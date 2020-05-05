【高專七帝柔道】保留日本柔術寢技特色　跟奧運柔道截然不同

如果現在提到地戰和降服技，相信大家都會想到巴西柔術，而柔道則是較專注摔撻，而對寢技的關注較少，不過，其實「柔道」亦有不同面向，今次就為大家介紹着重特別着重寢技的「高專柔道」（Kosen Judo）和後來的「七帝柔道」（Nanatei Judo / Shichitei Judo）。

▍彌補柔道的寢技缺失

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現時柔道比賽集中於摔撻技巧，加上進入寢技後只要缺乏有效攻勢則會被要求重新站起來作賽，選手較難在短時間內成功壓制或降服對手，但是，其實現時還有重視寢技的高專柔道，但卻是與平常常見的「講道館柔道」分道揚鑣，究竟甚麼是高專柔道，更者又有甚麼關聯呢？

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高專柔道的「高專」是指「高等專門學校」，顧名思義，即是以往日本舊制高等學校、專門學校或大學預科所練習的柔道。高專柔道尤其重視寢技，遠在 1898 年已經誕生，練習者亦逐漸增加，至 1914 年更開始了由京都帝大主辦的第一回全國高專柔道大會，一直每年舉辦至 1940 年，期間更出現了全國高商柔道大會、全國高工柔道大會，可見高專柔道影響力之大。

由於高專柔道不限制寢技時間，加上練習者眾，柔道寢技技術得以長足發展，不少降服技亦於當時產生，例如後來被禁的腳關節技足緘、膝十字固，以及現時仍能使用的三角絞，都是出自當時高專柔道。

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不過高專柔道的盛行卻引起反響，據指，柔道創始人、講道館創立者嘉納治五郎並不滿意高專柔道的取向，認為高專柔道可能引致選手忽略柔道作為防身術的技巧，轉而趨向運動化。為此，講道館柔道於 1924 年修改比賽規則，禁止選手使用「引込」（下詳），又於 1929 年加入平局由裁判判定勝負的「優勢勝ち」，進一步削弱柔道的寢技成分。然而，此舉並未改變高專柔道繼續發展，講道館柔道與高專柔道各自發展。

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▍高專柔道及七帝柔道的源由

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1950年，二戰過後，日本改革學制，高校不復存在，但高專柔道並未消失，反而繼續舊七帝國大學間流傳，他們分別是北海道大學、東北大學、東京大學、名古屋大學、京都大學、大阪大學、九州大學。七間大學繼續傳承高專柔道以寢技為主的傳統，並於 1952 年舉辦首次七大學柔道大會，並每年舉行至今，所以「高專柔道」現時又稱作「七帝柔道」。

高專柔道與七帝柔道的關係密不可分，自高專柔道於 1898 年誕生，及至七帝柔道傳承至今，已經有逾百年歷史，更影響着講道館柔道和其他武術。

▍高專柔道獨特比賽方式 寢技無限時15人團體戰

不論是比賽規則或是比賽形式，高專柔道已經與講道館柔道有很大分別，而高專柔道傳承雖久，但比賽規則卻轉變不大，以下將會介紹現時七帝柔道的比賽方式。

高專柔道和七帝柔道重視寢技，可見於以下兩點：

首先，七帝柔道可以使用引き込み（類似 Pull Guard，影片43秒的動作），選手可在已執襟的情況下，直接由立姿跳起，將對手進入寢技，而毋須使用投技。雖然七帝柔道的投技仍能得分，不過在可以使用引き込み的情況下，選手可以輕易開始寢技，同時減少了對手可以使用投技的機會。

其次，七帝柔道不限制寢技時間，即使缺乏明顯攻勢，裁判仍不會主動要求選手站立重新開始。在講道館柔道中，選手很容易就會被要求重新站起來，令本來需要時間部署和控制的寢技很難發揮作用，而七帝柔道中，裁判不會主動停止寢技，甚至當選手在寢技期間超逾比賽範圍也不會停止，必要時才會將兩名選手維持原狀地移回場中心，好讓選手能在原有體位繼續比賽。

七帝柔道的獲勝方式也與講道館柔道有所區別。七帝柔道只會以「一本」或是「犯規輸」判定勝負，選手可以藉投技或壓制得分，壓制30秒可獲一本，而25秒或以上則獲技有，選手也可以藉兩個技有，或一個技有和對手一個「警告」（七帝柔道的判罰為「注意」、「警告」、「犯規輸」），以合得一本獲勝。

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如此情況下，七帝柔道難免會有戰和的情況，而此處則需提到七帝柔道特別的比賽形式。七帝柔道採用15人隊際賽，每隊可有5人作後備，首13場每場比賽6分鐘，而最後兩場副將戰及大將戰則比賽8分鐘。

比賽採取勝ち抜き戦（Kachi-nuki Shiai）的方式，即是獲勝者可以繼續對賽下一位對手，如果戰平則兩名選手同時退場，當戰過15人後，仍有人可以出戰的一方獲勝。

以上是 1983 年名古屋大學（名大）對上京都大學（京大）的決賽戰果，「×」表示雙方戰平，同時退場，至「三鋒」時名大瓜谷章以壓制取勝，名大稍為領先，不過隨後田村光司、浪花佳光、岡本啓、今田和典四人均成功戰勝一名選手，所以最終京大有三人未出戰的情況下，已經成功贏得決賽。

如果在15名選手最後仍是戰平，則會抽出代表作8分鐘的比賽，直至有任何一名選手獲勝為止，不過凡事總有例外，例如於1964年第13回大會決賽中，北海道大學與九州大學不斷戰平，耗時達四小時仍未能決出勝負，最終成為首屆七帝柔道大會有雙冠軍誕生。

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▍成寢技專家搖籃

隨着綜合格鬥逐漸盛行，以寢技為主的高專柔道和七帝柔道成為不少武術家的啟蒙武術，加上修斗在日本率先登場，不少日本選手藉着寢技在世界中打響名堂。

被譽為「史上最強柔道家」的木村政彥曾代表拓大予科出戰高專柔道大會，助拓大予科成為全國決勝大會優勝校，有指他當時已經致力研究寢技技術，例如如何以道袍或帶去限制對方手腕，或是之後擊敗Hélio Gracie那記「木村鎖」的先聲。

另外，犧牲自己而成就日本 MMA 的中井祐樹亦於北海道大學期間學習七帝柔道，更於 1992 年與北大拿下七帝戰優勝後，始加入修斗，成為首批 MMA 選手。

▍結語

由於七帝柔道中仍可以壓制取勝，而非必以降服獲勝，所以選手不少還是依賴壓制獲勝，對降服技的追求或有不足，不過隨着寢技的重要性因應綜合格鬥而不斷上升，高專柔道和七帝柔道當中的控制技巧究竟會否影響其他武術，甚至是七帝柔道能否進而發展開去呢？

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