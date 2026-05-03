恐怖鬼故｜外賣員人間蒸發　帳號仍在接單　前往調查的警察同失蹤

午夜，吳柏翔拖著疲憊的身體，騎著電動機車，穿梭在這座已經熟爛到讓人厭倦的城市。他是一名送貨員，專門負責深夜配送，那些被人們遺忘的時刻，卻是他最忙碌的時候。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

這一晚，訂單特別多，但奇怪的是，配送地址大部分都集中在一條他從未去過的巷弄裏。導航將他帶到了一條狹長的街道，街燈昏黃，兩側的老舊公寓像是一張張斑駁的鬼臉，靜靜地窺視著他。

示意圖（AI生成圖）

第一筆訂單，601號。他把熱騰騰的外送便當放在門口，敲了三下門。沒人回應。

「咚、咚、咚。」

門突然緩緩打開，一股霉味竄了出來。一個瘦削的男人站在門內，嘴角帶著詭異的笑容，雙眼無神地盯著吳柏翔。「辛苦了。」男人的聲音乾澀，像是嗓子裏塞滿了砂石。「沒事，請慢用。」吳柏翔迅速確認了付款，轉身準備離開。就在這時，男人突然低聲說：

你知道這棟樓裏的人，已經死光了嗎？

吳柏翔的腳步停了一秒，但他並沒有回頭，只是加快速度，騎上機車，繼續趕往下一個目的地。

下一筆訂單，702號。巷子裏異常安靜，連一隻野貓的叫聲都沒有。吳柏翔按下門鈴，卻聽見一陣手機鈴聲從自己的口袋裏響起。他掏出手機，螢幕上顯示著一組陌生號碼。他接了起來。

……外送員，請你快離開。

對方的聲音低沉，像是被壓制著某種恐懼。「你是——？」

他們還活著，但他們不該活著……

嘟——電話掛斷了。吳柏翔忍不住吞了吞口水，這才發現702號的大門已經悄悄開了一條縫。門內伸出一隻手，蒼白、乾枯，手指骨節凸出，指甲長得像是從未修剪過的黑色刀片。「東西放這吧。」門內傳來一個沙啞的聲音。吳柏翔快速放下餐點，轉身就跑，心跳加速，後背滲出冷汗。

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第三筆訂單，803號。吳柏翔已經決定，這是今晚最後一單，送完他就要打卡下班。這座詭異的公寓讓他有種強烈的不安感，彷彿空氣中瀰漫著腐臭的死氣。803號的門，沒有門鈴。他猶豫了一下，抬手輕敲。沒人回應。正當他準備把便當掛在門把上時，身後的樓梯間傳來了緩慢的腳步聲。

「咚——咚——咚——」

他轉過頭，看見一個穿著黑色雨衣的男人，從樓梯間慢慢走上來，頭低垂著，腳步詭異地一致，每一步的間隔都一模一樣。「你……也是住戶嗎？」吳柏翔強迫自己冷靜。那個男人沒有回答，只是慢慢抬起頭，露出一張陌生又詭異的臉。那不是一張完整的臉，而是破碎的，像是被生生撕裂過後，硬是拼湊回去的一張假臉。

「這棟樓的住戶……」男人低聲說，語氣中帶著某種扭曲的笑意，

早就該死了。

下一秒，803號的門「喀啦」一聲自己打開了。裏面——是一個巨大的黑洞。無數張蒼白、扭曲的臉從黑暗中浮現，嘴角帶著詭異的笑容，對著他張開嘴，露出一排排鋒利的牙齒。

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示意圖（《屍厲學校：鬼話連篇》劇照）

清晨，送貨公司的老闆發現，吳柏翔的機車還停在倉庫裏，但他本人卻消失得無影無蹤。警察調閱監視器畫面，在凌晨三點的時候，吳柏翔騎著機車進入那條巷子，但卻沒有出來。而最詭異的是——送貨系統上，他的帳號，還在持續接單。

兩天後，警方終於派人前往那棟詭異的公寓調查。當他們抵達時，發現巷子裏瀰漫著一股奇怪的霉味，彷彿有什麼東西正在腐爛。整棟樓的氣氛異常詭譎，每扇窗戶都緊閉著，像是一座被詛咒的死城。

警方來到601號，702號，803號，一一敲門，卻沒有人回應。這些訂單的地址彷彿是某種誘餌，將送貨員吳柏翔引入這個不該進入的地方。「這裏……真的有人住嗎？」一名警員忍不住低聲問道。

根據戶政資料，這棟樓的住戶……全都是空的。

另一名警員翻看著檔案，額頭滲出了冷汗。「不對啊，這幾天明明還有人點餐——」話還沒說完，走在最前方的警員突然停下腳步，伸手指向地面。大門前的水泥地上，印著幾行新鮮的腳印，看起來像是剛剛才有人踩過。而腳印的痕跡，正是從803號的大門開始，然後……就這樣漸漸消失。就像那個人被什麼東西吞噬了一樣。

警方最終決定破門而入，從803號開始調查。他們舉起手電筒，緩緩地推開門。房間裏沒有任何燈光，一片死寂。手電筒的光束掃過，照亮了散落一地的外送便當——每一個便當都沒有被吃過，但內部卻爬滿了蠕動的白色蛆蟲。其中一名警員強忍噁心，繼續往前走。突然，房間深處的陰影裏，傳來微弱的「喀喀喀」聲，像是有人在磨動牙齒。

「誰在那裏！」警員大聲喝道。手電筒的光線猛地移動，照射到角落——一張臉，赫然從黑暗中浮現！那是一張詭異的笑臉，嘴角裂得極開，牙齒密密麻麻，眼睛裏沒有任何生氣，像是一張被撕裂再縫補回去的臉皮。它微微地笑著，低聲呢喃：

……送貨員，來了……

下一秒，警員的視線劇烈晃動，他只覺得一股冰冷的觸感掠過頸部——喀啦——房間的大門，瞬間關上了。隔天，這棟公寓再度恢復了死寂。巷子裏，仍然沒有任何聲音，彷彿什麼都不曾發生過。沒有警察，沒有搜查，也沒有人提起這些消失的人。但奇怪的是，送貨公司的系統裏，那個消失的帳號仍然在運作。

半夜，某間燈光閃爍的餐廳內，一名年輕的外送員正在查看訂單。「奇怪，這地址好像沒看過……」他嘀咕著，然後點下「接受訂單」。導航帶領他騎進那條幽深的巷弄。霓虹燈微微閃爍。風聲低語。公寓的大門，已經為他敞開。

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