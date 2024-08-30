仁愛堂流動中醫車全線配備AED　穿梭全港逾100服務點保障市民生命

心臟驟停引致死亡並不罕見，為促進社區普及設置和使用自動心臟除顫器 (AED)，仁愛堂積極配合消防處「AED 睇得到用得到」計劃，首創在全線流動中醫醫療車上裝設AED，構建流動AED社區安全網。



仁愛堂為轄下全線流動中醫醫療車安裝AED，並安排全體前線醫療人員包括中醫師、醫療車助理及中心助護接受相關訓練。 （仁愛堂提供）

由2024年第二季開始仁愛堂為轄下全線流動中醫醫療車安裝AED，並安排全體前線醫療人員包括中醫師、醫療車助理及中心助護接受相關訓練，善用醫療車獨特優勢，穿梭全港超過100個服務地點，把握黃金十分鐘內拯救患者，保障市民生命。

仁愛堂積極配合消防處「AED 睇得到用得到」計劃，首創在全線流動中醫醫療車上裝設AED，構建流動AED社區安全網。 （仁愛堂提供）

拯弱扶危的使命感

吳國平醫師於仁愛堂圓玄學院第九流動中醫醫療車及仁愛堂吳應寰紀念第二流動中醫醫療車駐診，他十分支持流動中醫醫療車安裝AED，他表示：「生命可貴，我深感榮幸能為生命的存留出一分力，有助增加整個中醫團隊拯弱扶危的使命感。醫療車增設AED可以引起大眾的注意，醫師有機會向市民講解放置AED的必要性，甚至鼓勵他們學習使用，讓他們知道任何人都可以拯救生命，增加大家的急救意識。」

吳國平醫師盼望越來越多市民都懂得使用AED，在遇上緊急事故時亦能向心臟驟停的患者進行除顫急救。圖為吳國平醫師進行AED相關訓練之情形。

吳醫師在接受AED相關訓練期間，了解到香港AED覆蓋率尚未滲透至社區不同角落，他認為仁愛堂全線流動中醫醫療車增設AED有助應對緊急醫療情況，當社區擺放AED之密度提高，可以減少病人因突發情況的死亡機率。他定期到鄉郊服務點提供中醫治療，認為增設流動AED對鄉郊居民意義重大：「全港AED密度不高，鄉郊地區更是不理想，現在我進駐鄉郊的醫療車上設置了AED，對當區居民來說，無疑是多了一份性命保障。」

市民可瀏覽消防處「AED搵得到」網站取得相關資訊。（網上圖片）

現時，仁愛堂全線醫療車服務點連同中醫診所、體育館、培訓中心等服務中心，合共超過150個單位已裝設AED，市民可瀏覽消防處「AED搵得到」網站取得相關資訊。早前仁愛堂更獲消防處特別設立的「有心機構」全年大獎，肯定仁愛堂的貢獻。