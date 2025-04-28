四肢纖瘦卻肚子脹？大多「瘦胖子」身藏1物　可導致糖尿心血管病

不少人外表瘦卻肚子脹，原來是內臟脂肪作怪？台灣有醫生在社交平台發文，指有些人外表纖瘦，腹部卻脹起，稱這類人為「瘦胖子」，此類人體內或囤積不少內臟脂肪，不斷釋放發炎物質，影響全身代謝，至發現時卻為時已晚。醫生提醒，內臟脂肪過多，不僅會增加患糖尿病、心血管疾病風險，亦容易有脂肪肝及慢性發炎問題，建議要多做運動、嘗試間歇性斷食等，以助降低壓力及賀爾蒙皮質醇，避免脂肪囤積。



基因科醫生張家銘於指有些人外表纖瘦，腹部卻脹起來，而且呈堅硬狀態，他稱這類人為「瘦胖子」。（AI生成圖片）

「瘦胖子」體內囤積「內臟周圍的隱形脂肪」

台灣基因科醫生張家銘於社交平台發文，指有些人外表纖瘦，腹部卻脹起來，而且呈堅硬狀態，他稱這類人為「瘦胖子」。他指瘦胖子體內或囤積不少「內臟周圍的隱形脂肪」，包圍肝臟、腸道、胰臟甚至心臟等，不斷釋放發炎物質，影響全身代謝。最可怕是很多人完全沒有察覺此問題，直到檢查身體時，才發現情況早已變得嚴重。

張家銘表示，內臟脂肪不像一般動物皮下脂肪呈白色、軟身，它最常堆積在肚子深處，包括大網膜、腸繫膜、肝臟和心包膜等位置，呈黃褐色，還帶有發炎細胞。內臟脂肪不是單純儲存脂肪，更是一個「發炎製造者」，會影響全身代謝，增加健康風險。張家銘指，有相當多正常體重的人，體內其實有過多內臟脂肪，這也解釋了有些非肥胖人士，血糖、血壓和膽固醇均比真正的肥胖人士還嚴重。

張家銘指出內臟脂肪過多，不僅增加患上糖尿病、心血管疾病風險，亦容易有脂肪肝及慢性發炎問題。（示意圖/GettyImages)

內臟脂肪過多患上糖尿病、心血管疾病風險增加

張家銘提醒，若是長時間久坐不動、進食太多精緻碳水化合物、壓力過大或睡眠不足，都有可能導致身體代謝變慢，更容易囤積內臟脂肪。他指出內臟脂肪過多，不僅增加患上糖尿病、心血管疾病風險，亦容易有脂肪肝及慢性發炎問題，建議要多做運動、嘗試間歇性斷食和維持睡眠充足，另外也可多做冥想、瑜珈、深呼吸，有助於降低壓力賀爾蒙皮質醇，避免脂肪囤積。

（綜合）