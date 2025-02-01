愛吃高油脂美食竟成「豐胸絕招」啦啦隊女神穿性感旗袍秀身材賀年

農曆新年洋溢喜氣，台灣中職啦啦隊「樂天女孩」小紫近日曬出一組超兇旗袍照，該系列是她2025年桌曆的遺珠，她笑說：「攝影師周哥特地幫我尋覓的外景，覺得不發可惜。」不過，她也坦言：「這套服裝買的時候，沒想到中間鏤空那麼大，不小心被我撐大了。」



小紫曬出一系列旗袍裝辣露事業線。（IG@chloe_320）

小紫曬出一系列旗袍裝辣露事業線。（IG@chloe_320）

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小紫擁有Ｄ級胸圍，自嘲「豐到胸」的原因竟是愛吃高油脂美食：「我不是為了豐胸而吃，是我本身是小吃貨，為了享受美食。」她特別愛吃豬腳、火鍋油花豐富的肉，結果意外吃出好身材。

雖然愛吃，小紫仍努力維持體態，但也坦承：「我不是吃不胖體質，這次胖到巔峰超過50公斤了。」剛進樂天時體重僅41公斤，但她覺得算是「因禍得福」，因為體重增加的同時，身形曲線更豐滿。

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目前正值農曆新年，她一定會吃媽媽煮的長年菜（芥菜）、爸爸的客家小炒，「還要吃白斬雞配上客家桔子醬。」但為了迎戰年夜飯，她提前加強核心訓練：

「雖然體重沒減多少，但體態線條還是有維持住。」



為了新球季，小紫在過年期間也沒鬆懈，「今年宣傳照比較早拍，為了讓大家看到體態好的我，每天都有做居家運動。」此外，粉絲敲碗已久的寫真集，她也透露已有出版社洽談合作：

「說不定2025年就能看到小紫突破自我！」



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