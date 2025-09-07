霸王茶姬踩過界出時裝？衣服手袋眼鏡全包辦　廣告乍看以為CHANEL

霸王茶姬賣衣服了？霸王茶姬居然偷偷開起了「服裝店」？這年頭，不會做周邊的茶飲不是好潮牌！



最近不少網友發現，霸王茶姬官方旗艦店悄咪咪上架了一批衣服。不是粉絲二創，不是限量贈品，是實打實自帶品牌調性的原創服飾——「踏花歸來系列」！

設計師@火箭魷魚在小紅書介紹設計語言（小紅書@火箭魷魚）

霸王茶姬「踏花歸來系列」原創服飾（霸王茶姬淘寶店）

從短袖到外套、帽子到包包，一應俱全。網友紛紛調侃：

再這麼卷下去，遲早改名『霸王百貨』！

點圖放大看看霸王茶姬推出的服飾和配飾產品：

+ 13

這一系列服裝主打「新中式路線」。據設計師@火箭魷魚表示：

設計是以貴州苗繡為靈感，把傳統紋樣巧妙融進日常設計。

寬鬆牛仔套裝、簡約T恤、實用挎包……模特圖一po，還真有幾分小眾潮牌那味兒。

果然，一杯茶之後，連衣服都要寫成「東方故事」。但！衣服，真的只是「霸王百貨」的冰山一角！除了衣服褲子、帽子這種基礎穿搭，它家還出了可摺疊防曬墨鏡、百搭小方巾、秋冬披肩……甚至還有各式各樣的包包，黑的白的粉的綠的，大的小的斜的挎的，全齊活。生活品類上，晴雨傘、香氛蠟燭（不知道有沒有伯牙絕弦味）、首飾盒……連茶具杯具都出了五六款，真．承包你的吃喝穿戴日常！

那麼，你們覺得這次的服裝設計怎麼樣？會被種草嗎？

相關文章：被即食麵耽誤的玩具商？日清周邊產品超瘋狂 拉炮、咕臣勁過癮

+ 15

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】