沈玉琳「一度多重器官功能衰竭」主持列抗癌4重點 籲親友少探病
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣資深主持人沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭緊急住院，現在轉院台大醫院持續治療，台灣父親節首度公開家族合照，面帶笑容並配文「生命鬥士」，大批網友湧入留言鼓勵。而台灣主持人楊月娥曾伴愛女治療血癌，近日拍片分享抗病的經驗談，超過6萬人觀看。
楊月娥用台語拍影片，精闢談血癌令人嚇到腳軟，女兒也罹患過此病症，這是全身性的疾病，建議相信科學根據，「看祖墳、風水不是要緊的事情」。她強調「親友少探視」，真的關心祝福就好，因為擔心會病毒感染，「你禁得起別人禁不起」，接著建議照顧者心要安定，被照顧者才能安心：
「相信醫生，保持愉快心情，正常吃穿，健康覺醒。」
影片引發網友共鳴，眾人紛紛留言「肺腑之言真的不要去探病，讓病人好好休息，不要把病毒帶進去」、「療程就照醫囑來，害怕、恐懼是最沒有營養的」、「非常好的建議」。她透露女兒小蓁是17歲罹患白血病，現在痊癒狀況很好，也已經成年：
「自己要對健康負責。」
