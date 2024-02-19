深圳櫻花｜觀瀾湖櫻花節1200棵櫻花+300棵桃花任打卡　附門票交通

深圳櫻花｜深圳好去處｜日韓櫻花季尚未來臨，想近近地賞櫻，可以去深圳！近日觀瀾湖生態運動公社舉辦「2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展」，可一口氣觀賞逾千棵櫻花樹、桃花樹及金魚草等各式時令花卉，讓人盡情沉醉於夢幻花海中！展覽以外，現場還設有小丑表演和漢服體驗，滿滿的春節打卡氛圍，即睇詳細介紹！



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2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展！（圖片來源：左/小紅書@大牙大牙不怕蛀牙、右/小紅書@图图民宿）

深圳櫻花｜觀瀾湖櫻花節逾千棵櫻花綻放

與日韓不同，深圳櫻花一般在2至3月盛放，數到深圳最盛大的賞櫻活動，由觀瀾湖生態運動公社舉辦「2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展」必然榜上有名！

觀瀾湖生態運動公社內還有親子設施，如兒童城堡、旋轉木馬、動植物園、兒童推桿果嶺等項目。（圖片來源：左/小紅書@大牙大牙不怕蛀牙、右/小紅書@图图民宿）

觀瀾湖生態運動公社位於國家AAAAA級觀瀾湖旅遊度假區，佔地22萬平方米，是深圳北具有生態旅遊、運動、休閒、娛樂等功能的綜合主題景區。今年觀瀾湖生態運動公社舉辦「2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展」，供人觀賞到約1,200棵不同品種的櫻花樹，如一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻和紅櫻等，不論花種或數量，規模都不輸日韓台！櫻花以外，園內還有種有超過300棵的桃花、遼闊的金魚草花海、色彩繽紛的混色波斯菊和孔雀草，愛打卡的女生必影得盡慶！

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除了賞花外，花展期間還設有美食街、春節表演、小丑魔術表演和漢服觀櫻巡遊等多種娛樂節目，氛圍十分熱鬧。深圳觀瀾湖酒店住宿套餐👨‍👩‍👦‍👦👉 預訂優惠

深圳櫻花｜觀瀾湖卡魯冰雪世界 暢玩深圳最大滑雪場

去觀瀾湖賞櫻還可以同時暢玩「觀瀾湖卡魯冰雪世界」也值得一訪！卡魯冰雪世界於2022年開放，佔地面積約1.2萬平方米，是深圳面積最大的滑雪場！場內設有滑雪館、滑冰館和綜合服務館，可供旅客暢玩滑雪、雪圈滑坡及兒童雪橇等活動，一次過滿足多個玩樂願望！滑雪場內的雪道坡度整體不深，雪道極長，為初次滑雪的朋友或初學者提供安全又充分的練習機會，平平地即可學到滑雪！

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觀瀾湖生態運動公社另設有「康樂遊樂」及「體育運動」兩大主題園區，康樂遊樂園區含有深圳首家大型摩天輪、太空漫步、碰碰車、海盜船、異國古堡、颶風飛椅、卡丁車等機動遊樂嘉年華項目；體育運動園區含則有8片符合規定的比賽用網球場，其中包括擁有3000個座位的中央網球場，喜愛運動的遊客還可選擇射箭、籃球、五人足球、沙灘排球場、CS野戰基地、拓展攀爬、運動遊戲嘉年華等運動項目。深圳觀瀾湖酒店住宿套餐👨‍👩‍👦‍👦👉 預訂優惠

2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展（圖片來源：小紅書@观澜湖生态运动公社）

觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展詳情

日期：即日起至3月10日

入園時間：09:00-17:00

門票：成人¥65（部分遊樂設施，如滑雪場活動、租借用品則另有收費）

地點：深圳市龍華區觀瀾鎮高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵4號線（龍華線）至「觀瀾湖」站A出口，步行5分鐘



（全文完）

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