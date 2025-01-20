IG長方形排版被批評超醜　官方咁回應　「一招自救」但要逐張改

除了首先問世的臉書，IG、Threads也成為近年流行的社群平台，不僅可以透過照片分享生活，還能撰寫貼切的文字、播放適合的音樂描述情境。不過IG繼精選動態、限時動態特效改版後，近日有不少用戶均發現個人版面的照片比例突然變成長方形，讓不少用戶哀嚎表示，「災難啊」。



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（G)I-DLE成員也成受災戶！IG改版用戶哀嚎：排版變超醜

許多人最近打開IG瀏覽個人頁面照片，都會發現原本預設的「1：1正方形」突然變成「4：3長方形」，就連原本姓名的預設欄位是在大頭貼照下方，也被換成貼文數、粉絲數及追蹤數左上方，突如其來的改版也讓許多網友措手不及，紛紛在Threads上抱怨：

「災難啊～～～IG縮圖怎麼突然變成長方形，以前費盡心思的排版和組圖直接毀滅欸」、「IG貼文改成長方形，最可怕的是社團幹介（幹部介紹）排版吧！美宣們真的會崩潰」、「變成長方形就算了，因為現在發文幾乎都是選4：5尺寸發文，但是個人簡介這個文字排版......？？？？」、「IG發生什麼事？？？靠左版面變得好醜，看到有人照片已經變成長方形了，我目前還是正方形...不知道能撐多久」



還有人發現自家偶像IG排版亂掉：

「BLACKPINK的不算嚴重，最慘的是即將solo的Minnie，整個排版變超醜」。



南韓女團(G)I-DLE成員Minnie將solo出道，其在官方IG宣傳版面也受到改版影響。（截圖）

不過也有人認為以呈現上來說，人像「4：3長方形」更好：

「為什麼大部份人都討厭IG貼文變成長方形格子啊？其實我覺得挺好的，更完整」、「認真排版的終究是少數人，而那些不在乎版面的大多數使用者，反而因此版面變好看了」、「以前畫布設成正方形都直接變形」，甚至有些偶像的IG貼文完好如初，「龍哥的官方帳號fanplusonedotcom安全下莊，照片變長方形排版一樣好看！權志龍你是神吧！GOD」、「來看看從開設IG帳號就預言現在一切的裴姐（Red Velvet隊長Irene），2021前幫照片加兩條白框貼合以前的正方形，但是版面現在看就完全剛剛好的長方形」。



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IG總監回應了！親曝改版原因：過度裁剪就太可惜了

對此，Instagram總監Adam Mosseri也透過限時動態回應：

「我知道你們有些人很愛方塊網格跟方形照片，而方形照片也正是Instagram的傳統，但目前大部份被上傳的內容，無論照片或影片都是直式的，而不是橫式的或正方形，如果過度裁剪這些照片、影片就太可惜了。因此即便我知道這個變化會帶來一點痛苦，但我認為這只是一個過渡期，我相信久了之後大家對這個改變會是開心的，因為他們的照片與影片可以如實被呈現在個人頁，而不是被過度地裁剪掉。」



IG長方形照片怎麼調整？破解方法曝光了

如果想要拯救IG個人頁面變成長方形預覽照片，實際上還是有解決方法：只要點擊欲調整的照片，接著選擇右上角「…」圖示，點選「調整預覽」，最後改為「自動調整」，同時可以自由選擇背景顏色（白色或黑色），最後按下右上角「完成」就能恢復原本「1：1正方形」比例，不過目前只能一次調整一張，無法批量修改。

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