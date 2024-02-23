高松機場交通攻略｜3種套票$151起包車船+景點　最快19分鐘到市區

撰文：何以諾
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高松機場交通攻略！位於香川縣的高松機場，是日本四國目前唯一營辦香港航綫的機場，方便前往香川、高知、愛媛與德島縣觀光。高松機場不但有多條巴士路綫連接高松市中心與鄰近地區，更設有3種$151起的套票，讓旅客乘巴士後轉搭鐵路、渡輪前往瀨戶內海藝術祭、四國水族館等景點時慳得更多！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

高松機場（圖片來源：FB@高松空港/Takamatsu Airport）

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位於高松市中心的高松車站（圖片來源：Wikimedia@663highland）

高松機場交通攻略

高松機場位於香川縣高松市的近郊，距離高松市中心約15公里。大家從機場入境後，可以在入境大廳（1樓）外乘搭多條巴士路綫進入市區。目前，有4間巴士公司營辦高松機場的機場巴士路綫，所有路綫並沒有編號，大家候車時要留意巴士車身的公司名稱以及目的地。

高松機場的巴士總站設在入境大廳外（圖片來源：高松機場）

高松機場交通攻略 ── 琴電巴士

琴電巴士（ことでんバス）設有來往機場與高松站（高松市中心的交通樞紐）的路綫，從機場到市中心的車費由800日圓（港幣$42）起，最快19分鐘。

琴電巴士（ことでんバス）（圖片來源：wikimedia@spaceaero2）

該路綫沿途會經過市中心多間旅館，以及市內著名景點如栗林公園，大部份班次亦會駛經高松港，方便大家轉搭渡輪前往瀨戶內海的男木島、女木島、直島、豐島、小豆島等多個作為瀨戶內海藝術祭會場的島嶼。

栗林公園與瀨戶內海多個島嶼的景點：

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高松機場交通攻略 ── 琴空巴士、琴參巴士、西讚觀光巴士

而琴空巴士（琴空バス）、琴參巴士（琴参バス）以及西讚觀光巴士（西讃観光バス）則營辦由機場連接高松市的鄰近地區之路線。

琴空巴士的路綫由機場來往大麻町，途經JR琴平站，方便大家轉搭土讚綫前往高知縣觀光。

高知縣景點：

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琴參巴士則有來往丸龜市、駛經JR宇多津站、JR丸龜站的路線，讓需要轉搭予讚綫前往愛媛縣的朋友更便利。而西讚觀光巴士的路線能夠直達四國中央市。

愛媛縣景點：

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高松機場有記巴士駛經琴電電車的車站，便利大家轉往香川縣不同的景點（圖片來源：FB@うどん県）

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高松機場交通攻略 ── 3種套票$151起包車票／船票／水族館門票／紀念品

高松機場、當地景點以及多間交通服務營辦商推出了3種套票，讓乘搭機場巴士的旅客以較低價錢轉搭其他交通工具以及參觀景點。所有種類的套票僅於高松機場發售，在市區不會買得到。

「小豆島巴士＆渡輪往返優惠車票」（圖片來源：高松機場）

高松機場交通攻略 ── 小豆島巴士＆渡輪往返優惠車票

「小豆島巴士＆渡輪往返優惠車票」（小豆島バス＆フェリー往復割引チケット）包含琴電巴士機場路綫以及高松港至小豆島的來回船票，售價為2,900日圓（約港幣$151）。套票的有效期為一星期，大家能在旅途中慢慢使用，不用趕急。

高松機場交通攻略 ── 鐵路＆豪華巴士通票

「鐵路＆豪華巴士通票」（レール＆リムジンパス），包含了琴電巴士機場路綫的車票2張以及琴電電車1日車票2張，費用為3,000日圓（約港幣$156），有效期同樣為一星期。通票特別適合想在沿著鐵路到金刀比羅宮、一宮寺、佛生山之森等景點參觀，以及與想乘搭琴電電車「海豚列車」的旅客購買。

高松機場交通攻略 ── 巴士與四國水族館套票

而「巴士與四國水族館套票」（バスde四国水族館セット券）則包含了琴參巴士機場路綫的單程車票、四國水族館入場券、屬非賣品的四國水族館文件夾以及高松機場商店「四國空市場」購物優惠券，售價為3,200日圓（約港幣$166）。使用套票前往四國水族館，可在「宇多津站南口」站下車，再步行約12分鐘。

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（全文完）

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