【狂武藏】77分鐘一鏡到底　重現宮本武藏「一乘寺決鬥」1敵400

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-20 17:33

日本傳奇武術家宮本武藏，他的故事再一次搬上大銀。這次選取了武藏在京都與兵法名宿吉岡家族的對決，大玩 77 分鐘一鏡到底打鬥拍攝，呈現武藏以一敵400挑戰吉岡道場一眾關鍵一戰。這套作品便是今年於家用影碟市場發行，由山崎賢人、斎藤洋介、樋浦勉等主演的武打殺陣影片─《狂武藏》。

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《狂武藏》由曾與甄子丹合作的日本動作特技演員坂口拓領軍，並由山崎賢人、斎藤洋介、樋浦勉等卡司主演。故事改寫自武藏與兵法名宿吉岡家族於「一乘寺決鬥」的典故，山崎賢人飾演武士「忠助」，率領吉岡一族100人和其他流派的300人，為好友吉岡清十郎復仇，討伐由坂口拓飾演的宮本武藏。

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據史載宮本武藏21歲赴京都，與天下之兵法家交手數次，沒有一次不成功的，當中尤以「一乘寺決鬥」以一敵七十而留下千古名美。事緣武藏在京都戰勝「京八流」好手吉岡清十郎和吉岡傳七郎後，二人叔父吉岡源左衛門不甘心失敗，攜傳七郎的幼子源次郎再次向宮本武藏挑戰，雙方約定在京都一乘寺決戰，宮本武藏無懼生死困境，以寡敵眾面對吉岡一族，出奇制勝的打敗敵人。

▍戰前查探環境地形

根據宮本武藏著《五輪書》，武藏一生十三歲首次決鬥獲勝後，三十歲不再接受決鬥之前，一生決鬥六十餘場未曾戰敗，書中交代了他其中一個致勝秘訣：了解敵人。在他一生幾場戰役中，武藏都仔細勘察了地形，設計了進攻策略，做到最大限度地使戰場環境對自己有利。居高臨下，不讓對方準確判斷自己出現的時間，安排合理的退路。

例如在一乘寺決鬥，武藏面對吉剛家傾巢而出復仇約戰，他會事前去約定地方，研究陽光和地勢，觀察戰鬥現場。宮本對光線十分敏感，在《五輪書》記載有關「動影、搖影」的內容：光線會影響敵我視線，影響實戰出招反應。估計武藏利用當時臨場環境，為自己製造優勢，利用突襲和游擊方式逐個擊破敵人，而不是一味衝次狠殺。

為了做到一鏡到底，據報坂口拓曾要求攝影團隊「無論眼瞎或斷手都不要停止拍攝」，故在實際拍攝時，在拳腳無眼的情況下，演員雖然臨場有任何受傷或脫臼卻仍堅持完成演出，完成一氣呵成的激烈死鬥，使緊湊的打鬥場面成為《狂武藏》最大賣點。

本片的拍攝計劃曾因資金不足而一度中斷，2018 年透過群眾集資重啟拍攝，山崎賢人於 2019 年加入拍攝補拍，2020 年夏季在日本小規模上映。今年 1 月初在日本發行家用影碟，並將於2 月於歐美市場上映。

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