台女便秘20年日日放臭屁　照大腸鏡狂放「毒氣」　醫生揭恐怖真相

放屁乃人之常情，也是人體正常的生理表現，但當臭屁薰天、屁聲不斷，恐影響工作、人際關係。台灣一名46歲OL主訴自中學開始就有便秘困擾，加上近期容易脹氣，屁意連連，礙於工作只能忍著，最後醫師檢查竟發現她…

「呠呠呠…」46歲OL便秘20年返工日日放臭屁！極力隱屁腹部漲卜卜 醫生一睇…（點圖放大↓↓↓）

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臭屁令人困擾，甚至有患者因此就醫。台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘在節目《醫師好辣》中分享，曾遇過一名46歲OL，主訴自中學開始長期便秘，容易出現腹脹、有多屁症狀，但令她感到痛苦之處在於因工作必須久站銀行櫃檯前，每天隱忍屁意，導致腹部腫脹非常不舒服，有醫師建議她服用軟便劑幫助排便，即可緩解症狀，但試過多種藥物都無解。

錢政弘接著說，女子擔心腸內有病變，因此照大腸鏡檢查，但讓人意外的是檢查腸子沒有任何阻塞、息肉，更別說癌症，唯獨卡了爆多的宿便，邊照還邊排出臭味濃郁的屁；另外還發現她腸子非常長，將內視鏡全部放入才勉強看到最後的盲腸，所幸檢查一切正常無異狀。

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錢政弘指出，後來將女子轉介大腸直腸外科進行下消化道攝影，發現常人擁有150公分的大腸，她的竟有230公分，是別人的1.5倍長，且乙狀結腸「在肚子裡面繞來繞去」，屬於先天性構造異常導致腸子特別長，糞便囤積其內，時間久了自然產生很多空氣。該病症因吃藥無解，因此只能安排手術將多餘的腸子切除，便秘才終於改善。

愛放臭屁要小心，醫師教你從味道聞出疾病！錢政弘解釋，若聞到「臭腐肉味」，通常是癌症、腫瘤組織糜爛。當腐爛組織出血，血液被腸道細菌分解，屁味聞起來則帶有「魚腥味」；若含硫食物吃太多，像是花椰菜、大蒜等重口味食物，排出的屁則有「臭雞蛋味」；一旦腸道有細菌而引發感染、腹瀉時，屁味會有「臭水溝味」；平時蛋白質、肉類吃太多，就會放出「糞臭味」的屁。