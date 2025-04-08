不是新聞8分鐘｜職員狂舔雪糕勺震撼網民｜閃綠燈過馬路多人被罰

單車男逆行闖中環扶手電梯

在行人路踩單車已經危險，更何況是運作中的扶手電梯。最近有網民上傳影片，顯示1名男子在中環的扶手電梯踩着單車，在行人之中不停穿插，不時撞到途人。樓主直斥涉事男子自私，稱即使有多名途人大聲喝止，對方仍無視眾人，繼續在扶手電梯上踩單車逆行，不禁直呼「點解有啲人可以咁自私」。

大媽擤鼻狂疊紙巾山 網民憂會傳染

「辛苦負責收拾的餐廳員工了…」有港男於網上發文公審1名欠缺衛生意識及公德心的中年女子，他於旺角朗豪坊目擊該中年女子在餐廳內「發脾氣」狂抽紙巾擤鼻涕，然後放在桌面餐盤上，堆出1座「紙巾山」，批評女子「幾咁核突同過份」。影片更可見到女子擤鼻涕後用酒精消毒噴霧清潔雙手，行為自私，只顧個人衛生卻忽略公共衛生。

屯門男跪地求饒片瘋傳

夫妻相處之道貴乎互相尊重。本港網絡瘋傳影片，見到屯門某天橋有1對夫妻疑似吵架，其中男方當眾跪下抱着女方雙腿求饒「我對妳唔住啊老婆！」，然而男方下秒就「大變臉」，狂嗆女方「妳威晒啦！妳贏晒啦！」，隨後卻又轉回求饒。面對男方誇張動作，女方無奈勸停，「俾人哋影㗎喇，乖啦」，惟男方沒有遵循，影片結束時仍在跪地。

職員狂舔雪糕勺 網民：沒勇氣再食

食肆最重要乾淨，員工更應保持衛生。有港女在網上表示，在尖沙咀自家製手工意大利雪糕（Gelato）專門店「Dood Bottega Gelateria」目擊驚人一幕，看到1名女職員「每個味都剷一次，然後逐個匙舔」，當場拍片作證，事後傳送給店方反映情況。

米芝蓮祥興記驚現「五星級大鼠」

米芝蓮餐廳有老鼠！近日網上流傳1段影片，有港男發現尖沙咀祥興記上海生煎包店內廚房有生猛老鼠走動，該店獲米芝蓮必比登推介，網民揶揄「五星級大鼠」、「今次拎硬米奇芝蓮」，不過亦有網民認為港男大驚小怪，「我以前都做過廚房佬，間間食肆都有老鼠㗎啦！」。

訂2星餐廳遲到 港女哭訴：一口沒食付$1200

預約餐廳後準時到達是作為顧客是基本守則。有港女近日於日本東京旅遊，預訂了米芝蓮二星餐廳「數寄屋橋次郎六本木店」（Sukiyabashi Jiro Roppongiten），因遲到半小時被拒入內，並被收取1,200港元全款。港女拍片哭訴心中委屈，解釋知道自己遲了起床也有錯，但指出店舖位置難找，而其所購的旅遊電話卡沒有通話功能，故未能提早通知店家會遲到。港女斥責餐廳職員趕她走態度很差，不滿「一口沒吃上卻要付全費」，問道：「遲到是犯了天條？作奸犯科？」

搭車遇扒手黨 巴士司機神救

乘搭巴士要小心「扒手黨」！網上瘋傳1段影片，有港女乘搭102號過海巴士時，發覺有人用衣服遮蓋並伸手拉開其手袋拉鏈，於是當場向疑似「小偷」的鄉音男大嗌「偷嘢」，以及舉手機拍攝，惟鄉音男否認指控，更揚言「拍我有咩用啫」。最終港女大嗌報警，司機幫忙報警處理。

兩童旺中偷竊 手法專業震驚網民

盜竊行為必須杜絕。有旺角中心（旺中）手機配件店舖於社交平台發布影片，指有2名男童於店舖盜竊，且以蠱惑招數尋找落手機會，直斥「睇佢哋手法同膽量，應該係慣犯」。店舖指，事後特意等候半天，看2名男童會否回來付款，但由於2人沒有出現，於是在同晚報警處理，並在網上公開閉路電視（CCTV）影片，提醒其他行家小心。

綠燈閃爍過馬路 直擊多人被罰款

【交通規則／過馬路／罰款】警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。本港網絡近日瘋傳1段影片，指旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，有多名行人因於綠燈「閃爍」時過馬路，被警察截停，要罰款2,000元。