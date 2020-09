Chris Evans美國隊長「露鳥」搜尋度熱爆　相關字揭最想搵呢張相

【Now that I have your attention🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....VOTE Nov 3rd!!!】「美國隊長(Captain America)」基斯伊雲斯(Chris Evans)日前在Instagram誤傳「男生生殖器」照片引起全球關注。《香港01》翻查Google Trends發現「美國隊長」、「美國隊長鳥照」等搜尋熱度都急升,雖然有粉絲發起狂貼基斯伊雲斯與寵物的合照「沖淡」事件,但從搜尋相關字詞看來,網民確是「身體很誠實」,八卦本性就是想找那張沒格仔的照片。

基斯伊雲斯飾演美國隊長,正氣形象深入民心。(劇照)

「美國隊長」基斯伊雲斯誤傳露鳥照 急刪後仍遭網民擷圖瘋傳

現年39歲的「美國隊長」基斯伊雲斯,上周六(9月12日)於IG上載一張疑似拍攝男性下體照。雖然他極速刪除,但已被網民存檔瘋傳,引起熱論。

《香港01》從Google Trends見到,「露鳥」照出現後,「美國隊長」、「Captain America」、「Chris Evans」等字眼搜尋量都急升。

「美國隊長」、「Captain America」、「Chris Evans」及「基斯伊雲斯」過去7天搜尋熱度。(Google Trends)

而從Google Trends「人氣竄升」相關搜尋欄目見到,除了「美國隊長露鳥照」等「例牌」搜尋,原來最多網民想找的是這一張相。

以上所見,撇除「美國隊長露鳥照」等「例牌」搜尋,最多網民想找的是「美國隊長露鳥照」的無格版本(即去除馬賽克),因網民從傳媒報道中,都只能看到已打馬賽克的相片,於是「愈刪愈想看」。事實上,透過一些關鍵字搜尋,的確能在網上找到「無格」的原相,貫徹了網上資訊「一出難收」的本質。

「美國隊長」基斯伊雲斯誤傳「男生生殖器」事件亦引來網民瘋狂改圖惡搞,創意方面「只有想不到,沒有改不到」。

基斯伊雲斯9個大方回應「露鳥」事件

至今日(9月15日),基斯伊雲斯於Twitter發表的帖文疑似回應事件,指「Now that I have your attention🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....VOTE Nov 3rd!!!(現在我已引起了你的注意……11月3日投票)」,文中他用上掩面及攤開雙手的表情符號(Emoji),似是就事件感到尷尬,但又不忘趁機會宣傳美國大事 ── 11月3日舉行的美國總統大選2020,呼籲人要投票。

網民對於基斯伊雲斯的大方回應大表讚賞,不足半天已有數十萬人讚好,有人則指他不在ig回應,反而選擇在Twitter回應,似是被ig嚇怕了。

基斯伊雲斯飾演的美國隊長是正氣代表,雖然誤傳露鳥照,但未有對其形象造成太大破壞。

