霜降2024飲食宜忌｜入冬前吃什麼？栗子健胃整腸　麥冬茶清熱潤燥

「霜降」是秋天最後一個節氣，接著就要進入冬天，該如何養生、為身體打好底子？康華中醫診所院長張家蓓說，霜降之後，天氣逐漸變冷，意味著冬天的開始。在習俗上，要特別注意補水，讓身體「潤」，尤其是多補充滋潤食材，幫助滋養津液、養顏潤膚。



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今年的霜降落在10月23日，霜降氣候屬於乾燥，張家蓓表示，秋天很容易消耗人體的津液，常會出現口舌乾燥、便秘等症狀。其主要原因，是因為夏天熱、水份攝取多；而到了秋天，氣溫下降讓水份喝得比較少，所以體內的燥熱排不出去，導致腸道蠕動慢、代謝慢。



進入10月，氣候變化大、日夜溫差明顯，流感、新冠疫情仍蠢蠢欲動，張家蓓強調，霜降養生重點在「養肺」，可從禦寒保暖、溫補防燥做起。建議多吃能生津潤燥的食物，例如山藥、白木耳、百合、秋葵等。特別是百合，有潤肺止咳、清心安神功效，秋季燥邪易失眠，百合可以穩定情緒。

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秋天的劇烈溫差可能引起「秋乏」，出現抑鬱、心情沉重等季節性抑鬱症。張家蓓分享，雞蛋也有鎮靜安神的作用，在中醫的理論中，蛋黃也算是一種藥材，能潤肺補氣、養血解失眠。另外，堅果也是大推的助眠好物，Omega-3脂肪酸能減低焦慮症狀，並改善睡眠品質。



雖然吃堅果是補充優質油脂的好方法，不過有些堅果所含的Omega-6太多，反而易引起發炎，吃多火氣大、嘴破口瘡。張家蓓建議，「栗子雞湯」是非常應景的食補藥膳；栗子有豐富的蛋白質、膳食纖維、不飽和脂肪酸，可以健胃整腸，放進雞湯裡一起烹煮，有助於健脾、補腎氣。

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秋天季節皮膚容易乾燥脫皮，可自製「麥冬茶」清熱潤燥，平時煮開水喝，水滾轉小火悶10至15分鐘即可。或是加入乾燥的百合自製「百合麥冬茶」，當作平時保養茶飲，也能潤肺化痰。



霜降節氣的變化會引起多種健康問題，張家蓓提醒，要順應太陽作息來養生，並做好防寒、防燥，均衡飲食增強抵抗力，達到預防引起感冒或慢性病復發。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】