未婚夫突「改用湯匙叉子吃飯」 女網友直覺事不單純 真相極心寒
撰文：聯合新聞網
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有時候真的要相信自己的第六感。
馬來西亞一名女子，某天吃飯時意外發現習慣用手吃飯的未婚夫，突然改用湯匙和叉子吃飯，她認為事情不單純，因此偷看了未婚夫的手機，結果還真的抓到對方偷吃的證據。
第六感告訴她事不單純 偷看WhatsApp終知真相（點圖放大閱讀）：
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根據《中國報》報道，馬來西亞一名女子在社群上發文分享，她的未婚夫原本習慣用手吃飯，但後來卻突然改用湯匙和叉子。
起初她並未在意，認為只是小事，但隨著次數越來越多，她也開始懷疑對方，結果還真的被她發現對方有問題。
原po指出，她與未婚夫在同一家公司的不同部門工作，對方經常與其他同事聚餐，結果她注意到每次聚餐時，都有名女同事總是坐在未婚夫旁邊，且未婚夫也只有在該女同事在場時才會使用湯匙和叉子。
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在好奇心驅使之下，她檢查了未婚夫的WhatsApp聊天記錄，竟還真的被她發現未婚夫與該女同事間的曖昧對話，內容提到對方曾要求未婚夫：
如果你愛我的話，就用湯匙和叉子吃飯，這樣我就知道你愛我。
最後，她確認未婚夫劈腿後，果斷提分手斷絕關係，她也自嘲：
我的未婚夫劈腿了，且還是以如此荒唐的方式被我發現。
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