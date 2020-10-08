雞排妹一分鐘性感影片「三點不露」　網民瘋狂重播睇足一個鐘

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：
雞排妹（鄭家純）擁有甜美臉蛋和火辣身材，成為不少粉絲心目中的女神，作風直率大方的她，近來為了慶祝自創品牌募資順利達標，特地公開長達約1分鐘的感謝影片，在鏡頭前大尺度脫衣，展現傲人身材，令大票網友狂讚超有誠意，意外掀起不小討論度。
成功募資粉絲比雞排妹更開心？全因這一分鐘性感影片（點圖放大↓↓↓）
+5
+5
+5
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
↓↓↓點圖看更多雞排妹鄭家純性感美照↓↓↓
+26
+26
+26
影片中，雞排妹除了穿著純白色情趣睡衣入鏡，躺在床上擺出撩人姿勢，期間還拍攝脫下內褲的瞬間，大方展現白皙美臀形狀，更令人驚艷不已的是，其中一幕她上半身全裸，僅用雙手遮住胸前重要2點，壓胸動作也讓雙峰形狀更顯飽滿，儘管整段畫面維持3點不露，仍被讚性感指數破表。
相關圖輯：雞排妹隨身帶安全套？突擊女神香閨揭房中秘密　意外揭素顏真面目（點圖放大↓↓↓）
+13
+13
+13
長達近1分鐘的影片PO上YouTube後，短短兩周時間就累積近10萬人觀看，不少網友更紛紛暴動狂喊，「太有誠意了」、「把一分鐘看了一個小時」、「本斥但大」、「我的天，這誰受得了」，面對有人笑虧「一定黃標」，雞排妹本人日前則無奈表示，「昨天發IG，沒幾個小時就被移除了。」
相關圖輯：AV達人揭女優慘況 ：經期以外都在拍片！連串荒謬真相嚇窒雞排妹（點圖放大↓↓↓）
+21
+21
+21
雞排妹：我沒朋友！自爆有男藝人拒絕同台　前男友跪求退出娛樂圈
【深夜保健室】12星座性能力排行榜出爐　最後一名雞排妹大感意外
雞排妹靠比特幣月賺50萬台幣！霸氣買三棟豪宅　一類股票企硬唔買
雞排妹突變台灣股神？鄭家純投資兩個月喪吸84萬　賺20%靠這一招
「體育老師」有性暗示？雞排妹談台灣邪骨術語　竟揭骨妹可怕遭遇
性愛越持久越好？　雞排妹以床戰50男做大數據：五分鐘就OK啦！
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。