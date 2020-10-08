雞排妹一分鐘性感影片「三點不露」　網民瘋狂重播睇足一個鐘

雞排妹（鄭家純）擁有甜美臉蛋和火辣身材，成為不少粉絲心目中的女神，作風直率大方的她，近來為了慶祝自創品牌募資順利達標，特地公開長達約1分鐘的感謝影片，在鏡頭前大尺度脫衣，展現傲人身材，令大票網友狂讚超有誠意，意外掀起不小討論度。

成功募資粉絲比雞排妹更開心？全因這一分鐘性感影片（點圖放大↓↓↓）

+ 5 + 5 + 5

↓↓↓點圖看更多雞排妹鄭家純性感美照↓↓↓

+ 26 + 26 + 26

影片中，雞排妹除了穿著純白色情趣睡衣入鏡，躺在床上擺出撩人姿勢，期間還拍攝脫下內褲的瞬間，大方展現白皙美臀形狀，更令人驚艷不已的是，其中一幕她上半身全裸，僅用雙手遮住胸前重要2點，壓胸動作也讓雙峰形狀更顯飽滿，儘管整段畫面維持3點不露，仍被讚性感指數破表。

+ 13 + 13 + 13

長達近1分鐘的影片PO上YouTube後，短短兩周時間就累積近10萬人觀看，不少網友更紛紛暴動狂喊，「太有誠意了」、「把一分鐘看了一個小時」、「本斥但大」、「我的天，這誰受得了」，面對有人笑虧「一定黃標」，雞排妹本人日前則無奈表示，「昨天發IG，沒幾個小時就被移除了。」