復課丨放學1小時內回家繼續zoom上堂　網民批趕死學生：唔使食飯

【復課/Zoom/網上課堂/學生】全港中小學及幼稚園高班（K3）學生下周三（23日）起分階段恢復面授課堂，但有教育界網民就在網上爆料，指自己學校復課後，竟要求學生放學後一小時內，要從學校回到家中以Zoom程式繼續以視像上課，質疑連吃飯、休息等小小時間也要剝削，「趕成咁為乜？」。

多間學校使用Zoom線上授課，沒想到復課回校，學生都要繼續用它上課。(資料圖片)

有網民在facebook群組「教育界黑店實錄」發文，指其學校復課後，安排學生下午1時許放學，2時許則要回到家以Zoom程式上最後一堂課，還有課外活動或輔導班，「真係做得切咩」。他批評完全沒有預留時間讓學生吃飯、梳洗及休息，「仲有啲學生返學車程要成個鐘，而家趕成咁為乜呢？」，並問這是否普遍學校的做法。

帖文引起網上熱議，很多人都批評學校的安排「迫死人」，「放學返屋企、要搭車、等車、行路，仲要食午飯，個零鐘已經唔係人人趕到」；有網民則透露很多學校都實行類似安排，令人無奈；亦有家長稱，不會讓子女死跟學校時間表，「根本就唔應該返全日，反正上zoom都係學唔到」。

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