（보라매공원）

地址：首爾特別市銅雀區汝矣大方路20街33

交通：波拉梅公園站步行2分鐘



首爾櫻花2026【15】石村湖——湖畔賞櫻

石村湖原本是流經首爾的漢江支流，現在因截斷水流而形成湖泊，成為首爾著名的賞櫻勝地。當韓國櫻花季節來臨時，石村湖周圍的櫻花盛開，遊客們可沿著長達2.5公里的湖畔步道悠閒漫步，仰望櫻花隨風飄舞的美景。每年4月初，石村湖還會舉行櫻花節，體驗韓國人的賞櫻文化，感受慶典的熱鬧氛圍，同時還可以遊覽湖畔的蠶室，輕鬆一日遊！

石村湖（석촌호수）

地址：首爾特別市松坡區蠶室路148（蠶室洞）

交通：蠶室站步行5分鐘



首爾櫻花2026【16】樂天世界——捕捉城堡櫻花雨！童話風十足

位在首爾地鐵蠶室站旁，除了石村湖的櫻花大道，附近還有樂天世界遊樂園，同樣是賞櫻好去處！在櫻花季期間，整個樂天世界都會被粉紅色的花海包圍，遊玩的同時能觀賞到漂亮的櫻花，更有機會看到櫻花雨，場景童話感十足！想拍最美的角度，推薦背對著夏洛特劇院，有一個從樂天世界走向石村湖邊的台階，上去的天台是賞櫻的絕佳位置！

樂天世界（롯데월드）

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路240樂天酒店樂天世界

交通：蠶室站步行1分鐘

門票︰成人₩62,000｜青少年₩54,000｜兒童₩47,000｜幼童：₩15,000



首爾櫻花2026【17】首爾林——交通便利 人煙較少賞櫻好去處

首爾市內的賞櫻名所，交通方便，人數亦較汝矣島少一些！首爾林佔地廣闊，內分為首爾林廣場、纛島生態林、自然體驗學習園、濕地生態園、漢江公園五大部分，區內均遍佈櫻花樹，每逢櫻花花期風景如畫，隨處都能欣賞到首爾櫻花美景！

首爾林（서울숲）

地址：首爾特別市城東區纛島路273（聖水洞1街）

交通：首爾林站步行3分鐘



首爾櫻花2026【18】首爾兒童大公園——親子遊至佳賞櫻好去處

想找個老少咸宜的櫻花聖地，位於首爾市區的首爾兒童大公園就是不錯選擇！這個公園擁有動物園、植物園、遊樂園等多個兒童休閒區域，還有每小時一次的音樂噴泉表演，為孩子們帶來樂趣。在櫻花季節，整個公園還會綻放美麗的櫻花，大家可在草地上野餐，同時欣賞櫻花飄落的景象，畫面格外迷人。

首爾兒童大公園（서울어린이대공원）

地址：首爾特別市廣津區陵洞路216（陵洞）

交通：兒童大公園站步行1分鐘



首爾櫻花2026【19】良才川——寧靜賞櫻好去處

想尋找一個隱世的賞櫻勝地，位於首爾附近的良才川絕對是一個理想選擇。這裡沒有叫賣的小食攤檔，周圍也沒有高樓大廈，非常適合喜歡寧靜的人。良才川是貫穿首爾江南地區的韓江支流，被暱稱為「市民之森」，是當地居民賞櫻的熱門地點。沿著川旁的步道，櫻花樹緩緩綻放，形成一條絕美的櫻花步道，風景如詩如畫。

良才川（양재천）

地址：首爾特別市江南區大峙洞

交通：良才市民之森站步行1分鐘



首爾櫻花2026【首爾近郊】

首爾櫻花2026【20】一山湖水公園——亞洲最大的人工湖水公園

曾是韓劇《來自星星的你》的拍攝地一山湖水公園，是目前亞洲最大的人工湖水公園，面積超過30萬坪，當櫻花滿開的時候，整個公園被一襲粉紅包圍，定必非常浪漫！此外，公園內設有廣場、人工島嶼、自行車專用道、兒童遊戲區、丹頂鶴飼育場、音樂噴泉等多項人工設施，在賞花的途中還可在公園內進行各類設施。

