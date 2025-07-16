驚現「實體信詐騙」？發信人稱業主犯法要追討欠款　多項錯處露餡

詐騙手法層出不窮，的確要小心為上！近日有網民疑遇「實體信詐騙」，稱收到以某管理公司名義發出的通知信，指收信人違反《按揭貸款條例修定第81(6)條》，並需於限期內聯絡所謂的公司員工，否則會採取法律行動或會被追討欠款。而事主肯定所住物業不曾進行按揭，懷疑有人利用信件行騙，故聯絡該公司查詢，獲告知「沒有此員工」，而信件提供的電話號碼亦非公司的電話號碼，事主最終決定報警。



有網民查看信件細節，卻發現當中出現多處錯誤，包括引述的法律條文並不存在、英語拼寫錯誤等，質疑發信人是騙子，狠嘲「九成九係詐騙」、「封信咁流」。



有網民疑遇詐騙，稱收到以某管理公司名義發出的通知信，指收信人違反法例，並需於限期內聯絡所謂的公司員工，否則會採取法律行動或會被追討欠款。（AI生成圖片）

該網民在社交平台Threads發帖指疑遇詐騙，表示日前收到疑似騙子以某管理公司名義發信，指收信的單位業主觸及法例，或會被追討欠款，「呢個世界真係好恐怖，收到一封信，話咩業主咩觸犯條例，話你犯法，話要追討你欠款，真係大癲，實體信都做埋詐騙」。

信中稱違反法例 或被追討欠款

從樓主上傳照片可見，收件人稱謂為「此物業業主」。信中寫明「現根據閣下所簽署之樓宇按揭條款，閣下曾在未經委託人書面同意情況下，對此物業作出任何權益/產權負擔/有抵押之安排或施加債務以惠及任何人，因此閣下已觸犯《按揭貸款條例修定第81（6）條》」，信中要求收信人在發信日起的10個工作天內回覆，否則會採取法律行動，並根據上述條例「向業主追討所有欠款」。信件沒有列出公司電話及地址，僅叫收信人回覆「張小姐」。

信件要求收信人在發信日起的10個工作天內回覆，否則會採取法律行動，並向業主追討所有欠款。（Threads）

樓主懷疑遇詐騙 向公司查詢得知「無此員工」

樓主解釋，「樓係屋企人嘅，冇做過咩按揭，查證後得知係假，而家進化連信都有可以假，真係隨時中招」。她認為信件有可疑，於是傳送電郵向該公司的客服詢問事件。樓主在電郵中表示「近日收到懷疑詐騙實體信件，是由你們公司名寄出的」，獲該公司書面回應「本公司沒有此員工，該電話號碼亦非本公司之電話號碼。」。

樓主傳送電郵向該公司的客服詢問事件，獲該公司書面回應「本公司沒有此員工，該電話號碼亦非本公司之電話號碼。」。（Threads）

網民稱收同樣信件報警處理

樓主事後發帖提醒網民小心，更指已就此事經網上報警，而警方叫她不要致電信中提供的電話號碼。有網民回應樓主，稱收到同樣信件，並已經報警，「Omg（我的天啊）！我都收到。啱啱拎咗封信去報警」。

帖文引起網民熱議，有網民表示震驚，「詐騙不斷改變玩法」、「唔識法律或者公公婆婆可能就會上當」，但亦有人指「1-2年前已經有，真係嚇死人」。

網民嘲錯處多：封信咁流

另有網民就認為樓主所收信件是詐騙，並指信中出現多個「謬誤」，直言行騙手段「粗疏」，不但出現英語錯字的「低級錯誤」如「according to the term」的「term」誤串成「team」，又指此類牽涉法律文件的公司信會有公司電話及地址，亦會說明牽涉單位及業主全名，「如果無印，九成九係詐騙」、「封信咁流，去查冊都唔做」、「『此物業業主』已經錯晒啦，正路講明咩單位」、「連業主姓甚名誰都唔知，大海撈針嘅，詐騙先會咁做」、「正規公司帶有法律責任嘅公函係會重複審核幾次，唔會出現呢啲低級錯誤」，更有人指出文件出現法律錯誤，「香港幾時有條法例叫做《按揭貸款條例》」、「根本都無嗰條例」。

（Threads）