MUJI無印良品秋季服裝「重回60年代」惹熱論　穿這套秒變老幹部

太「顛」了！無印良品最近推出的秋季新款服裝，竟然因為一股濃烈的「年代感造型」被內地網友們紛紛吐槽！



藏藍色和深綠色的套裝，極簡風設計，再加上兩側醒目的大口袋，整體撲面而來一種「重回60年代」的既視感！更絕的是，品牌連鞋子都給你配套搭好了……

網友調侃：

現在買這一套是不是還得用布票啊？

無印良品最近推出的秋季新款服裝因為一股濃烈的「年代感造型」被網友們紛紛吐槽。（小紅書@海未眠）

點圖放大看看無印良品惹起熱論的秋季服裝及以往的「另類設計」：

這還不是全部，無印良品類似的「年代操作」可不止一套！比如另一款「中山裝」，一上身腰桿不自覺就挺直了，穩穩拿捏「老幹部風範」！之前一度出圈的還有那套黃色「和尚服」，禪意設計安靜淡然，被網友幽默解讀為新一輪時尚潮流——「皈依佛門風」！

還有去年的「手術服套裝」，也一度讓評論區沸騰！棉麻材質+V領設計，本來走的是簡潔大方路線，結果整體看上去卻神似「手術服」……有人甚至故意外搭一件白大褂，秒變「醫生上班現場」。

同樣「上榜」的還有一套藍白條紋「病號服」。乍一看，恍惚間分不清這到底是睡衣，還是精神病院的統一着裝……離譜的是，就是這些設計，每一款銷量居然都還不錯！除此之外，黃包車車伕服、甘露寺穿搭、廟鞋……幾乎每一件單品，看了都能讓人大跌眼鏡！

本來無印良品一向以「無商標」理念和超前的極簡美學吸引着大眾，沒想到一不小心，也在「翻車設計」的路上貢獻了這麼多名場面。不少網友甚至在各平台玩起了專屬無印良品的「奇葩穿搭梗」，好笑之中帶着幾分離譜。

那麼問題來了，這一次的秋裝「年代造型」，你們覺得怎麼樣？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】