一山湖水公園（일산호수공원）

地址︰京畿道高陽市一山東區湖水路595

交通：鼎缽山站步行10分鐘



首爾櫻花2026【21】南怡島——避世小島賞垂櫻

南怡島是韓國著名的櫻花賞析地之一，每年春天，這兒的櫻花樹也會綻放出絢麗的粉色花朵，為這個島嶼增添了一抹浪漫的色彩。遊客可以漫步在島上的櫻花林間，欣賞櫻花花海的壯觀景象，同時感受到春天的氛圍。除了櫻花，南怡島還有美麗的湖泊、風景如畫的自然環境，吸引著許多遊客前來探索。

南怡島（남이섬）

地址：江原道春川市南怡島街1南怡島

交通：從首爾乘坐地鐵或ITX前往加平碼頭，轉乘船前往南怡島



首爾櫻花2026【22】伊甸園櫻花路——總長3公里浪漫櫻花隧道

遊覽南怡島後，可順道遊覽附近的伊甸園櫻花路！每到4月上旬，長約3公里的伊甸園櫻花路兩旁都會綻放粉嫩的櫻花，讓旅客走進浪漫的粉紅隧道之中！春風吹過之時，路上更可能出現「櫻吹雪」的美景，絕對是必去的隱世賞櫻景點！

伊甸園櫻花路（에덴벚꽃길）

地址：京畿道加平郡清平面伊甸園櫻花路189號

交通：清平站轉乘的士



首爾櫻花2026【23】水原華城——古圍牆賞櫻花

水原華城位於韓國水原市中央的一座堡壘，建於1794年至1796年間，為朝鮮王朝正祖紀念他父親莊獻世子而建的行宮。每年春天，水原華城周圍的櫻花樹開滿了美麗的粉色花朵，遊客可以在城牆上漫步，欣賞櫻花的美麗，同時感受到古城的歷史氛圍。此外，華城內還設有許多涼亭和花園，供人放鬆身心，享受春天的寧靜。

水原華城（수원 화성）

地址：京畿道水原市長安區迎華洞

交通：水原站轉乘的士



首爾櫻花2026【24】仁川江華島——古宮賞夜櫻

首爾近郊江華島是最新韓國賞櫻地點，離首爾市區約1.5小時車程，有公共交通工具直達。島上風景如畫，並有歷史悠久的高麗宮、龍興宮、江華山城等，高麗宮址可賞夜櫻。

仁川江華島（인천강화도）

地址：仁川廣域市江華郡江華邑江華大路394

交通：往新村乘3000、3000A號巴士至江華巴士站



首爾櫻花2026【25】自由公園——韓劇《鬼怪》拍攝地 韓歐建築

仁川自由公園是韓國首個西式公園，融合了韓國傳統與西式典雅建築風格，更是人氣韓劇《鬼怪》的拍攝地之一，造訪韓國絕對不能錯過！這座公園的頂端，耸立著韓美建交百年紀念塔，周圍環繞著郁郁蔥蔥的櫻花樹，在櫻花季時，更會化為一片粉霞，是首爾最美的賞櫻勝地之一。由於地勢因素，仁川自由公園的櫻花較首爾市區遲開，錯過了市區櫻花，不妨來這兒踏上追櫻尾班車！

自由公園（자유공원）

地址：仁川廣域市中區自由公園南路25

交通：仁川站步行10分鐘



首爾櫻花2026【26】江陵江原道鏡浦湖——長達4公里櫻花道

從首爾乘KTX高鐵，約1.5小時車程直達江原道江陵市，賞櫻到訪鏡浦湖，沿湖漫步或騎單車，風景如畫。每年4月舉辦鏡浦臺櫻花節，慶典圍繞鏡浦湖長達近4公里的櫻花道展開。

江原道鏡浦湖（강원도경포호수）

地址：江原道江陵市鏡浦路365

交通：首爾乘KTX高鐵>江陵站>乘市內巴士202號在鏡浦臺站下車



首爾櫻花2026【27】富山遠美山——杜鵑花與櫻花花海

首爾近郊遠美山，春日可讓人盡情沉浸在杜鵑花及櫻花花海之中，兩層不同深淺的粉色，看起來份外浪漫，非常適合野餐及賞花打卡！

+ 2

富山遠美山（부천 원미산）

地址：首爾特別市銅雀區汝矣大方路20街33

交通：波拉美公園站



