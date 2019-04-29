【痕癢掰掰】惡蚊追殺邊類人　十字𠝹同畫圈止到痕？　醫生即解謎

夏天帶來美腿的同時，也為不少人帶來令煩躁的蚊癱，特別是易惹蚊者更是覺都瞓唔好。為何惡蚊係要叮你？點解你的蚊癱特別腫特別痕？傳聞的「𠝹十字」、原子筆畫圈等方法又是否能快速止痕？種種疑問，皮膚科專科醫生史泰祖一次過講清楚！

近日蚊蟲開始出現，如大家穿着短袖衫及短褲，都可能不慎被蚊叮得又腫又痕。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

惹蚊高危一族

皮膚科醫生史泰祖指出，夏天普遍溫度較高，部份人士如嬰兒等皮膚表面溫度會比一般人高，容易吸引蚊子「搵食」，家長要提高警覺。另外，常穿深色衣服的人士亦要注意，因深色吸熱能力強，誘蚊指數亦會大増。

至於常有傳言指O型血人士亦是吸蚊一族，史醫生解釋其實血型與被蚊咬的機率並無關係。

被蚊叮後點解會痕同腫？

蚊咬人時會在皮膚內釋放「抗凝血劑（anticoagulant）」，阻止血液凝固，而人體對此物質有輕微敏感，產生組織胺（histamine），不但令微血管變脹及增加血液流動，更會刺激痕癢神經，所以被蚊叮處就會變得又腫又痕。

體溫偏高的孩子特別惹蚊，蚊叮反應更會特別嚴重！

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原子筆畫圈、𠝹十字有助止痕？

坊間傳聞的止痕方法層出不窮，例如用原子筆在蚊叮處外圍畫圈、用指甲𠝹十字等，有的人說有效，有人卻稱無用，史泰祖醫生指這些方法或碰巧令蚊叮處產生痛感，令人有減少痕癢的感覺，但其實並無科學根據。

忍不住狂搲有後果？

史醫生解釋，搲雖然可以暫時止痕，但不斷搲或會令指甲抓破皮膚表皮，令蚊叮處傷口變得更嚴重，甚至惡化成刺激性皮膚炎。

5大天然止痕大法

用一張濕紙巾輕抹及清潔痕癢處，可幫助止癢。避免使用過多，有可能會引發皮膚發炎。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

蘆薈啫喱膏成分天然，而且能滋潤皮膚，對於傷口或皮膚感染有舒緩作用。如果被蚊叮，其冰涼感覺更可減少痕癢情況。（示意圖，GettyImages/視覺中國

在戶外活動時如不慎被蚊叮，若有冰或凍品，亦可即時冰敷可為痕癢處消腫及止癢。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

市面上有部分牌子的沐浴用品含膠體燕麥（colloidal oatmeal），特別針對乾燥、易痕癢的肌膚而設，如身上有多處蚊叮，可於洗澡時使用，對於止癢有相當作用。（網上圖片）

原來浸過水的綠茶或黑茶包一樣能舒緩痕癢，因為茶有抗炎消腫的功效，只要把茶包浸熱水後再放雪櫃降溫，然後敷在痕癢處數分鐘即可。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

不過，如果蚊叮處久久未散，最好還是盡快向皮膚科醫生求診，以獲處方合適的止痕藥膏，加速傷口癒合。